Дм. Черышев: «У „Зенита“ есть шансы на победу над „Бетисом“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

«Зенит» в первом матче после перерыва забил «Бетису» два гола и это говорит о том, что у команды Сергея Семака есть огромный потенциал. У них есть шансы на победу, хотя на выезде придется очень трудно. Из положительных моментов отметил бы, что в последние 20 минут «Зенит» показал свое лицо, характер. Но команда еще находится в предсезонке, не хватает сыгранности, игровых действий. Пройдет время и «Зениту» будет намного проще показывать свой футбол. При этом «Бетис» заигрывается в атаке, они пропускают почти в каждом матче. Тренерский штаб внимательно пересмотрит, как испанцы играют дома и выберет правильную тактику.

Заслужил ли Дзюба продление контракта? Здесь будут смотреть руководители. Но то, что Дзюба — игрок высокого класса, сомнений нет. Он показывает это на протяжение долгого времени. У него есть бомбардирские качества, чувство гола, а это сейчас самое главное в футболе.