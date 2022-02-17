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«Зенит» и «Бетис» договорились о сотрудничестве перед матчем в Лиге Европы

вчера, 20:26

«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение, рассчитанное на два игровых сезона. Сотрудничество предусматривает совместную реализацию социальных проектов устойчивого развития.

17 февраля перед первым стыковым матчем «Зенита» в Лиге Европы УЕФА на «Газпром Арене» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между сине-бело-голубыми и бело-зелеными, направленное на обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды. После подписания представителями клубов соглашения делегация «Бетиса» прошла по специальному экологическому маршруту «Газпром Арены».

С 2021 года «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадион, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы.

В 2020 году «Бетис» запустил международную платформу устойчивого развития Forever Green, цель которой – продвижение и поддержка экологических инициатив. «Бетис» первым среди клубов стал партнером ООН по программе снижения углеродного следа. Испанский футбольный клуб также ведет борьбу с климатическими изменениями, работу по переработке вторсырья, продвижению экотранспорта, сохранению природных ресурсов.

Таким образом, «Зенит» стал частью международной платформы «Forever Green», партнерами которой являются более 50 компаний и организаций в Европе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:01
Интересно о чем они еще договорились. Вон с Баварией однажды договорились, Аршавин до сих пор вспоминает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:07
Ну все, можно спокойно болеть за "Бетис":
makkie
makkie
вчера в 20:54
Мы им газ, они нам проход в 1/8 ЛЕ что ли?))
drug01
drug01
вчера в 20:49
Надо дружить
kust07
kust07
вчера в 20:41, ред.
И как это понимать,ничья скорее всего.мировую распишут
санек002
санек002
вчера в 20:38
зенит сегодня выи грает!
4RT
4RT
вчера в 20:29
Заключили пакт о не нападении. Скатают ничью
marut
marut
вчера в 20:29
Думаю, что в пользу Зенита...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:27
Это же хорошо...
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