Обамеянг – о выездной победе над «Валенсией»: «Этот стадион мне как дом»

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу своего клуба над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре Ла Лиги:
Я очень счастлив, но больше всего я счастлив из-за того, что мы одержали победу. В прошлый раз, когда я играл здесь в Лиге Европы с «Арсеналом», мы победили, теперь я сделал хет-трик. Этот стадион мне как дом.
32-летний Обамеянг изначально отметился дублем, но позднее гол Педри также записали на счёт габонца, так как снаряд отрикошетил от спины форварда. Эти голы стали для Обамеянга первыми за «Барсу».