Дзюба обожает «Спартак», Неймар – «Бумажный дом», а Месси – «Маргинала». Любимые сериалы известных футболистов

Также назовем главный сериал для десятков игроков.

Футболисты обычно не любят читать книги за редкими исключениями. Но вот во время постоянных перелетов смотрят разные фильмы и сериалы. А поскольку во время пандемии многих закрыли дома клубные ограничения, то снова или рубились в видеоигры, или смотрели кино.

В этом плане мало чем отличаются от обычного жителя Земли. Среди игроков много настоящих фанатов сериалов, стараются знакомиться с актерами, а Неймар даже сыграл в одном из своих любимых шоу. Пора узнать, что рекомендуют или любят известные футбольные персоны.

Артем выдает этим списком свой возраст. В перечне любимых сериалов ни одного нового. Например, «Спартаку» уже двенадцать лет. Хотя нельзя сказать, что эти шоу плохие. Тут историческая драма с большим количеством крови и секса. Классический ситком о Нью-Йорке, который смертельно испоганили дубляжом, российский зритель просто не услышал половину шуток из «Друзей». «Настоящая кровь» — брутальная и бурлескная луизианская история о вампирах. Там тоже кровь, много секса, триллер, хорошая актерская игра Скарсгарда, Мойера и Пэкуин. Анна получила свой «Оскар» в одиннадцать лет, не удивительно, что ей удалось притвориться глупенькой официанткой. Ну, и «Доктор Хаус» – классика жанра легкой медицинской драмы. Надеемся, в Севилье Дзюба и «Зенит» распутают загадку «Бетиса».

Отаменди достаточно снять футболку, чтобы весь мир увидел список его любимых телевизионных шоу. Если у бывшего напарника Нико по «Манчестер Сити» Сане на всю спину изображения его самого, то у аргентинца на левой лопатке лицо викинга Рагнара, по центру сидит Уолтер Уайт, а справа видим Томми Шелби, причем из-за его головы выглядывает злой взгляд того же Уайта. Две татуировки одного персонажа на спине? Актеру Брайану Крэнстону нужно прислать Отаменди какой-то артефакт со съемочной площадки, ведь видно, что футболист – большой фанат шоу «Во все тяжкие».

Nicolás Otamendi appears to be a very big Breaking Bad, Peaky Blinders and Vikings fan.



He has characters from the shows tattooed on his back 👀 pic.twitter.com/IlkMDIg0gb