«Нижний Новгород» подписал форварда из Анголы

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сегодня, 17:37

Нападающий подписал соглашение с «Нижним Новгородом», об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Добро пожаловать в нашу команду, Милсон! pic.twitter.com/nNm1P802EZ — ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) February 12, 2022

Милсон начинал свою карьеру в португальском футбольном клубе «Лейшойнш». Также выступал за «Реал Самбила», молодежную и главную команды «Маритиму».

В минувшем сезоне провел 21 поединок в португальской Примере. В октябре 2020 года Милсон дебютировал в составе национальной сборной Анголы.