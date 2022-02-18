Селюк: «Семак зря заменил Дзюбу в матче с „Бетисом“»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Если «Зенит» хочет добиваться результата в еврокубках, надо менять защиту. Понятно, что Миша Кержаков хороший вратарь, но конкурировать с ним должен не Крицюк, а кто-то серьезнее. «Зенит» не та команда, которая может сказать – забивайте сколько сможете, а мы забьем вам сколько хотим. Поэтому три пропущенных мяча дома – это катастрофа.

Дзюба меня порадовал, забил гол и в принципе хорошо провел матч. Артём молодец. На Дзюбу надеются и он не подводит. Скажу так, уставший Дзюба лучше, чем свежий Сергеев. Когда Дзюбу заменили, пропал столб, который мог бы в штрафной потолкаться, потеснить кого-то, сыграть головой. Считаю, что Семак зря заменил Артема.

Тот же Сергеев запутался в своих же ногах в штрафной «Бетиса». Он не готов для официальных игр. Мне кажется, что Семак забыл, что играет официальную игру, а не товарищескую на сборах, выпустив Сергеева. Чистяков не дотягивает до уровня основы, Ракицкий уже все, думаю, не надо его продлевать. А так, если посудить и закрыть глаза на первый тайм, второй тайм «Зенит» провел хорошо, не к чему придраться даже.