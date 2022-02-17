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«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

вчера, 19:40
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«Рубин» и московское «Динамо» провели товарищеский матч на сборах в Турции.

Игра состоялась на поле «Спортивного центра Беллис» в городе Белек и завершилась ничьей – 2:2.

За «Рубин» забили защитник Монтассар Тальби и полузащитник Хвича Кварацхелия. В составе «Динамо» отметились голами хавбеки Арсен Захарян и Даниил Фомин.

15 февраля «Динамо» встречалось с датским «Вендсисселом».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:30
Как они к концу разыгрались -4 мяча на 90 минуте.
Mekail
Mekail
вчера в 20:34
Ну до встречи в официальных теперь
баск
баск
вчера в 19:55
Ну вот, межсезонка и закругляется.

Шварцевская программа подготовки была прозрачна и понятна.
Что из этого реально получилось, а что нет- сейчас виднее, конечно, только самому Шварцу и его ТШ.
Ну и нам будет виднее по ходу официальных матчей..

Сандро, как водится, всех хвалит.
Но он никогда и не критикует игроков публично, в чём, на мой взгляд,
скорее прав, чем нет.
Однако, судя по весело ухмыляющимся фейсам Воронина, Булута и Верчили,
они вроде бы вполне искренне довольны проделанной командой работой.
Остаётся надеяться, что весной это конвертируется в убедительную игру
и достойный результат.

уДачи нам. :-9

Всем другим командам и их болельщикам тоже удачи, но только
не в матчах с нами)
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:55
Обоим клубам еще есть над чем работать
drug01
drug01
вчера в 19:48
Боевая ничья
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