Радченко: «„Зенит“ будет играть на победу в матче с „Бетисом“»

Тренер академии «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба в плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

В этом сезоне «Бетис» стабильно показывает хорошую игру, клуб высоко поднялся в чемпионате Испании. Даже без Фекира, который пропустит матч из-за дисквалификации, этой команде тяжело противостоять.

Кто выйдет у «Зенита» в атаке? Это вопрос к Сергею Семаку, ведь нужно знать, в каком состоянии его форварды. Иван Сергеев, например, заслужил переход в топ-клуб уровня «Зенита», он много забивал в ФНЛ , хорошо смотрелся в РПЛ . За Юри Альберто ещё предстоит последить, оценить его уровень.

Отсутствие из-за травмы Деяна Ловрена – проблема для «Зенита». Посмотрим, по какой схеме сегодня сыграет «Зенит» против «Бетиса», но у Сергея Семака непростая задача, чтобы закрыть потерю.

Уверен, что «Зенит» не выйдет удерживать ничью и будет играть на победу. В Испании будет очень тяжело, поэтому дома важно выдать максимум перед своими болельщиками.