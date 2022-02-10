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Агент Сафонов – о Чернове: «„Спартак“ бросает из крайности в крайность»

сегодня, 21:45

Агент Алексей Сафонов высказался о переходе в «Спартак» защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, который является воспитанником ЦСКА.

«Спартак» бросает из крайности в крайность. Чернов как защитник мне нравится, он по натуре боец, был капитаном молодежной сборной. Плюс москвичи забрали из красноярского «Енисея» 18-летнего Данила Труханова.

Такое ощущение, что клуб собирается брать себе все, что шевелится, а не обращает внимание на качество. Но тот же Чернов играет сейчас больше Кутепова и смотрится в этом плане выигрышней. Видимо, Илью в итоге продлевать не собираются.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:48
Опять дали слов пройдохе агенту
BDA81
BDA81
сегодня в 22:27
Читал,перечитал и не понял. В чём крайность то?! То что Черновым меняют Кутепова?! Ну так может тренеру больше Чернов нравиться,а Кутепов чем то не вписываеться в рисунок игры тренера. Ну а Труханова на перспективу, тоже логичное приобретение. Вообщем такое впечатление что лишь бы ляпнуть,а что не важно.
KLINSI
KLINSI
сегодня в 22:15
Либо он нагородил, либо Данил Бритвин слушал в пол уха).
makkie
makkie
сегодня в 22:13
Мнение агента, да еще и болельщика цска, мало интересует.
Не взяли клиентов Сафонова - вот он и бесится )))
4RT
4RT
сегодня в 22:07
Зато твой гундеж как всегда сохроняет своё постоянство
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:06
Спартак делает точечную селекцию.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:55
Такая судьба у спартака.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:52
ВЫсоко оценил перспективы Чернова! Так в чём же крайности "Спартака",если новый лучше Кутепова? Мне всё равно,но это решение тогда выглядит логичным.
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 21:51
увы и ах!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:49
Ну это же Спартак!
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