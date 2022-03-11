Провал сербов, невезение «Монако» и надежды «Барселоны». Шансы на 1/4 финала ЛЕ

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сегодня, 02:28

Первые матчи 1/8 финала ЛЕ оставили немало интриг. «Соккер.ру» — о шансах команд на выход в следующий раунд.

В Лиге Европы уже намечается некая структура, в которой можно оценить и намерения клубов, и их возможности, шансы на успех. Ведь в этом турнире серьезность намерений команд растет по мере продвижения их по турнирной сетке. И до поры четких фаворитов нет. Первые матчи 1/8 финала дают некую пищу для размышлений, а заодно определяют шансы на выход в четвертьфинал. Кто-то шансов почти лишился. Давайте оценим вероятность того или иного участника продолжить борьбу в следующем раунде.

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0

Пожалуй, больше всего уже все понятно в этой паре. «Рейнджеры» уже в первом матче во многом решили судьбу противостояния, забив три безответных мяча. Причем к 15-й минуте они вели со счетом 2:0 после голов Тавернье с пенальти и Морелоса. В начале второго тайма Балогун установил окончательный счет. Но нельзя сказать, что игра складывалась совершенно однозначно. Все-таки «Црвена Звезда» больше владела мячом (53 процента времени), чаще била по воротам (15 против 13) и имела все шансы уехать с более приличным результатом. В первом тайме Катаи не забил пенальти, не сумев переиграть голкипера, а во втором тайме у Канги было попадание в каркас ворот. Так что борьба тут могла быть по счету более напряженной. Но «Рейнджерс» в этот день всецело везло.

Шансы на четвертьфинал: 80/20.

«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция) – 2:0

Пожалуй, только в паре «Рейнджерс» и «Црвены Звезды» все более-менее однозначно. В других парах еще возможны варианты. Вот «Монако» вроде бы на выезде уступил «Браге» со счетом 0:2, но все было не так безнадежно. Игру во многом предопределил быстрый гол, забитый Абелем Руисом уже на третьей минуте после ошибки Дисаси в обороне. А второй мяч «Брага» забила уже на 89-й минуте усилиями Витора Оливейры. Большую часть встречи «Монако» владел мячом (62 процента времени), часто бил, хотя и не так, как «Брага», выраженно игравшая на контратаках (10 против 15 в пользу португальцев). Головин на поле вышел только на 58-й минуте и отметился одним ударом по воротам. Конечно, с учетом умения «Браги» играть на контратаках и с учетом счета у «Монако» шансов на 1/4 финала не так много, но они есть.

Шансы на четвертьфинал: 70/30.

«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия) – 3:2

С самого начала можно было предположить, что эта пара будет самой веселой в 1/8 финала, и ребята не подкачали. Уже в первом матче они подарили феерию и настоящую интригу. У «Аталанты» все пошло не по плану уже на 11-й минуте, когда она пропустила от Арангиса, который незадолго до этого попал в каркас ворот. Но в середине первого тайма с интервалом в пару минут забили Малиновский и Муриэль, выведя итальянцев вперед. А в начале второго тайма Муриэль оформил дубль. Но более-менее комфортный отрыв был испорчен голом Диаби на 63-й минуте. При этом спастись «Байеру» все же не удалось. Любопытно, что у «Аталанты» все голы сделали всего двое: у Муриэля дубль и голевая передача, а у Малиновского – гол и две голевые. Алексей Миранчук на поле вышел на 78-й минуте и запомниться не успел. «Аталанта» существенно превзошла противника по остроте (18:7 по ударам), хоть и владела мячом меньше (47 процентов времени), а точность передач у обеих команд оказалась невысокой из-за попыток играть быстро. Второй матч тоже наверняка будет развеселым. И предсказать исход очень непросто.

Шансы на четвертьфинал: 60/40.

«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия) – 1:0

Вот в этом матче должен был случиться разгром, но «Севилья» ограничилась победой с минимальным счетом благодаря единственному голу Мунира на 60-й минуте. Но наиграли испанцы на куда большее преимущество. Они били больше всех на этой стадии турнира – нанесли 22 удара против всего девяти попыток у «Вест Хэма». И владели мячом 56 процентов времени, постоянно оказывая давление на команду Дэвида Мойеса. Теперь же в Англии «Севильи» придется непросто, особенно с учетом того, что «Вест Хэм» проводит хороший сезон. Другое дело, что «молотобойцы» сейчас переживают спад, и это поражение стало для них третьим подряд. Да и в Лиге Европы традиционно английские клубы не так успешны, а вот для «Севильи» этот турнир является профильным, поэтому вылет в 1/8 финала для команды Лопетеги выглядел бы нелогичным и провальным.

Шансы на четвертьфинал: 60/40.

«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция) – 0:0

«Барселона» в последние недели разогналась и набрала отличную форму, выбралась даже на третье место в Ла Лиге. Но на «Галатасарае» победная серия прервалась, несмотря на домашние стены. Если говорить о картине игры, то она складывалась целиком в пользу испанцев, которые тотально доминировали, однако наткнулись на вдохновенную игру вратаря турок Пеньи и его защитников. Хозяева нанесли 15 ударов против всего трех у «Галатасарая» (4:1 по точным), владели мячом 68 процентов времени, у Френки де Йонга в конце игры было попадание в каркас. Но все же дожать турок не получилось. Ответный матч будет тяжелым для «Барселоны», но все же запас класса сейчас ощущается.

Шансы на четвертьфинал: 55/45.

«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция) – 0:1

Это противостояние еще несколько лет назад могло вполне случиться в Лиге чемпионов. Сейчас «Порту» и «Лион», поставляющие звезд в топ-чемпионаты, вынуждены встречаться в Лиге Европы. И битва получилась более-менее равной, с некоторым статистическим перевесом «Порту», но с победой «Лиона». Единственный мяч на 59-й минуте забил Лукас Пакета. Но португальцы били гораздо чаще и точнее (16:12 по ударам, 6:3 – по точным). Можно сказать, что временами «Порту» не везло. С учетом того, какой у этой команды опыт игры в еврокубках, а также имея в виду нестабильность «Лиона» и способность его создавать себе проблемы на ровном месте, шансы тут все еще как минимум равные.

Шансы на четвертьфинал: 50/50.

«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» Ф (Германия) – 1:2

Пожалуй, единственная пара, в которой у гостей после первого матча шансов на продолжение борьбы в четвертьфинале больше. «Айнтрахт» очень здорово сыграл против обидчика «Зенита» и победил на его поле. Счет был открыт Костичем еще на 14-й минуте. А по истечении получаса встречи на мяч Фекира гости ответили голом Камады. И на этом результативные действия закончились. Хотя «Айнтрахт» мог победить и увереннее – во втором тайме Браво отразил пенальти в исполнении Борре. Но победа в любом случае осталась за гостями, которые вряд ли дома сыграют хуже, а на выезде «Бетис» не так силен (даже если по матчам с «Зенитом» этого не скажешь).

Шансы на четвертьфинал: 35/65.