«Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба

Пресс-служба «Спартака» показала новый логотип клуба.
В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.
Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С» — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.
Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.
При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.
Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несет наш клуб, отражены в слогане: «„Спартак“ — здесь каждый важен».
Миссия «Спартака» — вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения.
Каждый день наш клуб стремится быть верным своим ценностям:
— двигаться только вперед и постоянно стремиться к лидерству как на футбольном поле, так и в других сферах жизни;
— с полной страстью отдаваться игре, выкладываться на сто процентов, поддерживать своих и быть вместе не только в минуты побед, но и после поражений;
— сохранять единство между игроками, болельщиками, сотрудниками клуба, которые постоянно стремятся совершенствоваться, чтобы сделать клуб и все, что его окружает, еще лучше;
— чтить верность традициям и гордиться своей историей, соответствуя ей в настоящем и будущем;
— нести ответственность сильных, ведь быть настоящим лидером — это не только желание побеждать, но и умение вести за собой.
Старпак, а не Спартак.
Старпак, а не Спартак.
ничего настоящего!
ничего настоящего!
А вообще самым главным украшением и нововведенем была бы 5 звездочка, а не вот это вот все.
А вообще самым главным украшением и нововведенем была бы 5 звездочка, а не вот это вот все.
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Тогда уж вот она родная :
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Тогда уж вот она родная :
Пафосный лозунг, только как трактовать последний год интриг Заремы, подписания тренера, которому не подписывают ни одного игрока, скандальных откровений бывших спортивных директоров и позорного молчания куколда-президента, ровно как и предыдущие годы до этого, через него?
Пафосный лозунг, только как трактовать последний год интриг Заремы, подписания тренера, которому не подписывают ни одного игрока, скандальных откровений бывших спортивных директоров и позорного молчания куколда-президента, ровно как и предыдущие годы до этого, через него?
Наш Спартак не побеждал
А весь цинус заключался
В том, что логотип менял )))
Наш Спартак не побеждал
А весь цинус заключался
В том, что логотип менял )))
теперь дело за малым - хорошо работать !
теперь дело за малым - хорошо работать !