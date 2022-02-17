«Зенит» и «Бетис» договорились о сотрудничестве перед матчем в Лиге Европы

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вчера, 20:26

«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение, рассчитанное на два игровых сезона. Сотрудничество предусматривает совместную реализацию социальных проектов устойчивого развития.

17 февраля перед первым стыковым матчем «Зенита» в Лиге Европы УЕФА на «Газпром Арене» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между сине-бело-голубыми и бело-зелеными, направленное на обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды. После подписания представителями клубов соглашения делегация «Бетиса» прошла по специальному экологическому маршруту «Газпром Арены».

С 2021 года «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадион, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы.