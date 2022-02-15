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Левандовски: «Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю»

сегодня, 11:36

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о двух главных молодых талантах в современном футболе – Килиане Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинге Холанде из дортмундской «Боруссии»:

У Мбаппе и Холанда есть талант и навыки, это факт. Но кто знает, вероятно, что в ближайшие годы появятся и другие молодые игроки, которые достигнут их уровня. Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю, что они смогут на протяжении 12 лет доминировать. Я думаю, в ближайшие 10 лет будет много игроков, претендующих на звание лучшего в мире.

Мбаппе блестяще владеет обеими ногами. Он мне напоминает Тьерри Анри. Я не сомневаюсь, что Килиан сможет вписать свою фамилию в историю футбола.

Холанд также может стать одним из лучших в мире. Иногда мне кажется, что Эрлинг медлительный. Но на самом деле он очень скоростной, взрывной и техничный.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 13:56
Очень тяжело верится в Холанда уйди он из Боруссии. Но посмотрим. В Мбаппе больше верю и надеюсь Реал станет его клубом .
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:34
Холанд больше распиаренный,не тянет он
dadrail
dadrail
сегодня в 13:33
Пока еще рано их сравнивать....
Rattlehead
Rattlehead ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:25
Если брать по голам, то Мбаппе и Холанд забивают заметно больше, чем это делали Месси и Роналду в том же возрасте. Больше сотни голов на профессиональном уровне к 20 годам - весьма впечатляющий результат. Время, конечно, покажет, но пока эти двое идут с опережением.
Nikohcw2311
Nikohcw2311 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:18
Не переживай, 7 ЗМ им не светит
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:18
Конечно нет.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 13:14
Ну они уже как минимум звезды, виден талант и уровень. Если смогут сиять долгие годы, то достигнут уровня тех же Анри, Роберта и тд, и тп. А до Месси с Роналду пока далеко (разумеется, в их лучшие годы).
kust07
kust07
сегодня в 13:09
Если кажется креститься надо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00
Левандовски: «Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю».
Вот и я не представляю. Как говорится где Кура , а где мой дом . Просто стоит заглянуть назад в историю прихода Рона в МЮ , а Месси в Барселону и сравнить Мбаппе и Холанда с ними . Если к Мбаппе у меня лично меньше вопросов, то Холанда вообще немогу даже близко поставить к Месси и Роналдо. Скорее всего его можно будет сравнивать с самим Левандовски, если конечно это он сможет доказать своей игрой и забитыми мячами . А до Месси и Роналдо, Холанду как до луны 🌙 пешком !!! А вот Мбаппе конечно же может приблизиться к достижениям Рона и Месси, но сделать это будет думаю уж очень тяжело, а в реалиях невозможно. Много таких было, вон уже наверное многие даже забыли про такого , Марио Балотелли про которого тоже думали станет великим , а сейчас в турецкий футбол играет. Посмотрим теперь на этих, что покажет время. Так что, как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
berda2003
berda2003
сегодня в 12:38
надутые, раздутые пузыри больше не повторятся...
всем ясно, что в каждой футбольной эпохе свои кумиры...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:20
Как бы потом наши ожидания их многолетней борьбы не стали нашими проблемами.
МAGNUM
МAGNUM
сегодня в 12:01
Не замечал,что Мбаппе и Холланд пешеходы...))))
beefs
beefs
сегодня в 11:40
рано их еще сажать на трон...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:39
Не дай бог, чтобы они стали наследниками карлика.
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