Бернарду Силва мечтает выступать за мадридский «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва однажды хотел бы оказаться в составе мадридского «Реала». Об этом сообщил Calciomercato.
По информации источника, 27-летний португальский игрок прошлым летом мог перейти в мадридский «Атлетико», но в итоге остался в английской команде. Сообщается, что «Реал» был предпочтительным выбором для Силвы. «Сливочные» могут летом рассмотреть покупку полузащитника, учитывая истечение контрактов Луки Модрича и Тони Крооса.
В текущем сезоне Силва в 25 матчах АПЛ забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 2 мяча и 2 голевые передачи в 6 матчах ЛЧ.