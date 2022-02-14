«Спартак» направил замечания в РПЛ по Fan ID

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сегодня, 13:29

«Спартак» и другие клубы чемпионата России направили в РПЛ свои замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах Премьер-Лиги.

«Замечания красно-белые, как и еще ряд клубов РПЛ , направили в РПЛ — это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.