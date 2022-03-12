Тренер «Нанта»: «ПСЖ проиграл команде, которая гораздо слабее»

Главный тренер «Нанта» с критикой отозвался о подходе ПСЖ к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

ПСЖ сам себе помешал, они не отнеслись к сопернику с уважением. Если бы ПСЖ уважал их, то выиграл бы со счетом 3:0. Они поступили неправильно. Если бы они сыграли этот матч десять раз, то проиграли бы лишь один из них. И это был тот самый раз. Их сожаления связаны с тем, что они проиграли команде, которая гораздо слабее.