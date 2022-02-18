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Селюк: «Семак зря заменил Дзюбу в матче с „Бетисом“»

вчера, 09:17
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит24.02.2022 в 23:00 Не начался

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Если «Зенит» хочет добиваться результата в еврокубках, надо менять защиту. Понятно, что Миша Кержаков хороший вратарь, но конкурировать с ним должен не Крицюк, а кто-то серьезнее. «Зенит» не та команда, которая может сказать – забивайте сколько сможете, а мы забьем вам сколько хотим. Поэтому три пропущенных мяча дома – это катастрофа.

Дзюба меня порадовал, забил гол и в принципе хорошо провел матч. Артём молодец. На Дзюбу надеются и он не подводит. Скажу так, уставший Дзюба лучше, чем свежий Сергеев. Когда Дзюбу заменили, пропал столб, который мог бы в штрафной потолкаться, потеснить кого-то, сыграть головой. Считаю, что Семак зря заменил Артема.

Тот же Сергеев запутался в своих же ногах в штрафной «Бетиса». Он не готов для официальных игр. Мне кажется, что Семак забыл, что играет официальную игру, а не товарищескую на сборах, выпустив Сергеева. Чистяков не дотягивает до уровня основы, Ракицкий уже все, думаю, не надо его продлевать. А так, если посудить и закрыть глаза на первый тайм, второй тайм «Зенит» провел хорошо, не к чему придраться даже.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:14
Дзюба сегодня с настроем вышел. Если будет так продолжать, то он - основной форвард, он и с бразильцами хорошо взаимодействует.
Ощущение что Дзюбу уже давно потихоньку хотят слить, (посадить на лавку) но он не сдаётся.. доказывая свой уровень.
старина
старина
вчера в 14:33
Еще есть ответная игра.Но и состав Бетиса будет другим
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:04
Сергеев еще не готов к играм такого уровня. Его дебют стал настоящим сюрпризом от Семака и не сказать, что удачным:
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:02
Семак - это хронический еврокубковый неудачник и лузер. Так что не меняй он Дзюбу, меняй Дзюбу - это неизлечимо. Результат был бы тем же.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:41
Чего теперь гадать!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:37
Семак, это самая большая ошибка Зенита !!!
kust07
kust07
вчера в 11:25
Игроков всех нужно пробовать выпускать , иначе зачем их покупали
Mekail
Mekail
вчера в 11:00
Хорошо рассуждать со стороны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:10
Может селюка назначить тренером зенита.
Futurista
Futurista
вчера в 10:08
Кроме счета на табло придраться не к чему...но счет на табло это главное...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:05
Селюк сам крупная ошибка природы.
Izmar
Izmar
вчера в 10:03
Семак зря тренер Зенита.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:44
С уходом Бердыева в еврокубках выженое поле. Ни тактики, ни стратегии, ни воли, ни охоты. Единственная надежда на тренеров иностранцев. Хотелось бы увидеть Осинкина к примеру в Еврокубке, но этому не быть.. Механизм разобрали по частям. Сами не могут и другим не дадут.
LOpp
LOpp
вчера в 09:34
Семак много ошибок совершил.
Поставить в ворота главного тренера Нижнего Новгорода так себе была идея
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:31, ред.
Игра на столба это то от чего Семак хочет избавиться. А Селюку лучше варежку захлопнуть.
drug01
drug01
вчера в 09:20
Ошибка тренера
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