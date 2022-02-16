Кузяев: «Сборы прошли продуктивно, но мы не на пике формы»

Хавбек «Зенита» порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

У нас сейчас нет игрового ритма, потому что мы два месяца не проводили официальных матчей. «Бетис» сейчас проводит по два матча в неделю. Игра покажет.

Сборы прошли продуктивно. Мы не на пике формы, конечно, но в достаточно хорошей форме. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Постараемся взять три очка.

В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. «Бетис» хорошо играет в чемпионате. Плюс финал Лиги Европы будет в Севилье. Это будет их мотивировать. Но мы постараемся оказать сопротивление.

Новички команды не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль. Уверен, что они прибавят и помогут нам реализовать наши задачи.