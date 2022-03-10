Хет-трик Бензема и провал Доннаруммы. «Реал» выбил ПСЖ из Лиги чемпионов

Мбаппе мог стать героем, но не получилось. Им оказался Бензема. «Соккер.ру» — о ярком противостоянии.
Простые планы
Уже после первой игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ благодаря шикарному голу Мбаппе в компенсированное время, мы предполагали, как будет складываться ответный матч, какую тактику выберут оба тренера. Слишком велик был соблазн сыграть именно так, как они сделали в первом тайме второго матча. «Реал», вынужденный атаковать, решил сделать ставку на быстрый мощный натиск и провел первые минут 17 в давлении на чужие ворота. Парижане примерно этого ждали, поэтому защищали свое минимальное преимущество уверенно, спокойно, а попутно реализовывали свой план – вывод своих шустрых нападающих в стремительные контратаки.
Где-то с середины первого тайма «Реал» сбавил обороты, не выполнив план на старт. Мадридцы перешли на тактику выжидания и более аккуратного давления. Все-таки речь шла об одном мяче, поэтому слишком рисковать не хотелось – ПСЖ как раз прочувствовал, как нужно действовать в условиях давления. Целую серию контратак «Реал» все равно в таком стиле прозевал. Парижане кололи и дожали – Мбаппе открыл счет.
После первого тайма казалось, что план ПСЖ выполняется идеально (гол, голевые моменты, безопасность у своих ворот), а план «Реала» проваливается. И после перерыва мадридцам потенциально грозил еще больший провал. Ведь ситуация требовала большего риска, времени оставалось все меньше. Свою роль могла сыграть психология.
Антигерой
Именно психологический фактор мог все перевернуть. Спойлер – так и случилось. Ведь при наличии команды звезд ПСЖ не может похвастаться присутствием командного духа, единения и характера. Это по-прежнему лишь сборная высокооплачиваемых исполнителей. Самые громкие провалы ПСЖ основаны именно на нехватке характера. На ум приходят легендарное противостояние с «Барселоной» (4:0 и 1:6) и камбэк «Манчестер Юнайтед». В обратной роли парижане оказывались редко. Да и то в основном благодаря все тому же индивидуальному мастерству и классу игроков – исключительно благодаря этому. Даже победа в первом матче была добыта только в силу крутости Мбаппе.
Когда у команды нет психологического стержня, выбить ее из равновесия может любое событие. Особенно если оно не вытекает из логики игры и кажется оттого особенно обидным. Словно по сценарию, все так и получилось. Доннарумма решил включить дриблера, подвергся прессингу Бензема и отдал пас на Винисиуса, который вывел Карима на удар и позволил тому сравнять счет.
Все. С этого момента началось падение ПСЖ, и вопрос был только в его скорости. Вратарь, который должен служить опорой и надеждой, подвел в самый критический момент. Это больно ударило по уверенности парижской команды.
Словно какой-то рубильник выключили: с этого момента остро и ловко контратакующий ПСЖ вдруг вообще перестал цепляться за мяч и ходить в атаку. Кто-то скажет, что Бензема в эпизоде борьбы с Доннаруммой не играл в мяч, а буквально влетел во вратаря, вынудив того сделать пас Винисиусу. Но у судей есть ВАР, и если в пограничном эпизоде они решили так, значит, для того были аргументы. Слишком велика цена матча и эпизода, чтобы вот так легко списывались грубейшие ошибки.
Герой
Для «Реала», который, напротив, получил заряд бодрости и энергии, время словно растянулось. Еще несколько минут назад казалось, что у мадридцев катастрофически мало времени, чтобы спастись, забить дважды. А после ошибки Доннаруммы уже была уверенность, что «Реал» не просто восстановит равновесие, но и вырвется вперед по сумме встреч. Настолько увереннее и ярче он стал играть, настолько рассыпчатой и рыхлой стала оборона ПСЖ, а атака парижан забыла, как работать с мячом и бегать. Кульминацией провала стали еще два гола Бензема с интервалом в пару минут. И, конечно, величие Модрича, который своими передачами эти голы обеспечил. Не будем забывать и про провалы защиты ПСЖ.
