Хет-трик Бензема и провал Доннаруммы. «Реал» выбил ПСЖ из Лиги чемпионов

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сегодня, 08:25

Мбаппе мог стать героем, но не получилось. Им оказался Бензема. «Соккер.ру» — о ярком противостоянии.

Простые планы

Уже после первой игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ благодаря шикарному голу Мбаппе в компенсированное время, мы предполагали, как будет складываться ответный матч, какую тактику выберут оба тренера. Слишком велик был соблазн сыграть именно так, как они сделали в первом тайме второго матча. «Реал», вынужденный атаковать, решил сделать ставку на быстрый мощный натиск и провел первые минут 17 в давлении на чужие ворота. Парижане примерно этого ждали, поэтому защищали свое минимальное преимущество уверенно, спокойно, а попутно реализовывали свой план – вывод своих шустрых нападающих в стремительные контратаки.

Где-то с середины первого тайма «Реал» сбавил обороты, не выполнив план на старт. Мадридцы перешли на тактику выжидания и более аккуратного давления. Все-таки речь шла об одном мяче, поэтому слишком рисковать не хотелось – ПСЖ как раз прочувствовал, как нужно действовать в условиях давления. Целую серию контратак «Реал» все равно в таком стиле прозевал. Парижане кололи и дожали – Мбаппе открыл счет.

После первого тайма казалось, что план ПСЖ выполняется идеально (гол, голевые моменты, безопасность у своих ворот), а план «Реала» проваливается. И после перерыва мадридцам потенциально грозил еще больший провал. Ведь ситуация требовала большего риска, времени оставалось все меньше. Свою роль могла сыграть психология.

Антигерой

Именно психологический фактор мог все перевернуть. Спойлер – так и случилось. Ведь при наличии команды звезд ПСЖ не может похвастаться присутствием командного духа, единения и характера. Это по-прежнему лишь сборная высокооплачиваемых исполнителей. Самые громкие провалы ПСЖ основаны именно на нехватке характера. На ум приходят легендарное противостояние с «Барселоной» (4:0 и 1:6) и камбэк «Манчестер Юнайтед». В обратной роли парижане оказывались редко. Да и то в основном благодаря все тому же индивидуальному мастерству и классу игроков – исключительно благодаря этому. Даже победа в первом матче была добыта только в силу крутости Мбаппе.

Когда у команды нет психологического стержня, выбить ее из равновесия может любое событие. Особенно если оно не вытекает из логики игры и кажется оттого особенно обидным. Словно по сценарию, все так и получилось. Доннарумма решил включить дриблера, подвергся прессингу Бензема и отдал пас на Винисиуса, который вывел Карима на удар и позволил тому сравнять счет.

Все. С этого момента началось падение ПСЖ , и вопрос был только в его скорости. Вратарь, который должен служить опорой и надеждой, подвел в самый критический момент. Это больно ударило по уверенности парижской команды.

Словно какой-то рубильник выключили: с этого момента остро и ловко контратакующий ПСЖ вдруг вообще перестал цепляться за мяч и ходить в атаку. Кто-то скажет, что Бензема в эпизоде борьбы с Доннаруммой не играл в мяч, а буквально влетел во вратаря, вынудив того сделать пас Винисиусу. Но у судей есть ВАР, и если в пограничном эпизоде они решили так, значит, для того были аргументы. Слишком велика цена матча и эпизода, чтобы вот так легко списывались грубейшие ошибки.

Герой

Для «Реала», который, напротив, получил заряд бодрости и энергии, время словно растянулось. Еще несколько минут назад казалось, что у мадридцев катастрофически мало времени, чтобы спастись, забить дважды. А после ошибки Доннаруммы уже была уверенность, что «Реал» не просто восстановит равновесие, но и вырвется вперед по сумме встреч. Настолько увереннее и ярче он стал играть, настолько рассыпчатой и рыхлой стала оборона ПСЖ , а атака парижан забыла, как работать с мячом и бегать. Кульминацией провала стали еще два гола Бензема с интервалом в пару минут. И, конечно, величие Модрича, который своими передачами эти голы обеспечил. Не будем забывать и про провалы защиты ПСЖ .

До заключительного отрезка второго матча главным героем противостояния однозначно считался Мбаппе, который в этой игре обошел Ибрагимовича по голам за ПСЖ , забив свой 157-й мяч. Теперь впереди только Кавани с 200 голами. А в своих 53 матчах в Лиге чемпионов Мбаппе принял участие в 54 голах (33 мяча и 21 голевая передача). Герой, словом.

Но Бензема, который проводил свой юбилейный матч в стартовом составе, хватило нескольких минут, чтобы вырвать этот статус из рук молодого соотечественника. Карим забил трижды всего за 18 минут. И это был его первый хет-трик в Лиге чемпионов с 2015 года, когда случился разгром «Мальме» (8:0). Этот сезон Бензема в целом проводит выдающимся образом. Он поучаствовал в 42 голах своей команды. Только у Левандовски больше во всех высших дивизионах Европы – 46.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (7) – 12 (5)

Матч получился богатым на удары и голевые моменты в целом. Обе команды имели достаточно возможностей, чтобы забить. «Реал», находясь дольше в позиции того, кому необходимо забивать, а затем в положении доминирующей силы, перестрелял парижан существенно. Хотя разницу сделал второй тайм. В первом было равенство по ударам (8:8), а точнее были вовсе парижане (4:3). Но в итоге самым бьющим на поле оказался Бензема – у него семь попыток. А у Мбаппе всего четыре, причем три из них – в первом тайме. Атак «Реал» тоже провел больше – 66 против 48. В целом сумма атак весьма высока, это говорит о том, что команды не отсиживались в середине поля и минимизировали отрезки спокойного владения мячом, стремясь приблизиться к чужим воротам.

Владение мячом (точность передач): 48% (87%) — 52% (91%)