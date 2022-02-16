Бышовец — о матче «Зенит» — «Бетис»: «Преимущество на стороне испанцев»

Бывший главный тренер сборной России порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Прежде всего, важен результат. Если говорить и отталкиваться от последних официальных матчей, то здесь преимущество на стороне испанского клуба. Это игровые качества и оптимальность физического состояния. Сейчас в российском чемпионате была длительная зимняя пауза. «Зенит» находился на подготовительном этапе. Ко всему прочему, у команды Семака появились серьезные потери, особенно травма Ловрена. Ситуация будет очень сложная для «Зенита». Тем более, что это первый официальный матч в году с соперником, который находится в лидерах испанского чемпионата.

Кто должен выходить в атаке на эту игру — Дзюба или Альберто? Я думаю, что это такая прерогатива тренера. Говоря о предпочтениях, надо опираться на объективные данные по уровню подготовленности и совместимости. Многое зависит от того, на что «Зенит» будет делать упор в матче с «Бетисом». Отсюда и следует выбор состава.

Сможет ли «Зенит» пройти «Бетис»? Шансы есть. Потенциал команды и уровень игроков достаточный для этого. Надо понимать, что в данном случае нам важен результат первого матча. Отсюда и можно будет делать выводы, которые и предопределят достоверность и основания для каких-то прогнозов.