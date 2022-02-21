«Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба

Пресс-служба «Спартака» показала новый логотип клуба.

В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С» — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.

При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несет наш клуб, отражены в слогане: «„Спартак“ — здесь каждый важен».

Миссия «Спартака» — вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения.

Каждый день наш клуб стремится быть верным своим ценностям:

— двигаться только вперед и постоянно стремиться к лидерству как на футбольном поле, так и в других сферах жизни;

— с полной страстью отдаваться игре, выкладываться на сто процентов, поддерживать своих и быть вместе не только в минуты побед, но и после поражений;

— сохранять единство между игроками, болельщиками, сотрудниками клуба, которые постоянно стремятся совершенствоваться, чтобы сделать клуб и все, что его окружает, еще лучше;

— чтить верность традициям и гордиться своей историей, соответствуя ей в настоящем и будущем;

— нести ответственность сильных, ведь быть настоящим лидером — это не только желание побеждать, но и умение вести за собой.