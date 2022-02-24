Симеоне: «Очень доволен нашей игрой»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал результат матча с МЮ .

Почти все, что мы делали в этом матче, мы делали хорошо. Кто-то скажет, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так.

Проявили отменный командный характер, показали коллективный футбол с отличным высоким прессингом. Многое было здорово. Мне очень понравилось, как мы боролись и играли в целом. Надо продолжать в том же духе.

Очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь всё впереди.