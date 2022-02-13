Гендиректор «Зенита»: «Не берусь давать характеристику Fan ID»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как относится к закону о введении паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.