«Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0.
Голами в составе мерсисайдцев отметились Роберто Фирмино (75') и Мохамед Салах (83').
Ответная встреча состоится 8 марта.
В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «РБ Зальцбург».
Интер по-человечески жаль.. просто убийственная реализация Ливерпуля сегодня. Два удара в створ, два гола. Интер очень старался, но самую малость им не хватало. А после пропущенного мяча у них вообще руки опустились.
Можно сказать, что Ливерпуль на опыте забрал победу) с трудом верится, что миланцы смогут отыграться на Энфилде, но это футбол, все может быть.
Салах весь матч был незаметен, но свой гол все равно забил)
Интер по-человечески жаль.. просто убийственная реализация Ливерпуля сегодня. Два удара в створ, два гола. Интер очень старался, но самую малость им не хватало. А после пропущенного мяча у них вообще руки опустились.
Можно сказать, что Ливерпуль на опыте забрал победу) с трудом верится, что миланцы смогут отыграться на Энфилде, но это футбол, все может быть.
Салах весь матч был незаметен, но свой гол все равно забил)