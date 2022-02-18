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Отказ от риса и ежедневные тренировки. Раскрываем секрет молодости Бекхэма

вчера, 10:00
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Провели день вместе с Бексом.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм уже давно завершил свою карьеру игрока, но продолжает оставаться в прекрасной форме.

46-летний мужчина часто снимается в рекламных роликах без футболки и продолжает радовать всех женщин планеты.

Многие его ровесники «заплыли жиром», ведь захотелось расслабиться после стольких лет режима.

В чем же секрет Дэвида? Он называется «фитнес-перекус». Это короткие упражнения в течение дня, разделенные на три разных занятия с отдыхом между ними.

Итак, начинаем строить себе фигуру, как у Бекхэма!

Первый перекус состоит из пяти подходов следующих упражнений: толкание саней на 50 метров (внизу фото этого упражнения, чтобы понимать, о чем идет речь), 40 приседаний, 20 приседаний с гантелями и 10 сгибаний ног с гантелями.

После этого Бекхэм, чей рекорд по штрафным в АПЛ скоро могут побить, возвращается к своим домашним делам.

Второй «раунд» начинается с растяжки в течение 10-20 минут, а затем делаем по пять подходов этих упражнений: 40 приседаний с прыжком, 30 приседаний, 10 бурпи и 20 подъемов ног с пола.

Уже в конце дня Бекхэм выполняет последнюю часть тренировки: от 40 до 60 минут кардио на выбор между велосипедом, беговой дорожкой, лестницей и т. д.

Неплохие «перекусы», да? Но давайте поговорим и о настоящей пище кумира миллионов.

Легенда МЮ соблюдает строгую диету: курица, рыба, яйца, салаты, цветная капуста, бобовые, йогурт, оливковое масло и орехи.

Полностью исключены: белый хлеб, крупы, рис, полуфабрикаты, «нездоровая» пища и жиры.

Ежедневное питание Дэвида, который станет лицом мундиаля в Катаре, разделено на четыре приема пищи: плотный, перекус в обеденное время, ужин и легкий перекус. Никакого обеда.

Вот и весь секрет. Обычному работяге, конечно, это будет сложно выполнить, но зато теперь можно объяснить своей жене, почему ей стоит смириться с реальностью.

Что касается супруги Бэкхэма, то она на протяжении 25 лет придерживается одной и той же диеты.

Вот что рассказал сам Дэвид недавно:

К сожалению, я женат на женщине, которая ела одно и то же каждый день в течение 25 лет! С тех пор, как я познакомился с ней, она ест только рыбу на пару, тушеные овощи и очень редко отклоняется от этого. Чаще всего ее блюда готовят без соусов, а также сливочного или растительного масла.

Также ранее Виктория признавалась, что ест много авокадо.

Что хочется сказать в завершении? Можно выбрать путь Роналдо!

Отказ от риса и ежедневные тренировки. Раскрываем секрет молодости Бекхэма

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 01:11, ред.
Ни слова про генетику, классика.
Статус топового футболиста означает, что Бекхэм прошел через строгий отбор. У него генетическая предрасположенность так выглядеть.

В чем смысл отказа от круп и риса? 🤷‍♂️
Но при этом бобовые и орехи он ест😁 Орехи как бы далеко не так полезны, как их любят нахваливать мамкины "нутрицыолухи". А для жкт орехи вообще вредны
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:57
Фотографии, конечно, просто невероятные. Жаль в кадр не попали выросшие у Бекхэма крылья и способность звезд испускать особые лучи из глаз - предмет зависти "обычных работяг", сплошь обвисших жиром.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:27
Не толстею физиологически
alatirr
alatirr
вчера в 13:59
Не стоит забывать, что скорее всего еще делает гормозаместительную терапию.
3ton
3ton
вчера в 13:41, ред.
Я 6 лет ходил в тренажёрный зал , 2 года потом занимался кроссфитом . Много читал , чтобы правильно питаться , как и что надо есть. Уже около 5 лет не занимаюсь ничем , 1-2 раза в неделю дома с гантелями позанимаюсь и пресс. Привычка здорового питания осталась. Иногда смотришь на жирных людей и просто не понимаешь , на сколько же надо себя не любить, чтобы жир свисал со всех мест.
Бекхэм конечно красава. Такие люди мотивируют выглядеть хорошо в любом возрасте .
redya 1
redya 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:11
да, согласен, у каждого свои приблуды, но лично я временами когда захожу в метро или еду на общественном транcпорте просто поражаюсь % людей с избыточным весом

и я еще могу осознать когда это мужчины, но % женщин с избыточным весом просто огромен

не могу осознать как можно настолько неуважительно относится к своему внешнему виду и здоровью в целом, что значительно важнее конечно
Мaлик
Мaлик
вчера в 10:48
Спасибо за статью.... нет на теле Бекхэма только татуировок, изображающих еще одну его страсть — мотоциклы..... конечно, как и все остальные успешные футболисты, паркинг Дэвида забит дорогостоящими автомобилями, но настоящей его любовью стали двухколесные друзья.... а когда он уезжал из Англии в США, Бекс со скрипом в сердце расставался с тремя эксклюзивными байками Harley-Davidson......но сильно расстраиваться футболисту не приходилось, ведь в его гараже продолжали стоять Ducati Desmosedici RR, Confederate F131 Hellcat Combat, Harley-Davidson V-Rod и даже мотоцикл без марки, собранный из отдельных деталей специально для его хозяина — уникальный Custom.... а теперь в США футболиста частенько можно было заметить, рассекающим горячий воздух Лос-Анджелеса на очередном мощном двухколесном чуде с ретро-шлемом на голове.... вот такой интересный факт...а байкеры всегда молодые, сколько бы им не было лат...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:16
У каждого свои приблуды...
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