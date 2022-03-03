Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Семак: «Спасибо болельщикам за поддержку»

вчера, 23:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над ФК КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России.

Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой.

Все новости
Ан. Мостовой: «Теперь будем готовиться к „Уфе“»
Сегодня, 00:26
Дюпин: «Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет»
Вчера, 23:49
Слуцкий: «Настоящая кубковая игра»
Вчера, 22:55
Наумов: «„Локомотив“ не подготовили к рестарту абсолютно»
Вчера, 22:44
Минаев: «Мы неплохо выглядели на фоне серьёзного соперника из РПЛ»
Вчера, 22:06
Лоськов: «Будем работать дальше»
Вчера, 21:13
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:21
Хороший результат, подарок для болельщиков. Удачи
beefs
beefs
вчера в 23:31
Еще бы этот матч не выиграли...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:28
Если бы не болелы зенит мог проиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 