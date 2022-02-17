Нагельсманн: «Ничья против „Зальцбурга“ — справедливый результат»

Главный тренер «Баварии» высказался о ничейном результате в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1).

Ничья — справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч.

Матч получился интересным. Мы точно заслужили это очко. Оказали серьезное давление и заперли «Зальцбург» на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять.