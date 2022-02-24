Симеоне: «Очень доволен нашей игрой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча с МЮ.
Почти все, что мы делали в этом матче, мы делали хорошо. Кто-то скажет, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так.
Проявили отменный командный характер, показали коллективный футбол с отличным высоким прессингом. Многое было здорово. Мне очень понравилось, как мы боролись и играли в целом. Надо продолжать в том же духе.
Очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь всё впереди.
Атлетико более отлаженный коллектив и им собраться намного проще чем МЮ. В МЮ совсем другая ситуация, там нет коллектива единомышленников, да ещё гасшая "звезда" старается навязать свою волю, давя на всех своим статусом. Показательно это выглядит после того как Роналду во время матча стал высказывать недовольство, что Де Хея не выносит мяч в его сторону.
Если в ответном матче в составе МЮ не будет Роналду, то у них появится шанс.
Атлетико более отлаженный коллектив и им собраться намного проще чем МЮ. В МЮ совсем другая ситуация, там нет коллектива единомышленников, да ещё гасшая "звезда" старается навязать свою волю, давя на всех своим статусом. Показательно это выглядит после того как Роналду во время матча стал высказывать недовольство, что Де Хея не выносит мяч в его сторону.
Если в ответном матче в составе МЮ не будет Роналду, то у них появится шанс.