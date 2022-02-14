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Селюк: «Анвана хотели подписать и другие клубы РПЛ»

сегодня, 13:44

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Николаса Анвана, рассказал о переходе игрока в «Химки» из «Олимпа-Долгопрудного».

Анван топ-игрок. Я считаю, что подмосковный клуб взял отличного полузащитника, он находился на их глазах в «Олимпе-Долгопрудном», его статистика в ФНЛ очень впечатляет. На предсезонных сборах, которые он провел с «Химками», он доказал свою профпригодность, при этом Николасу всего 20 лет.

Анвана хотели подписать и другие клубы РПЛ еще в декабре, но «Химки» просили никому его не отдавать. Будем надеяться, что он поможет подмосковному клубу остаться в высшей лиге.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:22
Селюк продолжает распространять своих негров и сколько их у него знает один бог, обратите внимание на его слова, Анвана хотели купить и другие клубы РПЛ но Химки попросили селюка попридержать его для них, охренеть и не встать, гонит пургу всякую наподобие Анван топ, ахах!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:31
Селюк: «Анвана хотели подписать и другие клубы РПЛ».
Работа Селюка умиляет , кто же своё детище которое выставлено на продажу не будет так ласково и с таким пафосом рекламировать как сам продавец. Анван топ игрок !!! Высший цинизм . Какой же уважающий себя агент отдаст топ игрока , тем более молодого у которого должно быть только начало карьеры, в такой клуб как Химки, которые всеми силами борятся за выживание в РПЛ. Кстати я видел пару тройку игр с его участием, он довольно неплохо выглядел . Но ему нужно развитие и действительно нужен клуб и тренер который бы был заинтересован в раскрытии его лучших качеств которые бы пригодились и клубу и самому игроку . Ну а в Химках с ним никто не будет индивидуально работать, у них сейчас огромные проблемы и решать их нужно сегодня и сейчас. Дай бог чтобы у этого парня всё сложилось и он действительно заиграл и потом перешёл в другой более сильный клуб. Удачи Анвану !!! Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:29
Даже тут Селюк делает деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:24
"топ- игрок" по мнению Селюка в ФНЛ и никто, кроме Химик его не заметил? Вся ясно. Просто Долгопрудный рядом с Химками. А у Селюка все его подопечные топы.
xc8rkuj9tnb4
xc8rkuj9tnb4
сегодня в 14:12
Димон всё рубероидом барыжит
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:12
О,наш Негоро(торговец чёрным товаром)всплыл!!! Дело к весне,караваны пиратских судов двинулись к берегам Африки.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 14:01
Только для Химок его и берёг)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:53
Какой же он 56((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:53
ЦСКА точно не хотел!
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