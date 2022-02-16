Гаджиев: «„Зенит“ и „Бетис“ — одинаковые команды по потенциалу»

Российский тренер порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом», который состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Все зависит от готовности команд. Мы много раз были свидетелями того, как после длинных пауз РПЛ , российские клубы сбиваются из ритма. Поэтому в весенней стадии мы крайне редко выступали успешно. Никакая товарищеская игра не заменит официальную. Такие большие перерывы никогда не идут командам на пользу. Сейчас все будет зависеть от готовности подопечных Семака. По потенциалу это одинаковые команды. Между ними незначительная разница. Достаточно вспомнить прошлый год, когда «Спартак» в подготовительный период демонстрировал прекрасный футбол. Но с началом чемпионата России команда совсем оказалась неготовой.

Кто из нападающих «Зенита» после ухода Азмуна должен выйти в старте — Дзюба или Альберто? Никто этого не знает. Я бы мог сказать хотя бы приблизительно, если бы видел готовность этих футболистов. Но сейчас я смотрю только контрольные игры «Динамо», другие команды не видел.