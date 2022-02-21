ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Обамеянг – о выездной победе над «Валенсией»: «Этот стадион мне как дом»

вчера, 09:51
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу своего клуба над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре Ла Лиги:

Я очень счастлив, но больше всего я счастлив из-за того, что мы одержали победу. В прошлый раз, когда я играл здесь в Лиге Европы с «Арсеналом», мы победили, теперь я сделал хет-трик. Этот стадион мне как дом.

32-летний Обамеянг изначально отметился дублем, но позднее гол Педри также записали на счёт габонца, так как снаряд отрикошетил от спины форварда. Эти голы стали для Обамеянга первыми за «Барсу».

Все новости
Каррера: «Когда я тренировал в России, команды играли в „бей-беги“»
Сегодня, 00:37
Аллегри: «Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в ЛЧ»
Вчера, 22:44
Обамеянг: «Я сказал Дембеле остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:27
Тухель: «Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне»
Вчера, 21:53
Мората: «„Ювентус“ мечтает о победе в Лиге чемпионов»
Вчера, 21:40
Де Хеа: «Я не вижу себя в другом клубе, кроме „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 20:06
Сортировать
Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:44
Оторвался от души
Mekail
Mekail
вчера в 11:25
Продолжай в том же духе...
David Young
David Young
вчера в 11:10
Хорошо иметь особую связь со стадионом клуба за который выступаешь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:49
Начало хорошее у габонца
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:13
Неожиданно легко получилось.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:55
Посмотрим как он дальше играть будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 