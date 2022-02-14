«Спартак» направил замечания в РПЛ по Fan ID

«Спартак» и другие клубы чемпионата России направили в РПЛ свои замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах Премьер-Лиги.
«Замечания красно-белые, как и еще ряд клубов РПЛ, направили в РПЛ — это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.
„Спартак“ обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона. Основной посыл — введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости (болельщики большой группы клубов отказались от посещения матчей после введения Fan ID — на первом матчей весенней части, „Спартак“ — ЦСКА, не будет фанатов обеих команд) и, как следствие, падению доходов клубов — что в ситуации выправления рынка после ограничения посещаемости в связи с пандемией крайне важно. Кроме того, красно-белые отмечают вероятное ухудшение атмосферы матчей», — сообщает источник.
С другой стороны, в Аравии и Катаре вообще пустые стадионы и десяток шейхов сидит, ради них и играют и ничего. Так же будет Миллер тот же сидеть, Степашин и другие деятели.
С другой стороны, в Аравии и Катаре вообще пустые стадионы и десяток шейхов сидит, ради них и играют и ничего. Так же будет Миллер тот же сидеть, Степашин и другие деятели.
Теперь таких комментариев вроде
"Мы играем для болельщиков" мы не услышим,неуместны они. Непонятно для кого они играть будут. Соответственно все траты на содержание стадионов,зарплат тренерам,игрокам,непонятные трансферы с откатами и. т.д. и других выделяемых средств из бюджета должны запретить. Ведь играть не для кого.
Как итог лишняя лазейка для воровства закроется
Теперь таких комментариев вроде
"Мы играем для болельщиков" мы не услышим,неуместны они. Непонятно для кого они играть будут. Соответственно все траты на содержание стадионов,зарплат тренерам,игрокам,непонятные трансферы с откатами и. т.д. и других выделяемых средств из бюджета должны запретить. Ведь играть не для кого.
Как итог лишняя лазейка для воровства закроется