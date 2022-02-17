Радченко: «„Зенит“ будет играть на победу в матче с „Бетисом“»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба в плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».
В этом сезоне «Бетис» стабильно показывает хорошую игру, клуб высоко поднялся в чемпионате Испании. Даже без Фекира, который пропустит матч из-за дисквалификации, этой команде тяжело противостоять.
Кто выйдет у «Зенита» в атаке? Это вопрос к Сергею Семаку, ведь нужно знать, в каком состоянии его форварды. Иван Сергеев, например, заслужил переход в топ-клуб уровня «Зенита», он много забивал в ФНЛ, хорошо смотрелся в РПЛ. За Юри Альберто ещё предстоит последить, оценить его уровень.
Отсутствие из-за травмы Деяна Ловрена – проблема для «Зенита». Посмотрим, по какой схеме сегодня сыграет «Зенит» против «Бетиса», но у Сергея Семака непростая задача, чтобы закрыть потерю.
Уверен, что «Зенит» не выйдет удерживать ничью и будет играть на победу. В Испании будет очень тяжело, поэтому дома важно выдать максимум перед своими болельщиками.
Играть на поражение, играть на ничью.. -на такие варики ни одна команда не играет
Играть на поражение, играть на ничью.. -на такие варики ни одна команда не играет
Помню, ЦСКА проходил Севилью, будучи не первым даже в России, и это в 1/8 ЛЧ.
Помню, ЦСКА проходил Севилью, будучи не первым даже в России, и это в 1/8 ЛЧ.