Кузяев: «Сборы прошли продуктивно, но мы не на пике формы»

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
У нас сейчас нет игрового ритма, потому что мы два месяца не проводили официальных матчей. «Бетис» сейчас проводит по два матча в неделю. Игра покажет.
Сборы прошли продуктивно. Мы не на пике формы, конечно, но в достаточно хорошей форме. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Постараемся взять три очка.
В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. «Бетис» хорошо играет в чемпионате. Плюс финал Лиги Европы будет в Севилье. Это будет их мотивировать. Но мы постараемся оказать сопротивление.
Новички команды не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль. Уверен, что они прибавят и помогут нам реализовать наши задачи.
1.Отсутствие игр - не повод для оправданий...
В 2017-м..в 2018-м..и в 2019-м.....первые домашние матчи были выиграны...у Андерлехта 3:1...у Селтика 3:0...у Фенербахче 3:1....
2.Говорить что вы "постараетесь" - не обязательно...
Вы профессионалы...и старание должно быть и без подобных объявлений..
3.Всем по-боку что финал ЛЕ будет в Севилье...
Когда то в давние времена финал тоже был в Лиссабоне...что не помешало ЦСКА в пыль и прах ушатать местный Спортинг....
4.Что значит "нужно время на адаптацию"...эти оправдашки не катят..абсолютно..
Почему Влаховичу на адаптацию нужно 13 минут...а Альберто 13 матчей ??
1.Отсутствие игр - не повод для оправданий...
В 2017-м..в 2018-м..и в 2019-м.....первые домашние матчи были выиграны...у Андерлехта 3:1...у Селтика 3:0...у Фенербахче 3:1....
2.Говорить что вы "постараетесь" - не обязательно...
Вы профессионалы...и старание должно быть и без подобных объявлений..
3.Всем по-боку что финал ЛЕ будет в Севилье...
Когда то в давние времена финал тоже был в Лиссабоне...что не помешало ЦСКА в пыль и прах ушатать местный Спортинг....
4.Что значит "нужно время на адаптацию"...эти оправдашки не катят..абсолютно..
Почему Влаховичу на адаптацию нужно 13 минут...а Альберто 13 матчей ??
Реальность: Дзюба показывал Кузяеву как правильно гонять лысого.
Реальность: Дзюба показывал Кузяеву как правильно гонять лысого.