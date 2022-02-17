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«Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 00:53
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0.

Голами в составе мерсисайдцев отметились Роберто Фирмино (75') и Мохамед Салах (83').

Ответная встреча состоится 8 марта.

В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «РБ Зальцбург».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Красиво пропустили два мяча, вот этим и насладится. А Ливерпуль забил два деревянных мяча,о них мы забудем.
Милан здесь обыграли вторым составом,если бы не плей-офф то и тут бы выставили аналогичный.Санта Барбара в упадке если даже Спартак дважды обыгрывает одного изЛидеров.
Ну и если кто мазохист, то пусть кайфует от поражения.
Дух Самайна
Дух Самайна ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 18:53
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:52, ред.
    МолодЕц, в точку. Можно назабивать кучу мячей, и у кого-то это вызовет восхищение ( вот это футбол!!! ), но для истинного почитателя футбола важно другое - красота игры во всех её проявлениях. Именно её мы и увидели в двух прошедших матчах. И увидим в следующих по той же причине.
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    вчера в 15:14
    Сейчас прям Ювентус в суперформе, обязательно выиграет ЛЧ 2021-22, правда в параллельной вселенной
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ Дух Самайна (раскрыть)
    вчера в 13:30
    И что? один матч не показатель,к тому же Юве был плох в том отрезке сезона,посмотрим как ты запоешь когда Юве выбьет Вильярреал.
    h8you
    h8you ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 13:18
    если бы могли включить,включили бы так что не надо
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 12:19
    Смотрел первый тайм. Уровень Ливерпуля конечно сумашедший. Интер на их фоне смотрелся как "деревянная команда".
    Говорить что Ливер одной ногой в 1/4 финала ЛЧ не верно.
    Ливер там двумя ногами, осталось только дверь закрыть!
    sir_Alex
    sir_Alex ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 11:21
    В Ливерпуле победят ливерпульцы)))
    Capral
    Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 11:12
    Можно и без забитых мячей показать интересную содержательную игру....
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:45
    ЛЧ заканчивается на стадии группового турнира.Дальше хрень полная,с бессмысленным беганием на ТТД.С редкими исключениями.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:28
    иметь преимущество и играть тонко это когда в створ 0ударов? Да пожалуй вначале был очень опасный момент,когда мяч в перекладину угодил и на этом ВСЁ! Ну если это можно так назвать и этим восхищаться, то тогда неудивительно почему так регрессирует Санта-=Барбара.
    Ливерпуль вообще ничего толком не создал и забил Два мяча,а если бы включили свою мощь,то уже бы стадион был пуст после перерыва. Ливерпуль более гуманная команда,у Спортинга спросите.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 10:22
    Ноль удовольствия от двух прошедших матчей ? Если вам не затруднительно, ответьте, пожалуйста, в каком случае вы бы получили удовольствие от игр ? Оба матча были по - своему интересны, со своими нюансами и коллизиями и совсем не обязательно они должны быть атакующими с обеих сторон, с голевыми моментами и ударами по воротам. Встречались четыре классные команды, и этим всё сказано.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 08:43
    В Ливерпуле победят итальянцы !
    h8you
    h8you ответ Дух Самайна (раскрыть)
    вчера в 08:42
    хаха первое место в группе и по очкам 3-3 так что отдыхаем хахах
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 08:33
      Sadjon
      Sadjon
      вчера в 08:28
      Очень жаль.....реализация моентов, как главный фактор победы Ливерпуля....Удачи Интеру!!!!!
      particular
      particular
      вчера в 08:17, ред.
      Уверенная заявка на итоговый успех...
      Командам было что показать и они показали...
      А Ливерпуль, при всей зрелищности поединка, не забыл сделать результат...
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 08:16
      Всё шло к ничьей, но есть Фирмино и Саллах. Из ничего 2 гола. Не яркие, трудовые, как и сама победа Ливерпуля.
      shlomo
      shlomo
      вчера в 08:01
      Похоже определился еще один четвертьфиналист..
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 07:54
      Похоже , тут уже все ясно. Шансы Интера на проход дальше минимальны.
      Дух Самайна
      Дух Самайна ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
      вчера в 07:48
      Челси Ювентус 4:0, вот и весь уровень клуба из Турина. Случайное первое место в группе. Я более чем уверен, что Вильярреал выбьет такую слабую команду, как Ювентус.
      дяденька Онуфрий
      дяденька Онуфрий ответ УЕСКА (раскрыть)
      вчера в 07:37
      Интер играл не плохо и при этом 0 ударов в створ ворот!!!!!!!
      Это играл не плохо????
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      вчера в 07:06
      Интер жаль
      Молодцы
      Бодро играли
      Смело
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 06:50
      Интер играл неплохо и имел достаточно возможностей забить гол но они не реализовали ни один из своих моментов, за что Ливерпуль их наказал. Победа команды Клоппа на классе.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 06:41
      Арнольд то и дело проваливал оборону, забей свои моменты Интер то он был бы антигероем
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Nazi (раскрыть)
      вчера в 06:39
      Ну это только твоё мнение, а я отмечу, что все опасные атаки Интера начинались с перепасовок с вратарем и будь на острие Мбаппе а не Джеко то счёт бы был в другую сторону
      112910415
      112910415
      вчера в 06:29
      а Интер был хорош !
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 06:15
      Интер слабоват для Ливерпуля
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 06:12
      Чет Интер не потянул
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 06:02
      Это было ожидаемо. В Италии нет клубов, которые были бы способны противостоять грандам АПЛ. Все таки слабый уровень чемпионата Италии даёт о себе знать.
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