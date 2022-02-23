«Нет ощущения безнадёги». Бышовец — об ответной игре «Бетис» — «Зенит».

Российский футбольный наставник поделился мнением о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом». В первой игре испанская команда одержала победу со счётом 3:2.

Матч в Питере дал достаточно информации — нет ощущения безнадёги. Если говорить об ошибках в обороне, то они связаны с объективными причинами. Надо было перестраиваться по ходу матча. Преимущество «Бетиса» было связано с тем, что для «Зенита» это была первая официальная игра. Но потенциал и содержание матча говорило о том, что, возможно, петербуржцам не хватило игрового тонуса в реализации моментов в атаке.

В завтрашнем же матче шансы и возможности есть. Драматизировать первый матч я бы не стал. Проигравший как правило анализирует намного глубже. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся вселить уверенность в том, что возможность для победы не потеряна.