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«Нет ощущения безнадёги». Бышовец — об ответной игре «Бетис» — «Зенит»

вчера, 17:28
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Российский футбольный наставник Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом». В первой игре испанская команда одержала победу со счётом 3:2.

Матч в Питере дал достаточно информации — нет ощущения безнадёги. Если говорить об ошибках в обороне, то они связаны с объективными причинами. Надо было перестраиваться по ходу матча. Преимущество «Бетиса» было связано с тем, что для «Зенита» это была первая официальная игра. Но потенциал и содержание матча говорило о том, что, возможно, петербуржцам не хватило игрового тонуса в реализации моментов в атаке.

В завтрашнем же матче шансы и возможности есть. Драматизировать первый матч я бы не стал. Проигравший как правило анализирует намного глубже. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся вселить уверенность в том, что возможность для победы не потеряна.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:02
Безнадега пока от всего рос. футбола.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:42
Толя жгЁть))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:46
Есть ощущение ,что северный пушистый зверёк затаился где-то поблизости.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:02
Ждать осталось недолго. Если и вылетят, то хотелось бы, шобы достойно...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Бышовец — об ответной игре «Бетис» — «Зенит» .
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59
«Нет ощущения безнадёги». Бышовец — об ответной игре «Бетис» — «Зенит».
Вроде бы взрослый дядька , опытный тренер. Про какую надежду он говорит??? Может мы разные матчи с ним смотрели. Бетис создал себе довольно комфортное преимущество и дал немного слабины , чем игроки Зенита и воспользовались . А по большому счету у Бетиса отсутствовал главный голеодор и пару человек основного состава, и даже при этом раскладе они могли спокойно додавить Зенит, но сыграли в эконом режиме и достигли своей задачи без особого надрыва. А вот в матче уже на своём поле с полным составом и при своих болельщиках которые будут гнать свою команду только вперёд, у Зенита будет совсем другая ситуация и обстановка . И тут уже никакая Надежда и Авось не помогут. И уж точно Бетис не будет играть в сохранение того гандикапа который они сделали в Петербурге. Так что завтра будет очень тяжко Зениту .
В любом случае пожелаю Зениту только Удачи !!!
Всем Добра !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52
У команды занимающей третью строчку испанской таблицы навряд ли будет безнадёга...
Ну попали на Зенит...
Но ведь отскочили же в гостях...
Так что надежда есть...
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:31
Здравствуйте. Проверьте сейчас, пожалуйста.
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