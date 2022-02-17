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Иван Сергеев рассказал, почему раньше симпатизировал «Спартаку»

вчера, 12:14

Новоиспеченный нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал московскому «Спартаку»:

В соцсетях всплыло видео, где похожий на меня человек с шарфом «Спартака» на трибунах? Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

Почему раньше симпатизировал «Спартаку»? Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгине» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:53
Есть разница фанат/болельщик и профессиональный спортсмен. Первые, как правило преданы своему клубу, носят атрибутику, избегают "чужих" цветов, это нормально. Это их естественный выбор и только они могут ему изменить. Спортсмен в первую очередь наёмный сотрудник, которого даже если он этого не хочет могут попросить на выход и более того, укажут следующее место работы (как пример с Быстровым). Если Комбаровым и Дзюбе денег больше дали и только пятки засверкали, к ним могут быть вопросы. А когда клуб сам отпускает игрока на все 4 стороны, какие к нему претензии. Может за кого угодно выступать и носить, что посчитает нужным. Оправдываться, нет надобности.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 14:19
Ну как говорится, симпатизировал,симпатизировал да не высимпатизировал.
kust07
kust07
вчера в 13:17
Отмазки гонит..
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:36
Сергеев (2019 г.): "Симпатизирую Спартаку. Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году."
Д’Артаньян: "Что касается видео, где он сидит на трибунах Спартака с фанатами и размахивает шарфом, то, конечно, болельщики Зенита будут припоминать ему эту историю. Заслужит ли он доверие Виража? Смотря как будет играть!"
А на видео и слепой угадает Ивана! https://sportkp.ru/sites/default/files/text-images/2022-01/imgonline-com-ua-resize-7fko8wgpdsqy_1641906492_1641906614.jpg
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:23
Только что доставили призы, спасибо!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:21
По большому счёту Сергееву повезло если конечно он не лукавит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:19
Болел без шарфа.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:18
Твои друзья играли за Спартак,а тебе даже шарф не подарили? Вот заливает парень
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