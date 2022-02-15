Левандовски: «Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю».

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о двух главных молодых талантах в современном футболе – Килиане Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинге Холанде из дортмундской «Боруссии»:
У Мбаппе и Холанда есть талант и навыки, это факт. Но кто знает, вероятно, что в ближайшие годы появятся и другие молодые игроки, которые достигнут их уровня. Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю, что они смогут на протяжении 12 лет доминировать. Я думаю, в ближайшие 10 лет будет много игроков, претендующих на звание лучшего в мире.
Мбаппе блестяще владеет обеими ногами. Он мне напоминает Тьерри Анри. Я не сомневаюсь, что Килиан сможет вписать свою фамилию в историю футбола.
Холанд также может стать одним из лучших в мире. Иногда мне кажется, что Эрлинг медлительный. Но на самом деле он очень скоростной, взрывной и техничный.
Вот и я не представляю. Как говорится где Кура , а где мой дом . Просто стоит заглянуть назад в историю прихода Рона в МЮ , а Месси в Барселону и сравнить Мбаппе и Холанда с ними . Если к Мбаппе у меня лично меньше вопросов, то Холанда вообще немогу даже близко поставить к Месси и Роналдо. Скорее всего его можно будет сравнивать с самим Левандовски, если конечно это он сможет доказать своей игрой и забитыми мячами . А до Месси и Роналдо, Холанду как до луны 🌙 пешком !!! А вот Мбаппе конечно же может приблизиться к достижениям Рона и Месси, но сделать это будет думаю уж очень тяжело, а в реалиях невозможно. Много таких было, вон уже наверное многие даже забыли про такого , Марио Балотелли про которого тоже думали станет великим , а сейчас в турецкий футбол играет. Посмотрим теперь на этих, что покажет время. Так что, как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Вот и я не представляю. Как говорится где Кура , а где мой дом . Просто стоит заглянуть назад в историю прихода Рона в МЮ , а Месси в Барселону и сравнить Мбаппе и Холанда с ними . Если к Мбаппе у меня лично меньше вопросов, то Холанда вообще немогу даже близко поставить к Месси и Роналдо. Скорее всего его можно будет сравнивать с самим Левандовски, если конечно это он сможет доказать своей игрой и забитыми мячами . А до Месси и Роналдо, Холанду как до луны 🌙 пешком !!! А вот Мбаппе конечно же может приблизиться к достижениям Рона и Месси, но сделать это будет думаю уж очень тяжело, а в реалиях невозможно. Много таких было, вон уже наверное многие даже забыли про такого , Марио Балотелли про которого тоже думали станет великим , а сейчас в турецкий футбол играет. Посмотрим теперь на этих, что покажет время. Так что, как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!