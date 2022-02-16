Обляков ответил на вопрос, хочет ли он перейти из ЦСКА в европейский клуб

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о том, интересно ли ему продолжение карьеры за рубежом.
Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда — возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень.
Тренируйся больше, удачи.
Тренируйся больше, удачи.
Чехия..Словакия...Венгрия...может Греция...
Чехия..Словакия...Венгрия...может Греция...