«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

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вчера, 19:40

«Рубин» и московское «Динамо» провели товарищеский матч на сборах в Турции.

Игра состоялась на поле «Спортивного центра Беллис» в городе Белек и завершилась ничьей – 2:2.

За «Рубин» забили защитник Монтассар Тальби и полузащитник Хвича Кварацхелия. В составе «Динамо» отметились голами хавбеки Арсен Захарян и Даниил Фомин.

15 февраля «Динамо» встречалось с датским «Вендсисселом».