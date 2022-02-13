Гендиректор «Зенита»: «Не берусь давать характеристику Fan ID»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как относится к закону о введении паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.
Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.
Также Медведев назвал необоснованными опасения о передачи личных данных третьим лицам.
Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованно. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля. Очень редки случаи, когда люди отказываются от мобильных телефонов и других гаджетов.
Иногда как скажет - хоть стой, хоть падай. А потом извиняется )))
Иногда как скажет - хоть стой, хоть падай. А потом извиняется )))
Медведев - по поводу данных, у нас из Сбербанка утекают данные, а Вы про какой шараш- монтаж!
НА ЗЕМЛЮ ПОРА ОПУСТИТЬСЯ!!!!!!
АЗМУН НЕМНОГО ПРИЗЕМЛИЛ, НО МАЛО!
И ПОТОМ, КАК ОН МОЖЕТ ГОВОРИТЬ, ЧТО ЛИБО В ПРОТИВОВЕС ДЮКОВУ И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!!!!!!!
Медведев - по поводу данных, у нас из Сбербанка утекают данные, а Вы про какой шараш- монтаж!
НА ЗЕМЛЮ ПОРА ОПУСТИТЬСЯ!!!!!!
АЗМУН НЕМНОГО ПРИЗЕМЛИЛ, НО МАЛО!
И ПОТОМ, КАК ОН МОЖЕТ ГОВОРИТЬ, ЧТО ЛИБО В ПРОТИВОВЕС ДЮКОВУ И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!!!!!!!
Если коротко об этой шняге...
Если коротко об этой шняге...