«Зенит» и «Бетис» договорились о сотрудничестве перед матчем в Лиге Европы

«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение, рассчитанное на два игровых сезона. Сотрудничество предусматривает совместную реализацию социальных проектов устойчивого развития.
17 февраля перед первым стыковым матчем «Зенита» в Лиге Европы УЕФА на «Газпром Арене» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между сине-бело-голубыми и бело-зелеными, направленное на обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды. После подписания представителями клубов соглашения делегация «Бетиса» прошла по специальному экологическому маршруту «Газпром Арены».
С 2021 года «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадион, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы.
В 2020 году «Бетис» запустил международную платформу устойчивого развития Forever Green, цель которой – продвижение и поддержка экологических инициатив. «Бетис» первым среди клубов стал партнером ООН по программе снижения углеродного следа. Испанский футбольный клуб также ведет борьбу с климатическими изменениями, работу по переработке вторсырья, продвижению экотранспорта, сохранению природных ресурсов.
Таким образом, «Зенит» стал частью международной платформы «Forever Green», партнерами которой являются более 50 компаний и организаций в Европе.