Рангник: «Обороняться было сложно»

Тренер МЮ рассказал о матче против «Атлетико».

Пропускать быстрый гол в матче с «Атлетико» — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками.

Во втором тайме выглядели уже лучше. Больше владели мячом в зонах, где это имеет значение. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами.