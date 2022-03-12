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Тренер «Нанта»: «ПСЖ проиграл команде, которая гораздо слабее»

сегодня, 15:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуарэ с критикой отозвался о подходе ПСЖ к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

ПСЖ сам себе помешал, они не отнеслись к сопернику с уважением. Если бы ПСЖ уважал их, то выиграл бы со счетом 3:0. Они поступили неправильно. Если бы они сыграли этот матч десять раз, то проиграли бы лишь один из них. И это был тот самый раз. Их сожаления связаны с тем, что они проиграли команде, которая гораздо слабее.

Ранее стало известно, что парижане ищут нового спортивного директора.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:15
В каком измерении Реал слабее!?
амурец
амурец
сегодня в 15:57, ред.
Счёт на табло, и смотрите кто слабее
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 15:52
Перед матчем надеялся что в старте выйду камавинга и родриго, вместо крооса и асенсио. А алаба сыграет слева, начо справа. Но Карло решил опять попробовать вытащить медленного крооса и тупого асенсио, который только из за штрафной умеет забивать и все. Когда вышли эти двое, был уверен что реал крови попьёт щас у псж
Cat01
Cat01
сегодня в 15:43
Иногда так бывает
barcamilan
barcamilan
сегодня в 15:42
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:23
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 15:07
      Лишить зарплаты за такое безволие.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      сегодня в 15:06
      Слабее, а счёт на табло!
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