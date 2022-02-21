Обамеянг – о выездной победе над «Валенсией»: «Этот стадион мне как дом»

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вчера, 09:51

Форвард «Барселоны» прокомментировал победу своего клуба над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре Ла Лиги:

Я очень счастлив, но больше всего я счастлив из-за того, что мы одержали победу. В прошлый раз, когда я играл здесь в Лиге Европы с «Арсеналом», мы победили, теперь я сделал хет-трик. Этот стадион мне как дом.

32-летний Обамеянг изначально отметился дублем, но позднее гол Педри также записали на счёт габонца, так как снаряд отрикошетил от спины форварда. Эти голы стали для Обамеянга первыми за «Барсу».