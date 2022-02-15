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Бензема: «Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно»

сегодня, 10:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который оправился от травмы, высказался о звёздных игроках в составе «Пари Сен-Жермен» в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Сыграть против Килиана Мбаппе будет очень увлекательно. Лионель Месси? Это невероятный игрок, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен.

В нашем поединке будет открыта новая глава. Неймар — тоже топовый футболист. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для ПСЖ его возвращение в строй — прекрасная новость.

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Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 13:22
А сыграет ли сам Карим....а то были новости, что не сможет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:33
Матч предстоит интересный
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:09
Желательно, чтобы и Неймар играл, тогда вообще такое сборище звездюков в одном матче намечается! Но как я понимаю, Неймара всё же сегодня не будет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:47
Удачи Реалу и Бензема!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
Кто бы спорил...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:19
Кариму удачи!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:17
Бензема забьёт, но победит ПСЖ.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:15
У ПСЖ надо выигрывать.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:59
Реал должен выиграть. По крайней мере я так загадал.
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