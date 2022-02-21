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«Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба

вчера, 10:29

Пресс-служба «Спартака» показала новый логотип клуба.

«Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба

В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С» — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.

При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несет наш клуб, отражены в слогане: «„Спартак“ — здесь каждый важен».

Миссия «Спартака» — вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения.

Каждый день наш клуб стремится быть верным своим ценностям:

— двигаться только вперед и постоянно стремиться к лидерству как на футбольном поле, так и в других сферах жизни;

— с полной страстью отдаваться игре, выкладываться на сто процентов, поддерживать своих и быть вместе не только в минуты побед, но и после поражений;

— сохранять единство между игроками, болельщиками, сотрудниками клуба, которые постоянно стремятся совершенствоваться, чтобы сделать клуб и все, что его окружает, еще лучше;

— чтить верность традициям и гордиться своей историей, соответствуя ей в настоящем и будущем;

— нести ответственность сильных, ведь быть настоящим лидером — это не только желание побеждать, но и умение вести за собой.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 01:29
По запаху ,блин ! У нас меньше пахнет ! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 01:28
Едут уже ! ))))))))))))))
протон
протон
сегодня в 01:21, ред.
Мне интересно сколько рублей получил дизайнер за этот дизайн? С мнением фанатов при утверждении было?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:02
в честь юбилея это максимум, что может сделать спартак для своих болельщиков
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:33, ред.
Вот и многими любимая народная команда предала то великое наследие, которое нам оставили замечательные советские футболисты - спартаковцы. Эмблема - тО единственное, что связывало нас с великим прошлым клуба. Ничего святого не осталось в нашем Отечестве, предают всё что возможно и невозможно. Хорошо, что музыку Александрова к гимну страны оставили. В гробу перевернулись братья Старостины, Бесков, Нетто, Черенков, Цымбаларь, когда узнали о новой эмблеме. А что же молчат ныне здравствующие ветераны "Спартака" Симонян, Гаврилов, Тихонов, неужели не хватает смелости выступить против попрания чести клуба ? Позор и его руководству , и тем, кто молчит. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на последнее предложение, а именно на ту его часть, где написано "нести ответственность сильных..." Посоветовал бы вам обратиться за консультацией к лингвистам, которые бы сказали, что в этом словосочетании нарушена лексическая сочетаемость. В общем - провал по всем фронтам.
pomor45
pomor45
вчера в 18:57
Пока предпосылок к движению вперёд не просматривается. Похоже, чтобы выполнить этот девиз к новому логотипу, Спартаку придётся отступить в ФНЛ.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:52
    sten312
    sten312
    вчера в 18:02
    А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...
    es7kupjtt8z4
    es7kupjtt8z4
    вчера в 17:54
    Логотип сменили,теперь и лигу менять надо. Да и всё к этому идет.
    санек002
    санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 16:39
    только по форме!не игры не стиля!ничего!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Alice Tract (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Эмблему в студию.....
    старина
    старина
    вчера в 16:06
    Кони,ну уж куда уж до вас то, с вашей кирильчевой и ее креативом)Обошлись без наташ и прочего движения на поле...
    legys
    legys
    вчера в 15:57
    от спартака даже логотипа не осталось ....
    ничего настоящего!
    Alice Tract
    Alice Tract ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Боюсь даже представить исторически правильную эмблему ЦСКА. Лыжи и лыжные палки?
    Alice Tract
    Alice Tract
    вчера в 15:45
    Штош, кровати в этом борделе уже передвинули, как было в том анекдоте. Правда, действовать нужно было так, как в том же анекдоте.
    А вообще самым главным украшением и нововведенем была бы 5 звездочка, а не вот это вот все.
    протон
    протон
    вчера в 14:54
    Теперь акцент делается на «С». Раньше «С» сливалась. Как и всех меня смущает обрезанный мяч. Задумка была конечно же не обрезанный, прочтите кому интересно. Если сделать мяч круглым, то белая полоса короче будет и не красиво становится. Я уверен, что такой вариант тоже рассматривали. А так если не вглядываться в мяч, то очень красивая эмблема
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 14:22
    Пипец, изменили до неузнаваемости, как теперь узнавать спартак?
    Главный судья
    Главный судья
    вчера в 13:00
    этот логотип показатель того как ничего не далая попилить бабулеса)))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 12:37
    Ждем шейхов из Мансити. Может с ними сдвинемся с мертвой точки.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:22
    — чтить верность традициям и гордиться своей историей, соответствуя ей в настоящем и будущем.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Тогда уж вот она родная :
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:37
    "нести ответственность сильных, ведь быть настоящим лидером"

    Пафосный лозунг, только как трактовать последний год интриг Заремы, подписания тренера, которому не подписывают ни одного игрока, скандальных откровений бывших спортивных директоров и позорного молчания куколда-президента, ровно как и предыдущие годы до этого, через него?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:27
    Титульного спонсора пора менять ! ЛУКОЙЛ уже в печёнках ! Тем более на нём не заправляюсь принципиально ,хоть и за Спартак всю жизнь !
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 11:16
    А где Зарема посреди логотипа?
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 11:15
    Я как будто всё проспал
    Наш Спартак не побеждал
    А весь цинус заключался
    В том, что логотип менял )))
    112910415
    112910415
    вчера в 11:14
    хорошо
    теперь дело за малым - хорошо работать !
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 11:04
    Еще бы игру свою так расчертили
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:01
    К Юбилейной датой - пора бы и медаль заработать вместе с путёвкой в Евро Лигу...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:59
    Как по мне, так тотже и остался!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 10:58
    классно сделали, а то был какой-то колхозно-свинячий лого
    Izmar
    Izmar
    вчера в 10:54
    Чуток изменили картинку, дух остался.
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