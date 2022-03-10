Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

Хет-трик Бензема и провал Доннаруммы. «Реал» выбил ПСЖ из Лиги чемпионов

сегодня, 08:25
Бензема Карим
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
00:00 / 00:00

Мбаппе мог стать героем, но не получилось. Им оказался Бензема. «Соккер.ру» — о ярком противостоянии.

Простые планы

Уже после первой игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ благодаря шикарному голу Мбаппе в компенсированное время, мы предполагали, как будет складываться ответный матч, какую тактику выберут оба тренера. Слишком велик был соблазн сыграть именно так, как они сделали в первом тайме второго матча. «Реал», вынужденный атаковать, решил сделать ставку на быстрый мощный натиск и провел первые минут 17 в давлении на чужие ворота. Парижане примерно этого ждали, поэтому защищали свое минимальное преимущество уверенно, спокойно, а попутно реализовывали свой план – вывод своих шустрых нападающих в стремительные контратаки.

Где-то с середины первого тайма «Реал» сбавил обороты, не выполнив план на старт. Мадридцы перешли на тактику выжидания и более аккуратного давления. Все-таки речь шла об одном мяче, поэтому слишком рисковать не хотелось – ПСЖ как раз прочувствовал, как нужно действовать в условиях давления. Целую серию контратак «Реал» все равно в таком стиле прозевал. Парижане кололи и дожали – Мбаппе открыл счет.

После первого тайма казалось, что план ПСЖ выполняется идеально (гол, голевые моменты, безопасность у своих ворот), а план «Реала» проваливается. И после перерыва мадридцам потенциально грозил еще больший провал. Ведь ситуация требовала большего риска, времени оставалось все меньше. Свою роль могла сыграть психология.

Антигерой

Именно психологический фактор мог все перевернуть. Спойлер – так и случилось. Ведь при наличии команды звезд ПСЖ не может похвастаться присутствием командного духа, единения и характера. Это по-прежнему лишь сборная высокооплачиваемых исполнителей. Самые громкие провалы ПСЖ основаны именно на нехватке характера. На ум приходят легендарное противостояние с «Барселоной» (4:0 и 1:6) и камбэк «Манчестер Юнайтед». В обратной роли парижане оказывались редко. Да и то в основном благодаря все тому же индивидуальному мастерству и классу игроков – исключительно благодаря этому. Даже победа в первом матче была добыта только в силу крутости Мбаппе.

Когда у команды нет психологического стержня, выбить ее из равновесия может любое событие. Особенно если оно не вытекает из логики игры и кажется оттого особенно обидным. Словно по сценарию, все так и получилось. Доннарумма решил включить дриблера, подвергся прессингу Бензема и отдал пас на Винисиуса, который вывел Карима на удар и позволил тому сравнять счет.

Все. С этого момента началось падение ПСЖ, и вопрос был только в его скорости. Вратарь, который должен служить опорой и надеждой, подвел в самый критический момент. Это больно ударило по уверенности парижской команды.

Словно какой-то рубильник выключили: с этого момента остро и ловко контратакующий ПСЖ вдруг вообще перестал цепляться за мяч и ходить в атаку. Кто-то скажет, что Бензема в эпизоде борьбы с Доннаруммой не играл в мяч, а буквально влетел во вратаря, вынудив того сделать пас Винисиусу. Но у судей есть ВАР, и если в пограничном эпизоде они решили так, значит, для того были аргументы. Слишком велика цена матча и эпизода, чтобы вот так легко списывались грубейшие ошибки.

Герой

Для «Реала», который, напротив, получил заряд бодрости и энергии, время словно растянулось. Еще несколько минут назад казалось, что у мадридцев катастрофически мало времени, чтобы спастись, забить дважды. А после ошибки Доннаруммы уже была уверенность, что «Реал» не просто восстановит равновесие, но и вырвется вперед по сумме встреч. Настолько увереннее и ярче он стал играть, настолько рассыпчатой и рыхлой стала оборона ПСЖ, а атака парижан забыла, как работать с мячом и бегать. Кульминацией провала стали еще два гола Бензема с интервалом в пару минут. И, конечно, величие Модрича, который своими передачами эти голы обеспечил. Не будем забывать и про провалы защиты ПСЖ.

До заключительного отрезка второго матча главным героем противостояния однозначно считался Мбаппе, который в этой игре обошел Ибрагимовича по голам за ПСЖ, забив свой 157-й мяч. Теперь впереди только Кавани с 200 голами. А в своих 53 матчах в Лиге чемпионов Мбаппе принял участие в 54 голах (33 мяча и 21 голевая передача). Герой, словом.

Но Бензема, который проводил свой юбилейный матч в стартовом составе, хватило нескольких минут, чтобы вырвать этот статус из рук молодого соотечественника. Карим забил трижды всего за 18 минут. И это был его первый хет-трик в Лиге чемпионов с 2015 года, когда случился разгром «Мальме» (8:0). Этот сезон Бензема в целом проводит выдающимся образом. Он поучаствовал в 42 голах своей команды. Только у Левандовски больше во всех высших дивизионах Европы – 46.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (7) – 12 (5)

Матч получился богатым на удары и голевые моменты в целом. Обе команды имели достаточно возможностей, чтобы забить. «Реал», находясь дольше в позиции того, кому необходимо забивать, а затем в положении доминирующей силы, перестрелял парижан существенно. Хотя разницу сделал второй тайм. В первом было равенство по ударам (8:8), а точнее были вовсе парижане (4:3). Но в итоге самым бьющим на поле оказался Бензема – у него семь попыток. А у Мбаппе всего четыре, причем три из них – в первом тайме. Атак «Реал» тоже провел больше – 66 против 48. В целом сумма атак весьма высока, это говорит о том, что команды не отсиживались в середине поля и минимизировали отрезки спокойного владения мячом, стремясь приблизиться к чужим воротам.

Владение мячом (точность передач): 48% (87%) — 52% (91%)

Любопытно, что парижане, которые вроде как избрали контратакующую тактику, больше владели мячом. Особенно в первом тайме, который у них вышел почти идеальным. Там процент переваливал за 60. За вторую половину немного растеряли. При этом у ПСЖ осталась высокой точность передач, они сделали 551 точный пас. У «Реала» всего 407 точных передач, но процент тоже весьма высок. В том числе поэтому игра смотрелась симпатично – было не так много «грязи» в обычных розыгрышах мяча. Хорошая работа с мячом не вынуждала много бегать, поэтому суммарно «Реал» пробежал 105,7 км, а ПСЖ – 102,4 км. Это все почти на 15-20 км меньше, чем, например, в матче между «Ливерпулем» и «Интером».

