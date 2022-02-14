Селюк: «Анвана хотели подписать и другие клубы РПЛ».

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника , рассказал о переходе игрока в «Химки» из «Олимпа-Долгопрудного».

Анван топ-игрок. Я считаю, что подмосковный клуб взял отличного полузащитника, он находился на их глазах в «Олимпе-Долгопрудном», его статистика в ФНЛ очень впечатляет. На предсезонных сборах, которые он провел с «Химками», он доказал свою профпригодность, при этом Николасу всего 20 лет.