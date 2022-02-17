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Агент Кухты: «Ян сможет приятно удивить болельщиков „Локомотива“»

вчера, 10:05

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, рассказал о впечатлениях своего клиента о московском клубе.

Яну очень нравится в «Локомотиве», он счастлив там находиться. У него исключительно хорошие впечатления о Гисдоле, его тренировках и игровой философии. Ему нравится, во что и как играет «Локомотив». Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.

Кухта уже успел показать свой потенциал — забил 5 голов в 4 товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.

Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков «Локомотива» и всех, кто следит за российским футболом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:00
Будем только рады
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:51
В тренировочных матчах он показал свой высокий потенциал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:51
Я уже готов удивляться!
ОПС
ОПС
вчера в 10:49
Как бы все не испарилось с началом чемпионата. Это не товарняк.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:20
Интересно будет глянуть на парня в чемпионате.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:09
Недолго осталось, скоро оценим.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:08
В товарищеских матчах он действительно силен.
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