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Кузяев: «Сборы прошли продуктивно, но мы не на пике формы»

16 февраля 2022, 12:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

У нас сейчас нет игрового ритма, потому что мы два месяца не проводили официальных матчей. «Бетис» сейчас проводит по два матча в неделю. Игра покажет.

Сборы прошли продуктивно. Мы не на пике формы, конечно, но в достаточно хорошей форме. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Постараемся взять три очка.

В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. «Бетис» хорошо играет в чемпионате. Плюс финал Лиги Европы будет в Севилье. Это будет их мотивировать. Но мы постараемся оказать сопротивление.

Новички команды не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль. Уверен, что они прибавят и помогут нам реализовать наши задачи.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 14:32
Главное чтоб Дзюба был готов! 😜
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 14:31
Завтра все увидят продуктивность сборов.
VeniaminS
VeniaminS
16 февраля в 14:31
Когда успели потерять....
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 14:14
Что очень даже естественно, команда со сборов не может быть на пике своей формы .
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
16 февраля в 13:56
Не буду расписывать все подробности, но мастерство Дзюбы в данном аспекте в четыре раза превосходит уровень Кузяева.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 13:56
Готовит болельщиков к завтрашнему вечеру.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 февраля в 13:54
В таком случае лучше не знать что отображают цифру на фотографии.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 февраля в 13:53
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 13:51
Ожидание: Кузяев в поте лица готовился к матчу с "Бетисом"
Реальность: Дзюба показывал Кузяеву как правильно гонять лысого.
112910415
112910415
16 февраля в 13:29
не готовы ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 13:16
Ответ Кузяеву...(по обзацам)..))

1.Отсутствие игр - не повод для оправданий...
В 2017-м..в 2018-м..и в 2019-м.....первые домашние матчи были выиграны...у Андерлехта 3:1...у Селтика 3:0...у Фенербахче 3:1....

2.Говорить что вы "постараетесь" - не обязательно...
Вы профессионалы...и старание должно быть и без подобных объявлений..

3.Всем по-боку что финал ЛЕ будет в Севилье...
Когда то в давние времена финал тоже был в Лиссабоне...что не помешало ЦСКА в пыль и прах ушатать местный Спортинг....

4.Что значит "нужно время на адаптацию"...эти оправдашки не катят..абсолютно..
Почему Влаховичу на адаптацию нужно 13 минут...а Альберто 13 матчей ??
25процентный клоун
25процентный клоун
16 февраля в 12:54
Соломка постелена
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