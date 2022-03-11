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Чеферин о Суперлиге: «Это ужасная лига»

вчера, 16:58

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиге.

Если эти клубы решат, что УЕФА — монополист, то тоже создадут свой союз и будут играть в своих турнирах. Зачем им тогда оставаться в наших? Они хотят быть и тут, и там, но такого не бывает, это какая-то метафизика. Мне кажется, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» считают Землю плоской. УЕФА и «Ювентус» — разные организации. Это прошлое. И давайте перестанем называть это Суперлигой. Давайте называть вещи своими именами. Это ужасная лига.

Ранее Чеферин также давал комментарии на эту тему.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:46
Хуже УЕФА и ФИФА на сегодняшний день нет лиг!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:39
Какой же мерзкий этот чефир...Сначала российскую сборную и клубы отстранил по политическим мотивам, а сейчас верещит. Я был против, а теперь ЗА Суперлигу.
112910415
112910415
вчера в 18:59
у каждого своя война
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:15
...а без Зенита и Челси вообще го...но
протон
протон
вчера в 17:39
А на фоне спада в мировой экономики, элитным клубам ничего не остается как объединиться и убрать от кормушки остальных. Раньше я был против этого неспортивного уродства, но сейчас я Zа. За то, чтобы у россиян появилась возможность смотреть хоть что то. Проект коммерческий, тем более противопоставляющий себя уефа. Играть в Европе нам все равно не дадут, так хоть посмотрим лучших.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:32
Надеюсь, что создадут Суперлигу и оставят УЕФА и АПЛ без гроша.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:28, ред.
Это ужасная лига, потому что она будет получать прибыль, а не мы (УЕФА)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:24
Никакая она не супер, а полностью наоборот. Хорошо, что люди это быстро поняли и не допустили ее создания.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Теперь нам похрену, что вы иам создадите в Европе.
hаrut
hаrut
вчера в 17:00
Все и так понятно....и даже без комментариев
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