«Шериф» уверенно обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы

1645127299

вчера, 22:48

В первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы «Шериф» обыграл «Брагу» со счетом 2:0.

Голами в составе тираспольской команды отметились Себастьен Тилль (43', с пенальти) и Адама Траоре (83').

Ответная встреча состоится 24 февраля.

В параллельном матче «Зенит» уступил «Бетису».