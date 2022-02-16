ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Обляков ответил на вопрос, хочет ли он перейти из ЦСКА в европейский клуб

16 февраля 2022, 17:53

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о том, интересно ли ему продолжение карьеры за рубежом.

Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда — возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень.

Все новости
Быстров подверг критике Чистякова после первого тайма матча с «Бетисом»
Вчера, 21:52
Сёмин: «„Зенит“ будет биться за весь российский футбол против „Бетиса“»
Вчера, 19:56
Кирьяков: «„Зениту“ будет очень тяжело против „Бетиса“»
Вчера, 19:25
Шаронов: «У „Зенита“ есть шансы на победу в матче против „Бетиса“»
Вчера, 18:59
Медина — о «Спартаке»: «Это супердерби. Важнейший матч чемпионата»
Вчера, 16:29
Агент Сафонов считает, что Дзюба может перейти в чемпионат Турции
Вчера, 16:23
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
16 февраля в 20:12
Заурядный футболист, один из слабейших в команде. Перечислять его сильные стороны не имеет смысла, так как их просто нет. Перечислять слабые стороны - пальцев на обеих руках не хватит. Интересно, какой идиот журналист догадался спросить Ивана о его зарубежной карьере ? Повывелись профессионалы.
Izmar
Izmar
16 февраля в 20:06
Если только на Кипр, да и то, вряди его там ждут.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 февраля в 19:02
В настоящее время Иван вряд ли заинтересует кого-то из серьезного чемпионата.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 18:38
С трофееями прийдётся пару лет подождать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 февраля в 18:23
Молодец Иван, всё правильно сказал, рановато думать о Европе, теперь бы в основе закрепиться, новички могут усадить на лавку))).
Тренируйся больше, удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 18:16
Насмешил Ваня на ночь глядя, да блин, твой уровень с натягом ФНЛ а ты про Европу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 18:06
В топ-лигу ??..)))
Чехия..Словакия...Венгрия...может Греция...
David Young
David Young
16 февраля в 18:01
В принципе логично.
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 17:57
Хорошо сказал в принципе
нечитайло
нечитайло
16 февраля в 17:57
Так можно и в девках просидеть
idres
idres
16 февраля в 17:55
Все правильно Иван думает... удачи и пусть все получится у тебя
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 17:55
У нас больше платят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100