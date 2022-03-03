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Наумов: «„Локомотив“ не подготовили к рестарту абсолютно»

вчера, 22:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение москвичей в Кубке России.

Закрывать иностранную лавочку в «Локомотиве» однозначно нужно. Я думаю, она сам теперь прикроется. Понятно, что команду не подготовили к рестарту абсолютно. Самое главное, надо не только прикрыть лавочку немецких коммерсантов, нужно разобраться с теми, кто это затеял. Потому что эти люди остаются на свои местах.

Кто это придумал – совет директоров во главе с председателем? Значит, надо с них спросить. Истратили кучу денег, потратили время и развалили все, что было, за вот эти огромные деньги. Кто возмещать все это будет? На кого все это ляжет бременем?

Сейчас «Локомотиву» надо взять хороших менеджеров. Их в России хватает. Пригласить в команду своих тренеров, которые безработные сидят: Билялетдинова, Евсеева, Черевченко, Харлачева, Маминова, Пашинина, Лоськова. Вот какая бригада тренерская, начиная со школы и заканчивая главной командой, можно все оснастить хорошими специалистами. И одну философию футбола выстроить. Там школа очень хорошая. Все можно сделать, тем более сейчас, когда, видимо, легионеров у нас не будет.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:04
В клубе "Локомотив" нужно проанализировать всё что происходит внутри команды и сделать всё чтобы навести порядок. После такой игры с командой "Енисея" можно уверенно сказать "Локомотиву"- "картина Репина "Приплыли"". Удачи
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:40
Не стоит делать выводы о готовности команды по одной взятой игре.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:50
Это не является оправданием, для такого поражения как сегодня
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:45
Может это была случайность?!😜
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:24
Из слов г-на Наумова можно сделать только один вывод: в поражении виноваты все кроме самих футболистов. Честное слово, как-то несерьёзно. По гамбургскому счёту, профессиональные футболисты, если они, конечно, таковыми являются, должны играть по-максимуму независимо от того, кто их тренирует и какой совет директоров руководит клубом. Или кто-то с этим не согласен ? Получать большую зарплату и при этом валять на поле дурака - это надо умудриться. Как поётся в одной известной детской песенке " Где это видано, где это слыхано..."
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:14
Локо мёртвый.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:07
Не понятно вообще чем занимался Гиздоль и его команда на сборах, полный провал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:55
Щас тетя Оля еще чё нить пукнет)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:53
тАК ИНОГДА БЫВАЕТ...
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