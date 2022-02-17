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Нагельсманн: «Ничья против „Зальцбурга“ — справедливый результат»

вчера, 09:07
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о ничейном результате в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1).

Ничья — справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч.

Матч получился интересным. Мы точно заслужили это очко. Оказали серьезное давление и заперли «Зальцбург» на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять.

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Все комментарии
Carthaginian
Carthaginian
вчера в 15:09
С каких пор Баварию устраивает ничья?
протон
протон
вчера в 15:05
Мда уж. Что-то надо менять-забивают Баварии в каждой игре и такое ощущение, что футболисты не понимают, что творить на поле, вывозят чисто на своём скилле.
kust07
kust07
вчера в 10:07
Дуракам везёт
1 984
1 984
вчера в 09:09
Бавария отскочила.
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