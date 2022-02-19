Дзюба обожает «Спартак», Неймар – «Бумажный дом», а Месси – «Маргинала». Любимые сериалы известных футболистов

1645284399

вчера, 18:26

Также назовем главный сериал для десятков игроков.

Футболисты обычно не любят читать книги за редкими исключениями. Но вот во время постоянных перелетов смотрят разные фильмы и сериалы. А поскольку во время пандемии многих закрыли дома клубные ограничения, то снова или рубились в видеоигры, или смотрели кино.

В этом плане мало чем отличаются от обычного жителя Земли. Среди игроков много настоящих фанатов сериалов, стараются знакомиться с актерами, а Неймар даже сыграл в одном из своих любимых шоу. Пора узнать, что рекомендуют или любят известные футбольные персоны.

Дзюба – «Спартак», «Друзья», «Настоящая кровь», «Доктор Хаус»

Артем выдает этим списком свой возраст. В перечне любимых сериалов ни одного нового. Например, «Спартаку» уже двенадцать лет. Хотя нельзя сказать, что эти шоу плохие. Тут историческая драма с большим количеством крови и секса. Классический ситком о Нью-Йорке, который смертельно испоганили дубляжом, российский зритель просто не услышал половину шуток из «Друзей». «Настоящая кровь» — брутальная и бурлескная луизианская история о вампирах. Там тоже кровь, много секса, триллер, хорошая актерская игра Скарсгарда, Мойера и Пэкуин. Анна получила свой «Оскар» в одиннадцать лет, не удивительно, что ей удалось притвориться глупенькой официанткой. Ну, и «Доктор Хаус» – классика жанра легкой медицинской драмы. Надеемся, в Севилье Дзюба и «Зенит» распутают загадку «Бетиса».

Николас Отаменди – «Викинги», «Во все тяжкие», «Острые козырьки»

Отаменди достаточно снять футболку, чтобы весь мир увидел список его любимых телевизионных шоу. Если у бывшего напарника Нико по «Манчестер Сити» Сане на всю спину изображения его самого, то у аргентинца на левой лопатке лицо викинга Рагнара, по центру сидит Уолтер Уайт, а справа видим Томми Шелби, причем из-за его головы выглядывает злой взгляд того же Уайта. Две татуировки одного персонажа на спине? Актеру Брайану Крэнстону нужно прислать Отаменди какой-то артефакт со съемочной площадки, ведь видно, что футболист – большой фанат шоу «Во все тяжкие».

Nicolás Otamendi appears to be a very big Breaking Bad, Peaky Blinders and Vikings fan.



He has characters from the shows tattooed on his back 👀 pic.twitter.com/IlkMDIg0gb — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2019

Давид Вилья – «Побег», «Декстер» и «Остаться в живых»

Добавим в список Вилью, чтобы вспомнить о классике. «Остаться в живых» стал мировым хитом, пока у сценаристов хватало сил качественно запутывать публику. «Декстер» недавно завершили дополнительным сезоном, и лучше бы этого не делали. Но Вилья, безусловно, смотрел и это снежное продолжение жаркой сказки о серийном убийце, который прошивает ножом только плохих парней. Наконец, «Побег» — еще одна классика начала века, сериал о том, как Майкл Скофилд вытаскивает брата Линкольна из тюрьмы.

Оливье Жиру – «Ходячие мертвецы», «Викинги» и «Нарко»

Борода у Жиру в честь Рагнара Лодброка, то ли реального, то ли вымышленного викинга, которого сыграл австралиец Трэвис Фиммел. Также Оливье советует посмотреть «Ходячие мертвецы», американский сериал о зомби, на одну из самых любимых тем в тамошнем кинематографе в жанре ужастиков. Также французский чемпион мира оценил историю «Нарко» о Пабло Эскобаре – колумбийском наркобароне, с которым имели дела даже некоторые легенды футбола. Жиру любит остросюжетные истории.

