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«Спартак» направил замечания в РПЛ по Fan ID

сегодня, 13:29

«Спартак» и другие клубы чемпионата России направили в РПЛ свои замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах Премьер-Лиги.

«Замечания красно-белые, как и еще ряд клубов РПЛ, направили в РПЛ — это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.

„Спартак“ обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона. Основной посыл — введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости (болельщики большой группы клубов отказались от посещения матчей после введения Fan ID — на первом матчей весенней части, „Спартак“ — ЦСКА, не будет фанатов обеих команд) и, как следствие, падению доходов клубов — что в ситуации выправления рынка после ограничения посещаемости в связи с пандемией крайне важно. Кроме того, красно-белые отмечают вероятное ухудшение атмосферы матчей», — сообщает источник.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 15:36, ред.
Чем-то напоминает записи в Книге жалоб и предложений, которые должны корректировать работу, а на самом деле, их никто и никогда не читает...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 15:07
Тут нет смысла говорить о лазейках, любое выделение госсредсв на футбол - воровство, в конце концов, это было бы еще сколько-то простительно, если бы у нас были отремонтированы все дороги и тротуары, приведены в порядок все скверы и т.п., и не только в Москве причем)

А пинание мяча за миллионы явно не приоритетный проект. Он даже на массовый спорт не влияет никак, если бы было больше площадок, то в два раза больше человек им занимались. Сейчас площадки только у школ, а аренда спортзалов стоит весьма дорого, поэтому условный работник Теремка и не может себе позволить футбол, по сути.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ KTS22 (раскрыть)
сегодня в 15:05
Ещё как помешают ! Цены на билеты поднимутся до небес . Люди вообще перестанут ходить на футбол .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:01
Может до этих тупиц от Думы наконец-то дойдёт ?!
dok66
dok66
сегодня в 14:55
Другие клубы - это кто ? Опубликуйте заявления с подписями , тогда и можно будет комментировать .
kasyak7
kasyak7 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:42
Ну ты арабов не равняй с нашими ахломонами. У шейхов бабла поболее будет. Да и содержание стадионов дешевле.
Теперь таких комментариев вроде
"Мы играем для болельщиков" мы не услышим,неуместны они. Непонятно для кого они играть будут. Соответственно все траты на содержание стадионов,зарплат тренерам,игрокам,непонятные трансферы с откатами и. т.д. и других выделяемых средств из бюджета должны запретить. Ведь играть не для кого.
Как итог лишняя лазейка для воровства закроется
beefs
beefs
сегодня в 14:34
Спартак после каждого тура за своих фанов платит штрафы от 500тыс до 1мл рублей, а теперь не будет, вот и прибыль...
radone
radone
сегодня в 14:33
я вообще не понимаю, как на наш футбол инвалидов можно ходить, отдавать деньги и смотреть это, а эти ... уже и сами у людей ещё больше отвращения вызывают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:24
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ kasyak7 (раскрыть)
    сегодня в 14:22
    Во-первых, ничего не изменится, как стадионы были убыточные, так и останутся. Какая разница, в "Сочи" 3 тыс человек придет на матч или сотня, если у них стадион на 50 тыс и в любом случае они и 20% убытков на поддержку и эксплуатацию не покрывают?) И все равно на это государственные дотации идут, ну увеличат они дотации ради того, чтобы клубы не выступали против FanID, и все.

    С другой стороны, в Аравии и Катаре вообще пустые стадионы и десяток шейхов сидит, ради них и играют и ничего. Так же будет Миллер тот же сидеть, Степашин и другие деятели.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ KTS22 (раскрыть)
    сегодня в 14:22
    Кроме всего прочего весьма спорный тезис о снижении дохода команд. Допустим придет на 100 чел меньше. От продажи билетов доход уменьшится, но зато не будет штрафов за разные противоправные действия. Сколько штрафов клубы заплатили за фанатские выходки ?. Но это не главное. Число протестующих против fan id сильно завышено. Большинство нормальных любителей футбола даже не заметят этого и не пострадают точно.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 14:19
    Непонятно, всё таки спартак обратился или клубы РПЛ обратились, если клубы то причём тут спартак.
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 14:15
    Это хорошо с одной стороны,что посещаемость нулевая будет.
    Может игрокам и ЗП поурезают. По идее должны урезать,т.к доходы падают.
    Непонятных трансферов не будет. Выгода есть в этом.
    4RT
    4RT
    сегодня в 14:08
    Теперь сможете на дворовых "корбках" в футбол играть
    Союзник противников
    Союзник противников ответ sash71 (раскрыть)
    сегодня в 14:04
    Ну расскажи нам,как 20 лет в АПЛ боролись с фанатами-дебоширами,какими способами.Кстати,судя по картинке "оттедова",-призраки опять возвращаются.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:02
    1.Занизить талию.
    2.Перенести время банкета.
    3.После казни-танцы.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 14:02
    Да ну.И это всё?
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 13:57
    Это унылое "зрелище" и так не особо привлекало,а теперь и тем более
    KTS22
    KTS22
    сегодня в 13:57, ред.
    Нормальному болельщику фан ид не помешает
    sash71
    sash71
    сегодня в 13:54
    О чем я и говорил. Когда поняли и президенты клубов, что закон Fan ID ведёт и приведёт к спаду посещаемости, теперь начали выступать и направлять свои предложения. Ни в одной стране мира спорт и спортивные мероприятия не загоняют в рамки. В современном мире достаточно методов для осуществления контроля за хулиганами и дебоширами и введение лишнего Fan ID не является решением проблемы.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:30
    Надо всё учесть
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