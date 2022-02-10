Агент Сафонов – о Чернове: «„Спартак“ бросает из крайности в крайность»

Агент Алексей Сафонов высказался о переходе в «Спартак» защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, который является воспитанником ЦСКА.
«Спартак» бросает из крайности в крайность. Чернов как защитник мне нравится, он по натуре боец, был капитаном молодежной сборной. Плюс москвичи забрали из красноярского «Енисея» 18-летнего Данила Труханова.
Такое ощущение, что клуб собирается брать себе все, что шевелится, а не обращает внимание на качество. Но тот же Чернов играет сейчас больше Кутепова и смотрится в этом плане выигрышней. Видимо, Илью в итоге продлевать не собираются.
Не взяли клиентов Сафонова - вот он и бесится )))
Не взяли клиентов Сафонова - вот он и бесится )))