10 попыток катарского ПСЖ покорить Европу позади. Один финал, ноль титулов и куча досадных поражений
Сегодня, 12:46Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии3
Анчелотти: «Первый гол „Реала“ в матче против ПСЖ был ключевым»
Сегодня, 09:57
Евсеев: «В каких-то компонентах „Интер“ был сильнее „Ливерпуля“»
Вчера, 13:54
«Это была хорошая игра». Нагельсманн — о победе над «Зальцбургом»
Вчера, 10:19
«Удача была на стороне „Баварии“». Мюллер — о победе над «Зальцбургом»
Вчера, 09:24
Парадоксы «Ливерпуля» и «Интера», плюс исторический хет-трик Левандовски. Встречаем первых участников 1/4-й ЛЧ
Вчера, 02:18Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:18
Какая-то странная игра у защиты ПСЖ, как-будто не хотели выходить дальше
faneng
faneng
сегодня в 12:32
Забыл сказать о первом голе Реала. Вообще-то там было нарушение, но до этого на протяжении матча у меня было впечатление, что судья часто не свистел в пользу Реала, пропускал нарушения со стороны ПСЖ - например, не дал штрафной на Асенсио, не удалил Паредеса за наступ. Так что засчитанный гол - как бы компенсация. Но в целом мне не понравился этот голландский арбитр - как-то судил произвольно.
faneng
faneng
сегодня в 12:17
До первого гола мадридцев я ругал их: осколки, остатки чемпионской машины Зидана, игру ведут все те же постаревшие гвардейцы 2016-18 годов, с тех пор у Реала не было усилений состава (единственный крупный трансфер в лице Азара провалился). Да, в результате именно вчера Бензема и Модрич провели геиальный матч, но это повезло, что у них нашлись силы. В другой раз сил у них может и не найтись (как в мае прошлого года против Челси).
ПСЖ? Их владельцы ничего не понимают в футболе: из года в год покупают яркие фантики для рекламы, но команду не строят. Да, притча во языцех - отсутствие командного духа у ПСЖ. Да, они очень психологически неустойчивы и психуют при первом же тревожном звонке. Так они вылетали из ЛЧ в 2017 г. от Барселоны (4:0 и 1:6) и в 2019 г. от МЮ (2:0 и 1:3). Но от чего это происходит? Ведь боевые ребята на поле у них всегда были - Тьяго Силва, Маркиньос. Но как эти ребята могут повести за собой команду, если в ней зазнавшиеся миллионеры Неймар, Мбаппе и Месси?
Главная ошибка ПСЖ - покупка Неймара в 2017 г. Именно эта покупка задала вектор развития команды - в сторону избалованности и зазнайства. Неймар ничего не принес ПСЖ за все эти годы, кроме Лиги 1, которую они выигрывали и без него. Зато он морально испортил Мбаппе. А теперь еще и ленивый пенсионер Месси появился.
Месси - отдельная история. Когда я смотрю, как играют Мбаппе и Бензема, я не устаю возмущаться: как можно было Месси дать Золотой мяч??? И как можно было бедного Бензема 6 лет держать за порогом сборной Франции из-за какого-то темного недоказанного дела с Вальбуэна??? Про Вальбуэна все уже давно забыли, а Бензема лишился золота ЧМ-18. И какой же Бензема умница: 9 лет скромно подносил снаряды Роналду, не жаловался, а после ухода Роналду расцвел. Совершенно неэгоистичный парень.
Почеттино? Есть вопросы: почему во втором тайме ПСЖ просел не только психологически, но и физически? Они же совсем не боролись, не отбирали мяч! И почему Почеттино никак не влиял на игру, не перестраивал ее?
Доннарума? Я вообще не люблю, когда люди раньше времени уходят из родного клуба. Бросил Милан, погнался за деньгами, теперь пусть сидит у разбитого корыта. И ПСЖ напрасно его взяли. История показывает, что если в команде уже есть хороший вратарь - брать второго столь же хорошего вратаря - дурной знак. У ПСЖ есть Навас, пусть бы он и играл. Два классных вратаря в команде - только портит атмосферу.
DXTK
DXTK
сегодня в 11:46
ПСЖ чудом один раз вышел в финал....... и то потому что чемпионат франции не доигрывался, а в соперниках у них были тогда в 1/8 Боруссия, 1/4 Аталанта, и 1/2 Лейпциг, где хоть один фаворит? лишь в финале Бавария....... когда у них в соперниках серьезный ТОП клуб....... Барселона, МЮ, МС, Реал, они безнадежно вылетают....я бы сказал у ПСЖ есть деньги, отличный состав, хороший тренер, но нету менталитета победителя, в решающий момент довести все до логичного завершения...........
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:22
Автор тактично обошёл ряд вещей, о которых стоило бы рассказать. О тактических, кадровых и трансферных провалах ПСЖ. Не умеют отпускать игроков. Не умеют покупать тех, кто нужен. Как сороки, берут всё что блестит. И речь даже не о Месси с Рамосом. Вейналдума зачем брали? Он был столпом в Ливере. Почему Дракслер ещё в клубе? Был такой перспективный игрок, не хуже Лероя Сане, а стал лавочником на долгие годы. Икарди... Да, это сейчас в Юве Влахович перешёл, но когда-то они облизывались на Икарди. Но нет, ПСЖ его забрали и он на скамейке. А кавани при этом не продлили. Как и капитана Тиагу Силву убрали. А его опыт помог выиграть Челси Лигу Чемпионов сразу после ухода из ПСЖ, на минуточку. И здесь бы я подчеркнул этот факт жирным шрифтом.

