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Дм. Черышев: «У „Зенита“ есть шансы на победу над „Бетисом“»

вчера, 08:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

«Зенит» в первом матче после перерыва забил «Бетису» два гола и это говорит о том, что у команды Сергея Семака есть огромный потенциал. У них есть шансы на победу, хотя на выезде придется очень трудно. Из положительных моментов отметил бы, что в последние 20 минут «Зенит» показал свое лицо, характер. Но команда еще находится в предсезонке, не хватает сыгранности, игровых действий. Пройдет время и «Зениту» будет намного проще показывать свой футбол. При этом «Бетис» заигрывается в атаке, они пропускают почти в каждом матче. Тренерский штаб внимательно пересмотрит, как испанцы играют дома и выберет правильную тактику.

Заслужил ли Дзюба продление контракта? Здесь будут смотреть руководители. Но то, что Дзюба — игрок высокого класса, сомнений нет. Он показывает это на протяжение долгого времени. У него есть бомбардирские качества, чувство гола, а это сейчас самое главное в футболе.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:14
Надо не забывать Бетис играл в гостях
lotsman
lotsman
вчера в 10:48
Надежды есть всегда.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:33
Шансом еще нужно воспользоваться
berda2003
berda2003
вчера в 10:33
ещё один сумасшедший...
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:44
В ответке у Бетиса скорее всего будут играть все основные игроки, плюс фактор своего поля. То есть шансы Зенита на проход в 1/8 финала ничтожно малы. Максимум чего может добиться Питер - это героическая ничья. Но для этого надо сыграть на 200% своих возможностей, во что мало верится, исходя из опыта предыдущих провальных сезонов Зенита в еврокубках при тренере Семаке. Бетис и без нескольких игроков основы взял свою победу в Питере, а у себя дома тем более своего не упустит. В общем, прогноз на Зенит стал ещё безнадёжнее, чем перед игрой в Питере, увы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
Ещё один оптимист
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:40
Может чудо и случится!
112910415
112910415
вчера в 09:37
шанс есть
он небольшой ... заметно меньше, чем в первом матче
Cat01
Cat01
вчера в 09:21
Слишком малы
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:12
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:12
Не надо обманываться завышенными ожиданиями:
ОПС
ОПС
вчера в 08:48
Где бы этот шанс еще найти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:16
Дима как всегда рассуждает как нашим так и не нашим, в душе болеет за Бетис а на словах за зенит.
shlomo
shlomo
вчера в 08:15
Шанс есть всегда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:09
Шансы всегда есть...
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