Отказ от риса и ежедневные тренировки. Раскрываем секрет молодости Бекхэма

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вчера, 10:00

Провели день вместе с Бексом.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм уже давно завершил свою карьеру игрока, но продолжает оставаться в прекрасной форме.

46-летний мужчина часто снимается в рекламных роликах без футболки и продолжает радовать всех женщин планеты.

Многие его ровесники «заплыли жиром», ведь захотелось расслабиться после стольких лет режима.

В чем же секрет Дэвида? Он называется «фитнес-перекус». Это короткие упражнения в течение дня, разделенные на три разных занятия с отдыхом между ними.

Итак, начинаем строить себе фигуру, как у Бекхэма!

Первый перекус состоит из пяти подходов следующих упражнений: толкание саней на 50 метров (внизу фото этого упражнения, чтобы понимать, о чем идет речь), 40 приседаний, 20 приседаний с гантелями и 10 сгибаний ног с гантелями.

После этого Бекхэм, чей рекорд по штрафным в АПЛ скоро могут побить, возвращается к своим домашним делам.

Второй «раунд» начинается с растяжки в течение 10-20 минут, а затем делаем по пять подходов этих упражнений: 40 приседаний с прыжком, 30 приседаний, 10 бурпи и 20 подъемов ног с пола.

Уже в конце дня Бекхэм выполняет последнюю часть тренировки: от 40 до 60 минут кардио на выбор между велосипедом, беговой дорожкой, лестницей и т. д.

Неплохие «перекусы», да? Но давайте поговорим и о настоящей пище кумира миллионов.

Легенда МЮ соблюдает строгую диету: курица, рыба, яйца, салаты, цветная капуста, бобовые, йогурт, оливковое масло и орехи.

Полностью исключены: белый хлеб, крупы, рис, полуфабрикаты, «нездоровая» пища и жиры.

Ежедневное питание Дэвида, который станет лицом мундиаля в Катаре, разделено на четыре приема пищи: плотный, перекус в обеденное время, ужин и легкий перекус. Никакого обеда.

Вот и весь секрет. Обычному работяге, конечно, это будет сложно выполнить, но зато теперь можно объяснить своей жене, почему ей стоит смириться с реальностью.

Что касается супруги Бэкхэма, то она на протяжении 25 лет придерживается одной и той же диеты.

Вот что рассказал сам Дэвид недавно:

К сожалению, я женат на женщине, которая ела одно и то же каждый день в течение 25 лет! С тех пор, как я познакомился с ней, она ест только рыбу на пару, тушеные овощи и очень редко отклоняется от этого. Чаще всего ее блюда готовят без соусов, а также сливочного или растительного масла.

Также ранее Виктория признавалась, что ест много авокадо.

Что хочется сказать в завершении? Можно выбрать путь Роналдо!