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«Шериф» уверенно обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы

вчера, 22:48
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)2 : 0Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

В первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы «Шериф» обыграл «Брагу» со счетом 2:0.

Голами в составе тираспольской команды отметились Себастьен Тилль (43', с пенальти) и Адама Траоре (83').

Ответная встреча состоится 24 февраля.

В параллельном матче «Зенит» уступил «Бетису».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:22
Шериф действительно удивил и в Лиги Европы, хотя многие думали что повторить результаты групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА будет сложно. Но они смогли, молодцы. Удачи
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:59
Сказка Шерифа продолжается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:57
Шериф и Будё Глимт рулят!
witynchik
witynchik
вчера в 23:50
Продолжает удивлять Шериф, удачи им
Kolenok
Kolenok ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 23:43
Не успеет,зенита уже не будет!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:31
воу, это круто, Брага достойная команда на самом деле - удивлен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:20
Шериф пишет историю...
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:02
Шериф так и до Зенита доберётся.
4RT
4RT
вчера в 23:00
Балканфарма рулит 😁
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:57
Шериф молдавский пьёт вино,не брагу,
в футбол играет он не кое-как,
когда пройдёт он португальскую шарагу,
в соперники ему дадут "Спартак".
протон
протон
вчера в 22:49
Поздравляю Шериф молодцы.
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 22:49
молодцы!Шериф
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