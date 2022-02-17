В первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы «Шериф» обыграл «Брагу» со счетом 2:0.
Голами в составе тираспольской команды отметились Себастьен Тилль (43', с пенальти) и Адама Траоре (83').
Ответная встреча состоится 24 февраля.
В параллельном матче «Зенит» уступил «Бетису».
в футбол играет он не кое-как,
когда пройдёт он португальскую шарагу,
в соперники ему дадут "Спартак".
в футбол играет он не кое-как,
когда пройдёт он португальскую шарагу,
в соперники ему дадут "Спартак".