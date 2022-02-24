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Симеоне: «Очень доволен нашей игрой»

вчера, 08:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча с МЮ.

Почти все, что мы делали в этом матче, мы делали хорошо. Кто-то скажет, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так.

Проявили отменный командный характер, показали коллективный футбол с отличным высоким прессингом. Многое было здорово. Мне очень понравилось, как мы боролись и играли в целом. Надо продолжать в том же духе.

Очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь всё впереди.

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23 февраля
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:44
Мне игра понравилась, движение с мячом и без мяча было хорошее. Будто это старый добрый Атлетико) Конечно с двумя перекладинами не повезло, и еще была парочка хороших контратак, где подвел последний пас. Жаль, что первая ошибка стала сразу же результативной. Это главная беда команды в этом сезоне. Опасных моментов они допускают немного, зато пропускают много. Надеюсь, атлеты смогут пройти в 1/4.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:43
Встретились два клуба где проблем внутри коллективов очень много, но как мне кажется Атлетико в этом плане крепче.
Атлетико более отлаженный коллектив и им собраться намного проще чем МЮ. В МЮ совсем другая ситуация, там нет коллектива единомышленников, да ещё гасшая "звезда" старается навязать свою волю, давя на всех своим статусом. Показательно это выглядит после того как Роналду во время матча стал высказывать недовольство, что Де Хея не выносит мяч в его сторону.
Если в ответном матче в составе МЮ не будет Роналду, то у них появится шанс.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
Всплеск эмоций на ничью.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:37
Ну и ладно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:35
Ждем ответного матча. Там и поговорить можно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:57
Игра хорошая, но результата нет. Могли по такому матчу рассчитывать на большее.
kasyak7
kasyak7
вчера в 10:40
Надо радоваться победе а,не ничейке
lotsman
lotsman
вчера в 10:38
Довольным надо быть после победы.
Cat01
Cat01
вчера в 10:34
Счёт конечно не тот
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:34
Думаю точно не проиграют
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:25
Ждём в Манчестере победу матрасников.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:22
Сыграли хорошо,но не удержали победу.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:20
Ну ничья.
Mekail
Mekail
вчера в 10:14
Первый тайм был очень хороший....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:13
Жаль упустили победу
Мaлик
Мaлик
вчера в 10:12
Нужно было выигрывать этот матч
drug01
drug01
вчера в 09:25
Всё решит вторая игра
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 09:21
Дожился Симеончик. Уже радуется ничье дома
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:16
Играл Атлетико хорошо, но нужного результата не смог добиться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:15
Жаль не удержали победный результат.
1 984
1 984 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:10
Мне тоже так кажется.
beefs
beefs
вчера в 09:07
а там будет сложнее...
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 09:05
Я думаю ничья и дополнительное время будет.
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:51
Вот дёрнет вас МЮ в ответке, тогда будешь говорить, доволен или нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:41
А я не очень доволен,выигрывать надо!
ДСА
ДСА
вчера в 08:40
Результат то не такой как надо.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 08:40
Игра игрой, но счет на табло
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