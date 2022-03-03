Наумов: «„Локомотив“ не подготовили к рестарту абсолютно»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение москвичей в Кубке России.

Закрывать иностранную лавочку в «Локомотиве» однозначно нужно. Я думаю, она сам теперь прикроется. Понятно, что команду не подготовили к рестарту абсолютно. Самое главное, надо не только прикрыть лавочку немецких коммерсантов, нужно разобраться с теми, кто это затеял. Потому что эти люди остаются на свои местах.

Кто это придумал – совет директоров во главе с председателем? Значит, надо с них спросить. Истратили кучу денег, потратили время и развалили все, что было, за вот эти огромные деньги. Кто возмещать все это будет? На кого все это ляжет бременем?

Сейчас «Локомотиву» надо взять хороших менеджеров. Их в России хватает. Пригласить в команду своих тренеров, которые безработные сидят: Билялетдинова, Евсеева, Черевченко, Харлачева, Маминова, Пашинина, Лоськова. Вот какая бригада тренерская, начиная со школы и заканчивая главной командой, можно все оснастить хорошими специалистами. И одну философию футбола выстроить. Там школа очень хорошая. Все можно сделать, тем более сейчас, когда, видимо, легионеров у нас не будет.