«Нет ощущения безнадёги». Бышовец — об ответной игре «Бетис» — «Зенит».

Российский футбольный наставник Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом». В первой игре испанская команда одержала победу со счётом 3:2.
Матч в Питере дал достаточно информации — нет ощущения безнадёги. Если говорить об ошибках в обороне, то они связаны с объективными причинами. Надо было перестраиваться по ходу матча. Преимущество «Бетиса» было связано с тем, что для «Зенита» это была первая официальная игра. Но потенциал и содержание матча говорило о том, что, возможно, петербуржцам не хватило игрового тонуса в реализации моментов в атаке.
В завтрашнем же матче шансы и возможности есть. Драматизировать первый матч я бы не стал. Проигравший как правило анализирует намного глубже. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся вселить уверенность в том, что возможность для победы не потеряна.
Вроде бы взрослый дядька , опытный тренер. Про какую надежду он говорит??? Может мы разные матчи с ним смотрели. Бетис создал себе довольно комфортное преимущество и дал немного слабины , чем игроки Зенита и воспользовались . А по большому счету у Бетиса отсутствовал главный голеодор и пару человек основного состава, и даже при этом раскладе они могли спокойно додавить Зенит, но сыграли в эконом режиме и достигли своей задачи без особого надрыва. А вот в матче уже на своём поле с полным составом и при своих болельщиках которые будут гнать свою команду только вперёд, у Зенита будет совсем другая ситуация и обстановка . И тут уже никакая Надежда и Авось не помогут. И уж точно Бетис не будет играть в сохранение того гандикапа который они сделали в Петербурге. Так что завтра будет очень тяжко Зениту .
В любом случае пожелаю Зениту только Удачи !!!
Всем Добра !!!
Вроде бы взрослый дядька , опытный тренер. Про какую надежду он говорит??? Может мы разные матчи с ним смотрели. Бетис создал себе довольно комфортное преимущество и дал немного слабины , чем игроки Зенита и воспользовались . А по большому счету у Бетиса отсутствовал главный голеодор и пару человек основного состава, и даже при этом раскладе они могли спокойно додавить Зенит, но сыграли в эконом режиме и достигли своей задачи без особого надрыва. А вот в матче уже на своём поле с полным составом и при своих болельщиках которые будут гнать свою команду только вперёд, у Зенита будет совсем другая ситуация и обстановка . И тут уже никакая Надежда и Авось не помогут. И уж точно Бетис не будет играть в сохранение того гандикапа который они сделали в Петербурге. Так что завтра будет очень тяжко Зениту .
В любом случае пожелаю Зениту только Удачи !!!
Всем Добра !!!