Чеферин о Суперлиге: «Это ужасная лига»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиге.

Если эти клубы решат, что УЕФА — монополист, то тоже создадут свой союз и будут играть в своих турнирах. Зачем им тогда оставаться в наших? Они хотят быть и тут, и там, но такого не бывает, это какая-то метафизика. Мне кажется, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» считают Землю плоской. УЕФА и «Ювентус» — разные организации. Это прошлое. И давайте перестанем называть это Суперлигой. Давайте называть вещи своими именами. Это ужасная лига.