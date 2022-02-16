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Семак: «Матч с „Бетисом“ — это хорошая возможность показать себя»

16 февраля 2022, 15:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Рулевой «Зенита» Сергей Семак порассуждал о подготовке к матчу за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Нужно учитывать все: оборону, стандарты, переходные фазы. «Бетис» – на виду, на слуху, забивает очень много. У него прекрасные исполнители в атакующей линии. И неслучайно команда находится в тройке, демонстрирует качественную игру. Можно только похвалить команду за сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя.

Точно не сыграют Фекир и Каналес? Конечно, отсутствие двух лидеров сыграет важную роль. И количество, и качество футболистов позволяет «Бетису» заменить их. Равнозначно или нет – посмотрим.

Вышедшие игроки – хорошего уровня. Есть молодые и перспективные, есть опытные футболисты, которые могут заменить. Команда хорошо укомплектована. На каждой позиции есть конкуренция. Не думаю, что есть большие вопросы с точки зрения замены.

Насколько это отразится? Наверное, выйдут футболисты с другими качествами, видоизменится игра. И Фекир, и Каналес сильны индивидуально – делают много передач, хороший дриблинг, удары. «Бетис» в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных качеств игроков, но в командном отношении слабее не будет.

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Все комментарии
Владимир Гребцов
Владимир Гребцов
вчера в 23:52
Вот и показал себя во всей красе! Каким ты был, таким ты и остался. ((
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:55
Я хоть болельщик Спартака,но сегодня желаю Зениту удачи,надеюсь победа будет за вами,буду болеть за вас
KTS22
KTS22
вчера в 09:46
Бетис вали проект !!!
DaslerU
DaslerU
вчера в 03:47
Переходные фазы чего? Луны? Нечего там учитывать, выходите и деритесь, коли львами назвались, вот и вся фаза.
Loko57
Loko57 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 00:28
Очень многие считают его именно Супертренером. Так что надеюсь после очередного провала до них наконец дойдет!
УЕСКА
УЕСКА
16 февраля в 21:59
Ну посмотрим на вас на фоне Бетиса. Чего вы стоите.
Kolenok
Kolenok
16 февраля в 21:35
Сирожа,как обычно,ниочем!
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
16 февраля в 21:15
У каждого своя правда! Не буду полемику разводить! Удачи
Сп62
Сп62
16 февраля в 21:04
Пусть Семак рассуждает и готовится, а наше дело поболеть за успех. Удачи питерцам.
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
16 февраля в 20:59
Воды нет ни капли. Всё по делу. Даже возможность показаться по сути 100%-ная, учитывая, что у каждой медали две стороны.
pomor45
pomor45 ответ Loko57 (раскрыть)
16 февраля в 20:55
Супер для команды РПЛ - неуместная приставка.
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
16 февраля в 20:53
Задача стоит всегда. Вопрос в том, как её положить.
pomor45
pomor45
16 февраля в 20:51
Бетис того и ждёт, когда на него с шашкой наголо пойдут, предоставив достаточно свободных зон. Там, дома, с его третьим местом скоро разберутся, зауважают и отправят на положенное ему место. Зениту же уважать надо всех кто играет в ЕК. Ему и в РПЛ пренебрежение соперником слишком часто боком обходится.
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
16 февраля в 20:47
Показать себя - это на все 100%. Только вот с какой стороны?
Gloomy59
Gloomy59
16 февраля в 20:10, ред.
Собери команду утром и посмотри всем в глаза!
А после просто, скажи, что они самые крутые!
Совет: в первом тайме сыграйте в защитный вариант игры. Скажи Сергееву, Адамову, чтобы они и близко не бегали штрафную соперника в первом тайме.
А ВОТ ВО ВТОРОМ, НА 50 МИНУТЕ, ЗАМЕНИ ВЕНДЕЛА НА МОСТОВОГО - И ПУСТЬ АДАМОВ, МОСТОВОЙ И СЕРГЕЕВ ВКЛЮЧАТ СКОРОСТЬ, ОСОБЕННО ПО ИХНЕМУ ПРАВОМУ ФЛАНГУ!!!!!
ОНИ ДРОГНУТ!!!!!
И НЕ ВЗДУМАЙ ВЫПУСКАТЬ "СТОЛБА".
Garrincha58
Garrincha58
16 февраля в 19:41
а с Ювентусом почему не показались или только с Мальмё ваш уровень сопоставим тренеришко .....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
16 февраля в 19:22
Ну с Мурсией был позитив)
Обезжиренный
Обезжиренный
16 февраля в 19:20
Газетка подстелена. Ждём показ
Дoбрыня
Дoбрыня
16 февраля в 18:31
Уж будьте так добры играйте достойно
particular
particular
16 февраля в 18:29
Влететь - дело не хитрое... Надо исхитриться и показать что-нибудь позитивное...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 16:59
Хотя рукоблуд обязательно себя покажет.
112910415
112910415
16 февраля в 16:58
показать себя наверняка получится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 16:58
Этот матч надо побеждать а не просто себя показать.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 16:48
Да ты уже показал себя , чего мы там не видели ?
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 16:40
Надеюсь, задача пройти Бетис, всё же перед Семаком стоИт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 16:34
Это хорошая возможность ещё раз разочароваться!
протон
протон
16 февраля в 16:30
Надеюсь, Семак учёл ошибки прошлых игр в Европе. До сих пор сидит занозой домашний матч с Брюгге, когда вышли на поле с "полными штанами". Если хотите не только издеваться над всякими шапито, а что-то показывать и на международной арене, пора менять психологию " бедного родственника". И где тогда играть в атаку, если не на родной арене?
Серёжа, съешь мяса перед игрой и пусть команда играет без страха. Пофиг на счёт! Хотим кайфануть от игры Зенита! Удачи
протон
протон
16 февраля в 16:29
Ничего не понимаю.
Говорит, что соперник сильный, хвалит сильные стороны - "отмазывается, соломку стелет".
А если бы сказал "ничего особенного, у нас шансы пройти высоки, будем биться за проход", те же люди писали бы "ахаха, неадекват, кукухой съехал, сказочник, куда ты с этими поленьями выходить собрался".
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 16:25
Профукать с позором -это да по Семаковски
VeniaminS
VeniaminS
16 февраля в 16:24
Надо побеждать,удачи Зениту.
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