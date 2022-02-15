Левандовски: «Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю».

Форвард мюнхенской «Баварии» высказался о двух главных молодых талантах в современном футболе – из «Пари Сен-Жермен» и из дортмундской «Боруссии»:

У Мбаппе и Холанда есть талант и навыки, это факт. Но кто знает, вероятно, что в ближайшие годы появятся и другие молодые игроки, которые достигнут их уровня. Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю, что они смогут на протяжении 12 лет доминировать. Я думаю, в ближайшие 10 лет будет много игроков, претендующих на звание лучшего в мире.

Мбаппе блестяще владеет обеими ногами. Он мне напоминает Тьерри Анри. Я не сомневаюсь, что Килиан сможет вписать свою фамилию в историю футбола.

Холанд также может стать одним из лучших в мире. Иногда мне кажется, что Эрлинг медлительный. Но на самом деле он очень скоростной, взрывной и техничный.