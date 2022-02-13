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Гендиректор «Зенита»: «Не берусь давать характеристику Fan ID»

сегодня, 11:59

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как относится к закону о введении паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.

Также Медведев назвал необоснованными опасения о передачи личных данных третьим лицам.

Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованно. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля. Очень редки случаи, когда люди отказываются от мобильных телефонов и других гаджетов.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:09
куда ты денешься, закрытый проток о намереньях у тебя подписан Медведев...
4RT
4RT
сегодня в 13:05
Ему ещё не давали указаний думать
Futurista
Futurista
сегодня в 13:02
"Поплыли" формулировки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:46
Придумал бы что нибудь поумнее. Fan id ( паспорт болельщика) у нас вводился в 2017 г ( Кубок Конфедераций) и 2018 г ( ЧМ-18). Этот гражданин в те годы сидел?
lotsman
lotsman ответ 9unhq6zyqwy3 (раскрыть)
сегодня в 12:43
А каким образом Азмун приземлил?))
makkie
makkie
сегодня в 12:37
Медведев тот еще оратор!
Иногда как скажет - хоть стой, хоть падай. А потом извиняется )))
9unhq6zyqwy3
9unhq6zyqwy3
сегодня в 12:36
Главное, разбодяжил так, что теперь неделю не разобрать, что он имел в виду!
Медведев - по поводу данных, у нас из Сбербанка утекают данные, а Вы про какой шараш- монтаж!
НА ЗЕМЛЮ ПОРА ОПУСТИТЬСЯ!!!!!!
АЗМУН НЕМНОГО ПРИЗЕМЛИЛ, НО МАЛО!

И ПОТОМ, КАК ОН МОЖЕТ ГОВОРИТЬ, ЧТО ЛИБО В ПРОТИВОВЕС ДЮКОВУ И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!!!!!!!
57158
57158
сегодня в 12:21
" Фан -Уйди"
Если коротко об этой шняге...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:13
Не чего им делать.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:13
Ему так удобно!)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:09
Митрофан МедвеДюков долго и упорно готовил проект закона,а потом Медведев сказал,что не знает его содержание.КЛАСС!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:01
Да он вообще ничего не говорит...
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