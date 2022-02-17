Рианчо: «Дзюба выйдет играть с „Бетисом“ за новый контракт»

Бывший тренер «Спартака» порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Сейчас «Бетис» очень хорош в испанской лиге, много забивает. У команды топ-тренер Мануэль Пеллегрини, под руководством которого команда сильна как тактически, так и физически. Но у «Бетиса» могут возникнуть проблемы из-за холодной погоды в Санкт-Петербурге, это главный козырь «Зенита». Шансы на успех в первом матче — 50 на 50.

Пеллегрини по тренерским качествам сильно превосходит Сергея Семака? Мануэль очень опытный, он долго работал в Испании, Англии, даже успел побывать в Китае. В «Бетисе» он создал мощную команду. Семак, наоборот, для еврокубков относительно новый тренер, но он не просто так выиграл три раза подряд чемпионат России, это тоже о многом говорит. У него есть 50 процентов от необходимого опыта, но пробелы он сможет заменить своей энергией, и тогда у «Зенита» будет шанс.

В России в последние много говорится, что Семак — тренер не для еврокубков? В последние пару лет на европейском уровне «Зенит» — это не топ-команда. Но за это время Семак как раз успел набраться еврокубкового опыта и в этом розыгрыше Лиги чемпионов мы увидели, что он эволюционирует как тренер. Он совершенствует свои методы, становится более устойчивым в психологическом плане. Думаю, это подходящий тренер для «Зенита», но не надо судить о его уровне по матчам с «Бетисом», испанский клуб сейчас действительно на подъеме. К игре с ними нужно подойти с уважением.

От матчей с «Бетисом» будет зависеть будущее нападающего в Санкт-Петербурге? Знаю одно — Дзюба хороший нападающий. Он доказывал это и в клубе, и в сборной России. Да, можно говорить, что с «Бетисом» он выйдет играть за новый контракт. И этот человек может помочь «Зениту». Но только Сергей Семак может решить, есть ли Артему место в его новом проекте. Все зависит от того, какую модель захочет тренер видеть в будущем.