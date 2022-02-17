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Радченко: «„Зенит“ будет играть на победу в матче с „Бетисом“»

вчера, 15:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба в плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

В этом сезоне «Бетис» стабильно показывает хорошую игру, клуб высоко поднялся в чемпионате Испании. Даже без Фекира, который пропустит матч из-за дисквалификации, этой команде тяжело противостоять.

Кто выйдет у «Зенита» в атаке? Это вопрос к Сергею Семаку, ведь нужно знать, в каком состоянии его форварды. Иван Сергеев, например, заслужил переход в топ-клуб уровня «Зенита», он много забивал в ФНЛ, хорошо смотрелся в РПЛ. За Юри Альберто ещё предстоит последить, оценить его уровень.

Отсутствие из-за травмы Деяна Ловрена – проблема для «Зенита». Посмотрим, по какой схеме сегодня сыграет «Зенит» против «Бетиса», но у Сергея Семака непростая задача, чтобы закрыть потерю.

Уверен, что «Зенит» не выйдет удерживать ничью и будет играть на победу. В Испании будет очень тяжело, поэтому дома важно выдать максимум перед своими болельщиками.

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Все комментарии
blitz
blitz ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 18:39
Помню матчи ЦСКА с Реалом. И зенита с Лацио и Брюгге, все помнят.
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:28
А разве есть другие варианты кроме как играть на победу?
Играть на поражение, играть на ничью.. -на такие варики ни одна команда не играет
112910415
112910415
вчера в 17:22
выбегать в контратаки ... если получится
протон
протон ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 15:55
Помню, на ничью сыграли.
Izmar
Izmar ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:46
Помню матчи цска с Лудогорцем и Ференцварошем, да многие помнят.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:36
Мы надеемся что не наложат в штаны
протон
протон
вчера в 15:35
Зенит же позиционирует себя как лучший клуб восточной Европы. На ранней стадии Лиги Европы с Бетисом, если уж тут не проходить дальше, то я не знаю... распускать наш футбол да и к черту или сдавать отдельный кубок стран СНГ, хотя и там какой-нибудь Шахтёр по попке надаёт газовым. Но, конечно, хотелось бы, чтобы наши клубы наконец хоть что-то показали, надеюсь на это.
Помню, ЦСКА проходил Севилью, будучи не первым даже в России, и это в 1/8 ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:35
Будет очень трудно...
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