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Бернарду Силва мечтает выступать за мадридский «Реал»

вчера, 11:42

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва однажды хотел бы оказаться в составе мадридского «Реала». Об этом сообщил Calciomercato.

По информации источника, 27-летний португальский игрок прошлым летом мог перейти в мадридский «Атлетико», но в итоге остался в английской команде. Сообщается, что «Реал» был предпочтительным выбором для Силвы. «Сливочные» могут летом рассмотреть покупку полузащитника, учитывая истечение контрактов Луки Модрича и Тони Крооса.

В текущем сезоне Силва в 25 матчах АПЛ забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 2 мяча и 2 голевые передачи в 6 матчах ЛЧ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:16
Коэнртау здесь лишний
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:53
Если вРеал не получится,то можно в Великую Барсу и покорять Лигу Конференций,раз ЛЧ не получается с МС.
h8you
h8you
вчера в 13:02
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Прям по живому режешь)) У нас вот еще Обама показательно пинал органы, а, как перешел в "Барселону", так сразу хет-трик)
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 12:44
    Мечта хорошая.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 12:33
    У португальцев с Мадридом сложились весьма неплохие отношения.
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:29
    И кумир фортнайтовский у него Озил)
    allemz
    allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Очевидно, что вброс, да на кой ему сдался Реал? Он из МС хотел уйти из-за Пепа, поскольку не верил в него. МС не собирался дешевле чем за 70 лямов продавать, покупатели не нашлись и он остался
    allemz
    allemz
    вчера в 12:25
    Как заголовок соотносится с содержанием? С каких пор "хотел бы однажды оказаться" = "мечта"?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 12:16
    Не надо однажды. Реал не МЛС и не чемпионат Катара или Турции, чтоб там доигрывать на старости лет. Хочешь играть , ставь вопрос агентам и пока ты на пике, иди в Реал. Левандовски не успел, Азар опоздал. Это ли не пример.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:14
    Добиваться надо игрой
    1 984
    1 984
    вчера в 12:12
    Мечтать не вредно.
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:10
    Так Дембель вообще не понятным типом оказался, ничего в футболе ещё не добившись, в столь молодом возрасте забил на футбол...перешёл на сериалы и игры
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Так мечту исполнил, самое время для новой мечты - перепробовать все бургерные в Мадриде (хотя реально их там не очень много, в Испании в основном местная еда везде)) Как и Черный Дембель мечтал перейти в "Барселону", и перешел же, и новой мечтой стала победа в турнире по Фортнайту или Контр-Страйку)
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 11:54
    Один 120 миллионный мечтатель уже похоронил свою карьеру к большому сожалению. Но спасибо, что свои лучшие годы отдал именно Челси, и вдобавок принёс хорошие деньги никого не обидев.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:44
    Мечты нужно подкреплять делом
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