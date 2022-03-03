Семак: «Спасибо болельщикам за поддержку»

Наставник «Зенита» рассказал о победе над ФК КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России.

Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой.