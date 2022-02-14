Селюк: «Анвана хотели подписать и другие клубы РПЛ».

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Николаса Анвана, рассказал о переходе игрока в «Химки» из «Олимпа-Долгопрудного».
Анван топ-игрок. Я считаю, что подмосковный клуб взял отличного полузащитника, он находился на их глазах в «Олимпе-Долгопрудном», его статистика в ФНЛ очень впечатляет. На предсезонных сборах, которые он провел с «Химками», он доказал свою профпригодность, при этом Николасу всего 20 лет.
Анвана хотели подписать и другие клубы РПЛ еще в декабре, но «Химки» просили никому его не отдавать. Будем надеяться, что он поможет подмосковному клубу остаться в высшей лиге.
Работа Селюка умиляет , кто же своё детище которое выставлено на продажу не будет так ласково и с таким пафосом рекламировать как сам продавец. Анван топ игрок !!! Высший цинизм . Какой же уважающий себя агент отдаст топ игрока , тем более молодого у которого должно быть только начало карьеры, в такой клуб как Химки, которые всеми силами борятся за выживание в РПЛ. Кстати я видел пару тройку игр с его участием, он довольно неплохо выглядел . Но ему нужно развитие и действительно нужен клуб и тренер который бы был заинтересован в раскрытии его лучших качеств которые бы пригодились и клубу и самому игроку . Ну а в Химках с ним никто не будет индивидуально работать, у них сейчас огромные проблемы и решать их нужно сегодня и сейчас. Дай бог чтобы у этого парня всё сложилось и он действительно заиграл и потом перешёл в другой более сильный клуб. Удачи Анвану !!! Всем Добра !!!
Работа Селюка умиляет , кто же своё детище которое выставлено на продажу не будет так ласково и с таким пафосом рекламировать как сам продавец. Анван топ игрок !!! Высший цинизм . Какой же уважающий себя агент отдаст топ игрока , тем более молодого у которого должно быть только начало карьеры, в такой клуб как Химки, которые всеми силами борятся за выживание в РПЛ. Кстати я видел пару тройку игр с его участием, он довольно неплохо выглядел . Но ему нужно развитие и действительно нужен клуб и тренер который бы был заинтересован в раскрытии его лучших качеств которые бы пригодились и клубу и самому игроку . Ну а в Химках с ним никто не будет индивидуально работать, у них сейчас огромные проблемы и решать их нужно сегодня и сейчас. Дай бог чтобы у этого парня всё сложилось и он действительно заиграл и потом перешёл в другой более сильный клуб. Удачи Анвану !!! Всем Добра !!!