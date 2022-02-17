Агент Кухты: «Ян сможет приятно удивить болельщиков „Локомотива“»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» , рассказал о впечатлениях своего клиента о московском клубе.

Яну очень нравится в «Локомотиве», он счастлив там находиться. У него исключительно хорошие впечатления о Гисдоле, его тренировках и игровой философии. Ему нравится, во что и как играет «Локомотив». Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.

Кухта уже успел показать свой потенциал — забил 5 голов в 4 товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.

Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков «Локомотива» и всех, кто следит за российским футболом.