Антуан Гризманн – «Последнее королевство», «Викинги», «Карточный домик»

«Последнее королевство» – британский сериал о событиях девятого века. Гризманну явно нравятся исторические сериалы, ведь «Викинги» тоже рассказывают сериальную версию сюжетов древних времен. Причем Антуан так активно бесплатно рекламировал «Последнее королевство» в социальных сетях, что его пригласили на съемочную площадку, общался с актером Александром Дреймоном, который играет главного героя – Утреда Беббанбургского. Еще Гризманн в свое время смотрел «Карточный домик», но после обвинений актера Кевина Спейси в педофилии француз перестал упоминать американское шоу. Гризманну хватило обвинения в расизме после того, как нарядился на костюмированную вечеринку в баскетболиста НБА и разукрасил лицо коричневым гримом.

Неймар – «Бумажный дом», «Элита»

У бразильца была коротенькая роль в известном испанском сериале «Бумажный дом», ведь дружит с актрисами и актерами из Испании, а это прямой выход на режиссеров. На вечеринках Неймара в Париже всегда было много знаменитостей со всей Европы, поэтому не удивляет, что ему постоянно приписывали романы с актрисами из Испании. И Мбаппе учится у своего старшего товарища – подбивал клинья к Эстер Экспозито, 22-летней артистке из Мадрида из сериала «Элита». Оба футболиста также приняли участие в рекламной кампании сериала «Бумажный дом», который и без них посмотрели десятки миллионов человек по всему миру, когда в масках Дали появился на публике. ПСЖ любит такие фишки, они и Человека-паука в гости приглашали.

Лионель Месси – «Маргинал», «Визави»

Месси – классический аргентинец и южноамериканец. Ел столько мяса, что ему это запретили, постоянно пьет чай мате, и сериалы смотрит такие, как любят в Южной Америке. Не мыльные оперы, но с похожим душком, сюжеты фантастические и немного бредовые. Зато закрученные истории, как часто в испанских и аргентинских сериалах и фильмах. Месси обожает шоу «Маргинал», и его создатели сделали Лионелю подарок – четвертый сезон после паузы вышел в 2022-м году. Это триллер о полицейском, которого внедряют под прикрытием в тюрьму, чтобы помог раскрыть дело о похищении дочери известного судьи. Еще аргентинец часто смотрит документальные фильмы, а с женой оценили криминальный сериал «Визави». Он о девушке, которую ложно обвинили в преступлении. Месси в последнее время привык к обвинениям в плохой игре, но их сложно назвать необоснованными.

Бекхэм, Ришарлисон, Коке, Асенсио, Саутгейт и многие другие – «Острые козырьки»

Дэвида пригласили на съемочную площадку английского сериала о бирмингемских бандитах, когда узнали, что бывший футболист – фанат шоу. Ришарлисон купил себе кепку, как у «Острых козырьков», и фотографируется со скрученным клочком бумаги, вроде как с «сигаретой», напоминая о любимом шоу. «Острые козырьки» нравятся множеству футболистов в разных странах, ведь это сериал о крутых парнях, командной работе семьи преступников из Бирмингема. Томми Шелби в исполнении Киллиана Мерфи покорил миллионы зрителей, а поскольку сюжет незатейливый, но шоу крепкое – один Том Харди в роли европейского бессмертного бандита Альфи Соломона чего стоит, то футболисты массово записываются в поклонники «Острых козырьков».

Еще был смешной случай, когда «Манчестер Сити» обыграл кадр из сериала у себя на официальной странице, а в комментариях начался ад. Манчестер и Бирмингем исторически не сильно дружат, поэтому «горожан» обвинили в ненависти к собственному городу и предательстве. В Англии была повальная мода на прически из сериала. Также видели Саутгейта в одежде, которая полностью повторяет стиль начала двадцатого века и выбор костюмеров сериала. Если пару лет назад многие футболисты смотрели «Бумажный дом» про ограбление банка Испании, то теперь вместе с вечно молодым Бекхэмом ждут премьеру последнего сезона «Острых козырьков», который стартует уже очень скоро.

А какие шоу смотрите вы? Интересно, есть ли общие интересы со звездами футбола. Парни драматургически глубоко не копают, «Прослушку», «Настоящий детектив», «Клан Сопрано» или хотя бы «Наследники» никто среди любимых сериалов не выделил. Но не всем фильмам быть великими, иным просто нужно развлечь и отвлечь, что тоже полезно.