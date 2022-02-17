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Рианчо: «Дзюба выйдет играть с „Бетисом“ за новый контракт»

вчера, 00:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Сейчас «Бетис» очень хорош в испанской лиге, много забивает. У команды топ-тренер Мануэль Пеллегрини, под руководством которого команда сильна как тактически, так и физически. Но у «Бетиса» могут возникнуть проблемы из-за холодной погоды в Санкт-Петербурге, это главный козырь «Зенита». Шансы на успех в первом матче — 50 на 50.

Пеллегрини по тренерским качествам сильно превосходит Сергея Семака? Мануэль очень опытный, он долго работал в Испании, Англии, даже успел побывать в Китае. В «Бетисе» он создал мощную команду. Семак, наоборот, для еврокубков относительно новый тренер, но он не просто так выиграл три раза подряд чемпионат России, это тоже о многом говорит. У него есть 50 процентов от необходимого опыта, но пробелы он сможет заменить своей энергией, и тогда у «Зенита» будет шанс.

В России в последние много говорится, что Семак — тренер не для еврокубков? В последние пару лет на европейском уровне «Зенит» — это не топ-команда. Но за это время Семак как раз успел набраться еврокубкового опыта и в этом розыгрыше Лиги чемпионов мы увидели, что он эволюционирует как тренер. Он совершенствует свои методы, становится более устойчивым в психологическом плане. Думаю, это подходящий тренер для «Зенита», но не надо судить о его уровне по матчам с «Бетисом», испанский клуб сейчас действительно на подъеме. К игре с ними нужно подойти с уважением.

От матчей с «Бетисом» будет зависеть будущее нападающего в Санкт-Петербурге? Знаю одно — Дзюба хороший нападающий. Он доказывал это и в клубе, и в сборной России. Да, можно говорить, что с «Бетисом» он выйдет играть за новый контракт. И этот человек может помочь «Зениту». Но только Сергей Семак может решить, есть ли Артему место в его новом проекте. Все зависит от того, какую модель захочет тренер видеть в будущем.

Матч состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. Встречу с «Зенитом» пропустят три ключевых игрока «Бетиса».

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 10:54
Отступать не куда! Позади контракт!
112910415
112910415
вчера в 10:51
вероятно, так и будет
... и не получит контракт
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:08
«Дзюба выйдет играть с „Бетисом“ за новый контракт» ..... с Сочи.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 07:51
За контракт игрочишка играть умеет. Только светит ему новый где-нибудь в Химках.
Gahi
Gahi
вчера в 07:42
Какая игра такой и новый контракт, всё будет зависеть от результата, если конечно выйдет вообще играть Дзюба.
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:44, ред.
А кто сказал, что Дзюба вообще выйдет с Бетисом? Если только на замену в конце, когда Зенит будет уже безнадёжно влетать от испанцев. И никто ему новый контракт предлагать не собирается. На то есть Тула, Химки, Урал... Вот и пусть там лысого гоняет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:40
Интересно будет посмотреть
beefs
beefs
вчера в 06:33
Какой контракт, пора в Химки...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:58
Русский эксперт заговорил.
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:39
По итогам двух матчей Зенит проиграет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 05:06
Он может и не выйти.
kust07
kust07
вчера в 03:30
Дзюба выйдет отбывать номер
zim289
zim289
вчера в 01:46
Кто только Спартак не тренировал)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 01:03
А если и так?
Futurista
Futurista
вчера в 00:41
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:37
Чё за фу-ня?Сыграть две игры и потом на новом контракте лысого гонять!Надеюсь в Зените есть люди с мозгами!Хотя....((
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