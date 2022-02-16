ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Гаджиев: «„Зенит“ и „Бетис“ — одинаковые команды по потенциалу»

16 февраля 2022, 21:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом», который состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Все зависит от готовности команд. Мы много раз были свидетелями того, как после длинных пауз РПЛ, российские клубы сбиваются из ритма. Поэтому в весенней стадии мы крайне редко выступали успешно. Никакая товарищеская игра не заменит официальную. Такие большие перерывы никогда не идут командам на пользу. Сейчас все будет зависеть от готовности подопечных Семака. По потенциалу это одинаковые команды. Между ними незначительная разница. Достаточно вспомнить прошлый год, когда «Спартак» в подготовительный период демонстрировал прекрасный футбол. Но с началом чемпионата России команда совсем оказалась неготовой.

Кто из нападающих «Зенита» после ухода Азмуна должен выйти в старте — Дзюба или Альберто? Никто этого не знает. Я бы мог сказать хотя бы приблизительно, если бы видел готовность этих футболистов. Но сейчас я смотрю только контрольные игры «Динамо», другие команды не видел.

Матч с «Зенитом» пропустят три ключевых игрока «Бетиса».

Все новости
Быстров подверг критике Чистякова после первого тайма матча с «Бетисом»
Вчера, 21:52
Сёмин: «„Зенит“ будет биться за весь российский футбол против „Бетиса“»
Вчера, 19:56
Кирьяков: «„Зениту“ будет очень тяжело против „Бетиса“»
Вчера, 19:25
Шаронов: «У „Зенита“ есть шансы на победу в матче против „Бетиса“»
Вчера, 18:59
Медина — о «Спартаке»: «Это супердерби. Важнейший матч чемпионата»
Вчера, 16:29
Агент Сафонов считает, что Дзюба может перейти в чемпионат Турции
Вчера, 16:23
Сортировать
Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:06
конечно одинаковые только ишпанцы на хорошем ходу ,а наш гегемон на запасном пути,так что вывод однозначный победят ишпанцы
112910415
112910415
вчера в 06:34
потенциал - лукавое понятие ... и не проверишь никак этот потенциал
один из испанских лидеров сильнее здесь и сейчас
beefs
beefs
16 февраля в 22:42
я не смотрел, но комментирую...
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 22:15
Вроде умный человек!
Мaлик
Мaлик
16 февраля в 22:01
Тяжко Зениту будет
протон
протон
16 февраля в 21:57
Тренер «Бетиса» дважды побеждал «Зенит»
Пеллегрини - великолепный и очень системный тренер. Тот же Бетис не сразу так заиграл, но когда игроки приняли и поняли идеи тренера, команда полетела. Также стоит отметить, что по составу испанцы также превосходят россиян в данный момент
Уж слишком хорош Бетис и не с проста идет 3м в ЛаЛиге.
shlomo
shlomo
16 февраля в 21:53
Только по игре абсолютно разные...
drug01
drug01
16 февраля в 21:53
Не согласен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100