Не думаю, что всех всё устраивает в клубе. А когда есть такое недовольство, то это разлогает коллектив.

Не увидел в статье ни слова про ошибочную ставку на Долларуму вместо Наваса.
Не увидел в статье ни слова о самом великом и лучшем игроке мира на данный момент по версии жёлтой прессы или какого-то там журнала. А он вчера играл между прочим. А вот почему футболка сухая и не пахнет, было бы интересно разобраться.
UnnoPeso
UnnoPeso
сегодня в 11:08
Где подписать петицию о расформировании ПСЖ? Позор футбола…
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:42
Реал с помощью судей ,прополз в 1/4 а там будет всё сложнее ,хватит ли у Переса бабла?
шацк
шацк
сегодня в 10:15
Шедевр! Надолго запомнится этот матч. В очередной раз лягушек со звездами осадили.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 09:48
На воротах в таких матчах надо ставить Наваса
Forever77
Forever77
сегодня в 09:32
Спасибо команде за чудесную Ремонтаду!!! Во второй половине второго тайма это была лучшая версия Мадрида за весь сезон. Ну и папе Карло отдельный респект за то что всё таки наступил на горло своей привычке и сделал правильные замены. Вобщем, все молодцы!!! Мадридистов с победой.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:27
В Париже сами виноваты в очередном провале клуба....
Нужно строить команду, а не собирать сборище зажравшихся звезд....тут идеально подходит поговорка "деньги есть ума ненадо"
Да, у них есть огромные деньги и они могут позволить себе купить практически любого игрока, но как мы видем, идут туда играть только за большие деньги, а это не игроки которые будут биться за эмблему, это просто "наемники" ,которые идут зарабатывать(вы думаете Месси или тот же Неймар сильно сожалеют из-за вылета)....парижу нужно создать команду, нужно взять тренера, нкжно собрать ему тех игроков, которые нужны ему, а ни тех которые хочет хозяин....нужно дать время тренеру и тогда возможно будет результат....а пока получите и распишитесь
Dr Quack
Dr Quack
сегодня в 09:23
И все-таки Навас на данный момент - лучший вратарь и один из лучших в мире. Он бы не дал повода так провалиться.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:20
Доннарумма, конечно, начудил. Он виноват, а потом уже неважно фолил или нет Бензема.

Эта ЛЧ огонь
NOVA
NOVA
сегодня в 08:58
Бенз молодчик!!! только он или лева заслуживали ЗМ, а не какой то гном!!!
izrafel
izrafel
сегодня в 08:54
Спасибо за статью....пропал лучший игрок мира, рост примерно 170 см, последний раз был замечен в ноябре на вручении золотого мяча, нашедшим обещаем награду... в итоге разница лишь в том, что в Париже набор звёзд, а в Мадриде - звёздная команда!... великолепный второй тайм... Карим настоящий лидер и капитан... Браво!... единственное что игра получилась хорошая, но начинает раздражать в ПСЖ что игроки зазвездились и когда должны играть начинают психовать и грубить... ну и как следствие.... у одних команда, у других сборище, одни бьются до конца, другие при первых трудностях опускают руки, у одних тренер, у других Физручино, вот и вся разница.... но даже при таком раскладе проход ПСЖ был весьма близок, кабы не Доннарума (с Кейлором ПСЖ дошёл до 1/2 в прошлом сезоне, выбив Барселону и Баварию...с Доннарумой вылетели уже в 1/8..).... мне конечно хотелось, чтобы Месси прошёл дальше, но получил огромное удовольствие от преображения Реала и развязки. ...это был настоящий футбол!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:32
Бензема красава,затащил Реал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 