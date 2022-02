Вундеркинд из «Палмейраса» Эндрик посетил матч «Барселоны» в Лиге Европы

Нападающий «Палмейраса» присутствовал на вчерашнем матче Лиги Европы между «Барселоной» и «Наполи» (1:1).

15-летний форвард опубликовал фотографию с «Камп Ноу» в историях своего инстаграма. «Барселона» является одним из претендентов на подписание Эндрика, а конкуренцию каталонскому клубу составит «Реал».

Endrick’s (2006) European Tour has moved onto Barcelona.



As expected, he is at the Camp Nou tonight for the game against Napoli.#NXGN pic.twitter.com/Ddmt6wh0lt