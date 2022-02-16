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Бышовец — о матче «Зенит» — «Бетис»: «Преимущество на стороне испанцев»

16 февраля 2022, 22:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Прежде всего, важен результат. Если говорить и отталкиваться от последних официальных матчей, то здесь преимущество на стороне испанского клуба. Это игровые качества и оптимальность физического состояния. Сейчас в российском чемпионате была длительная зимняя пауза. «Зенит» находился на подготовительном этапе. Ко всему прочему, у команды Семака появились серьезные потери, особенно травма Ловрена. Ситуация будет очень сложная для «Зенита». Тем более, что это первый официальный матч в году с соперником, который находится в лидерах испанского чемпионата.

Кто должен выходить в атаке на эту игру — Дзюба или Альберто? Я думаю, что это такая прерогатива тренера. Говоря о предпочтениях, надо опираться на объективные данные по уровню подготовленности и совместимости. Многое зависит от того, на что «Зенит» будет делать упор в матче с «Бетисом». Отсюда и следует выбор состава.

Сможет ли «Зенит» пройти «Бетис»? Шансы есть. Потенциал команды и уровень игроков достаточный для этого. Надо понимать, что в данном случае нам важен результат первого матча. Отсюда и можно будет делать выводы, которые и предопределят достоверность и основания для каких-то прогнозов.

Матч состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. Встречу с «Зенитом» пропустят три ключевых игрока «Бетиса».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:51
Очевидно Анатолий не хочет в структуру гаспрома. ))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:12
правильно забить один и припарковать автобус около штрафной ,только врятли поможет не умеют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:18
Зениту не победить!
kasyak7
kasyak7
вчера в 00:14
Надо же открытие сделал
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 23:25
Шансы Бетиса всё же предпочтительнее.
drug01
drug01
16 февраля в 22:56
Ничья
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 22:37
Наконец то Толик первый раз рискнул сказать правду.
Василий 50
Василий 50
16 февраля в 22:36
С какой стати?
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