Бернарду Силва мечтает выступать за мадридский «Реал»

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вчера, 11:42

Полузащитник «Манчестер Сити» однажды хотел бы оказаться в составе мадридского «Реала». Об этом сообщил Calciomercato.

По информации источника, 27-летний португальский игрок прошлым летом мог перейти в мадридский «Атлетико», но в итоге остался в английской команде. Сообщается, что «Реал» был предпочтительным выбором для Силвы. «Сливочные» могут летом рассмотреть покупку полузащитника, учитывая истечение контрактов Луки Модрича и Тони Крооса.