Селюк: «Семак зря заменил Дзюбу в матче с „Бетисом“»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).
Если «Зенит» хочет добиваться результата в еврокубках, надо менять защиту. Понятно, что Миша Кержаков хороший вратарь, но конкурировать с ним должен не Крицюк, а кто-то серьезнее. «Зенит» не та команда, которая может сказать – забивайте сколько сможете, а мы забьем вам сколько хотим. Поэтому три пропущенных мяча дома – это катастрофа.
Дзюба меня порадовал, забил гол и в принципе хорошо провел матч. Артём молодец. На Дзюбу надеются и он не подводит. Скажу так, уставший Дзюба лучше, чем свежий Сергеев. Когда Дзюбу заменили, пропал столб, который мог бы в штрафной потолкаться, потеснить кого-то, сыграть головой. Считаю, что Семак зря заменил Артема.
Тот же Сергеев запутался в своих же ногах в штрафной «Бетиса». Он не готов для официальных игр. Мне кажется, что Семак забыл, что играет официальную игру, а не товарищескую на сборах, выпустив Сергеева. Чистяков не дотягивает до уровня основы, Ракицкий уже все, думаю, не надо его продлевать. А так, если посудить и закрыть глаза на первый тайм, второй тайм «Зенит» провел хорошо, не к чему придраться даже.
Ощущение что Дзюбу уже давно потихоньку хотят слить, (посадить на лавку) но он не сдаётся.. доказывая свой уровень.
Ощущение что Дзюбу уже давно потихоньку хотят слить, (посадить на лавку) но он не сдаётся.. доказывая свой уровень.
Поставить в ворота главного тренера Нижнего Новгорода так себе была идея
Поставить в ворота главного тренера Нижнего Новгорода так себе была идея