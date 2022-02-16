Обляков: «Гегемония „Зенита“ прервётся. ЦСКА всё сделает для этого»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ .

Может ли ЦСКА бороться за чемпионство в этом году? Объективно, с «Зенитом» будет трудновато – отрыв серьезный, плюс там сильная команда с мощными исполнителями. В последних двух играх мы смотрелись на равных, но не смогли забить. И все равно ЦСКА точно не заслужил поражения в обеих встречах. Не скажу, что мы были слабее.

У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы все сделаем для этого.

С «Динамо» в первом круге тоже было обидное поражение. Первый тайм мы здорово сыграли, забили гол, но упустили нити игры и полностью провалили второй тайм. Как итог – поражение. «Динамо» сейчас на ходу, играет в красивый атакующий футбол. Будем стараться догонять их.