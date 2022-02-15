Бензема: «Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который оправился от травмы, высказался о звёздных игроках в составе «Пари Сен-Жермен» в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Сыграть против Килиана Мбаппе будет очень увлекательно. Лионель Месси? Это невероятный игрок, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен.