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Рангник: «Обороняться было сложно»

вчера, 08:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Тренер МЮ Ральф Рангник рассказал о матче против «Атлетико».

Пропускать быстрый гол в матче с «Атлетико» — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками.

Во втором тайме выглядели уже лучше. Больше владели мячом в зонах, где это имеет значение. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами.

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23 февраля
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:18
не тренер, совсем
David Young
David Young ответ DЕADPOОL (раскрыть)
вчера в 13:13
Скорее неплохой или средний.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:03
Играть при нём разучились
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:50
При недотренере Рангнике МЮ так и играет - спустя рукава,без нужной агрессии.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:44
Думаю чем быстрее они выгонят его тем лучше
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:40
Команды выложились полностью.
DЕADPOОL
DЕADPOОL
вчера в 11:37
Ничья хороший результат для МЮ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:30
но все таки увезли ничейку.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:25
Вам виднее.
ОПС
ОПС
вчера в 11:04
Сложно, но можно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:52
Эксперимент с назначением Рангника, считать провальным !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:50
Молодцы, справились!
beefs
beefs
вчера в 10:37
А кому сейчас легко...
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:33
Её и не будет с этим тренером
drug01
drug01
вчера в 10:33
Счёт по игре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Накир (раскрыть)
вчера в 10:18
Там Пеналду обидели, капитанить не позволяют. Сабатирует...
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 10:16
Посмотрим, что наиграете у себя дома
Накир
Накир
вчера в 10:13
А понятие атаковать уже у МЮ отсутствует?
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:06
Игры у МЮ пока что нет... отскочили в этом матче
lotsman
lotsman
вчера в 09:31
Надеялся на победу Атлетико.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:28
Результат в пользу МЮ.
Cat01
Cat01
вчера в 09:27
Счёт по игре
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:20
Игра МЮ не впечатляет при Рангнике.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:14
Скоро Дайвер выступит вот он правду скажет...
sv_1969
sv_1969 ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 09:07
Это да... Тот ещё Мюнгхаузен
Loko57
Loko57
вчера в 09:04
А если бы не 10, а 30 то вообще наверное 10 мячей забили. Вот сказочник!
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
SnowBall186, борька больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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