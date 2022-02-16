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Обляков: «Гегемония „Зенита“ прервётся. ЦСКА всё сделает для этого»

16 февраля 2022, 20:08

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мыслями о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

Может ли ЦСКА бороться за чемпионство в этом году? Объективно, с «Зенитом» будет трудновато – отрыв серьезный, плюс там сильная команда с мощными исполнителями. В последних двух играх мы смотрелись на равных, но не смогли забить. И все равно ЦСКА точно не заслужил поражения в обеих встречах. Не скажу, что мы были слабее.

У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы все сделаем для этого.

С «Динамо» в первом круге тоже было обидное поражение. Первый тайм мы здорово сыграли, забили гол, но упустили нити игры и полностью провалили второй тайм. Как итог – поражение. «Динамо» сейчас на ходу, играет в красивый атакующий футбол. Будем стараться догонять их.

Также Обляков ответил на вопрос, хочет ли он перейти из ЦСКА в европейский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:50
рано или поздно
galem72
galem72
вчера в 10:37
Где-то в Лахте хихикнул лёшка миллер.

Видимо, обляков лично приложит к этому свою ногу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:17
Что то Ваня разболтался .
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 февраля в 23:04
В этом году, чтобы помочь прервать гегемонию армейцам нужно отобрать очки у Зенита и сдать матч Динамо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 февраля в 21:26
Всем известно, что языком молоть - не мешки ворочать... кроме Вани)
pomor45
pomor45
16 февраля в 21:11
Гегемония Зенита прервётся, а демагогии ЦСКА конца не видно.
Сп62
Сп62
16 февраля в 21:07
Правильно. Вначале было слово...
lotsman
lotsman
16 февраля в 20:49
Рано или поздно всему приходит конец
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 февраля в 20:46
Меньше говори, больше тренируйся, не словами а делами делаются победы. удачи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 20:44
Никто так не хочет прервать гегемонию Зенита как его воспитанник...))
Mekail
Mekail
16 февраля в 20:43
Посмотрим на это прерывание..
протон
протон
16 февраля в 20:28
Тренируйся лучше больше.
drug01
drug01
16 февраля в 20:26
Зачем болтать!??
VeniaminS
VeniaminS
16 февраля в 20:23
Это радует!!!
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