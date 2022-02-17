«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» и московское «Динамо» провели товарищеский матч на сборах в Турции.
Игра состоялась на поле «Спортивного центра Беллис» в городе Белек и завершилась ничьей – 2:2.
За «Рубин» забили защитник Монтассар Тальби и полузащитник Хвича Кварацхелия. В составе «Динамо» отметились голами хавбеки Арсен Захарян и Даниил Фомин.
15 февраля «Динамо» встречалось с датским «Вендсисселом».
Шварцевская программа подготовки была прозрачна и понятна.
Что из этого реально получилось, а что нет- сейчас виднее, конечно, только самому Шварцу и его ТШ.
Ну и нам будет виднее по ходу официальных матчей..
Сандро, как водится, всех хвалит.
Но он никогда и не критикует игроков публично, в чём, на мой взгляд,
скорее прав, чем нет.
Однако, судя по весело ухмыляющимся фейсам Воронина, Булута и Верчили,
они вроде бы вполне искренне довольны проделанной командой работой.
Остаётся надеяться, что весной это конвертируется в убедительную игру
и достойный результат.
уДачи нам. :-9
Всем другим командам и их болельщикам тоже удачи, но только
не в матчах с нами)
Шварцевская программа подготовки была прозрачна и понятна.
Что из этого реально получилось, а что нет- сейчас виднее, конечно, только самому Шварцу и его ТШ.
Ну и нам будет виднее по ходу официальных матчей..
Сандро, как водится, всех хвалит.
Но он никогда и не критикует игроков публично, в чём, на мой взгляд,
скорее прав, чем нет.
Однако, судя по весело ухмыляющимся фейсам Воронина, Булута и Верчили,
они вроде бы вполне искренне довольны проделанной командой работой.
Остаётся надеяться, что весной это конвертируется в убедительную игру
и достойный результат.
уДачи нам. :-9
Всем другим командам и их болельщикам тоже удачи, но только
не в матчах с нами)