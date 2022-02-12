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«Нижний Новгород» подписал форварда из Анголы

сегодня, 17:37

Нападающий Милсон подписал соглашение с «Нижним Новгородом», об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Милсон начинал свою карьеру в португальском футбольном клубе «Лейшойнш». Также выступал за «Реал Самбила», молодежную и главную команды «Маритиму».

В минувшем сезоне провел 21 поединок в португальской Примере. В октябре 2020 года Милсон дебютировал в составе национальной сборной Анголы.

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Все комментарии
neukomm
neukomm
сегодня в 21:11
Ну и? Вот есть лимит. И что? Подписывают африканца. А как же ставка на российских игроков? Ради чего тогда лимит?
протон
протон
сегодня в 18:37
Огненная статистика для атакующего игрока
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:44
Что мы знаем об футболе в Анголе?
1 984
1 984
сегодня в 17:43
Удачи Милсону в Нижнем.
drug01
drug01
сегодня в 17:39
Желаем удачи
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