До заключительного отрезка второго матча главным героем противостояния однозначно считался Мбаппе, который в этой игре обошел Ибрагимовича по голам за ПСЖ, забив свой 157-й мяч. Теперь впереди только Кавани с 200 голами. А в своих 53 матчах в Лиге чемпионов Мбаппе принял участие в 54 голах (33 мяча и 21 голевая передача). Герой, словом.
Но Бензема, который проводил свой юбилейный матч в стартовом составе, хватило нескольких минут, чтобы вырвать этот статус из рук молодого соотечественника. Карим забил трижды всего за 18 минут. И это был его первый хет-трик в Лиге чемпионов с 2015 года, когда случился разгром «Мальме» (8:0). Этот сезон Бензема в целом проводит выдающимся образом. Он поучаствовал в 42 голах своей команды. Только у Левандовски больше во всех высших дивизионах Европы – 46.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 21 (7) – 12 (5)
Матч получился богатым на удары и голевые моменты в целом. Обе команды имели достаточно возможностей, чтобы забить. «Реал», находясь дольше в позиции того, кому необходимо забивать, а затем в положении доминирующей силы, перестрелял парижан существенно. Хотя разницу сделал второй тайм. В первом было равенство по ударам (8:8), а точнее были вовсе парижане (4:3). Но в итоге самым бьющим на поле оказался Бензема – у него семь попыток. А у Мбаппе всего четыре, причем три из них – в первом тайме. Атак «Реал» тоже провел больше – 66 против 48. В целом сумма атак весьма высока, это говорит о том, что команды не отсиживались в середине поля и минимизировали отрезки спокойного владения мячом, стремясь приблизиться к чужим воротам.
Владение мячом (точность передач): 48% (87%) — 52% (91%)
Любопытно, что парижане, которые вроде как избрали контратакующую тактику, больше владели мячом. Особенно в первом тайме, который у них вышел почти идеальным. Там процент переваливал за 60. За вторую половину немного растеряли. При этом у ПСЖ осталась высокой точность передач, они сделали 551 точный пас. У «Реала» всего 407 точных передач, но процент тоже весьма высок. В том числе поэтому игра смотрелась симпатично – было не так много «грязи» в обычных розыгрышах мяча. Хорошая работа с мячом не вынуждала много бегать, поэтому суммарно «Реал» пробежал 105,7 км, а ПСЖ – 102,4 км. Это все почти на 15-20 км меньше, чем, например, в матче между «Ливерпулем» и «Интером».
Нужно строить команду, а не собирать сборище зажравшихся звезд....тут идеально подходит поговорка "деньги есть ума ненадо"
Да, у них есть огромные деньги и они могут позволить себе купить практически любого игрока, но как мы видем, идут туда играть только за большие деньги, а это не игроки которые будут биться за эмблему, это просто "наемники" ,которые идут зарабатывать(вы думаете Месси или тот же Неймар сильно сожалеют из-за вылета)....парижу нужно создать команду, нужно взять тренера, нкжно собрать ему тех игроков, которые нужны ему, а ни тех которые хочет хозяин....нужно дать время тренеру и тогда возможно будет результат....а пока получите и распишитесь
Нужно строить команду, а не собирать сборище зажравшихся звезд....тут идеально подходит поговорка "деньги есть ума ненадо"
Да, у них есть огромные деньги и они могут позволить себе купить практически любого игрока, но как мы видем, идут туда играть только за большие деньги, а это не игроки которые будут биться за эмблему, это просто "наемники" ,которые идут зарабатывать(вы думаете Месси или тот же Неймар сильно сожалеют из-за вылета)....парижу нужно создать команду, нужно взять тренера, нкжно собрать ему тех игроков, которые нужны ему, а ни тех которые хочет хозяин....нужно дать время тренеру и тогда возможно будет результат....а пока получите и распишитесь
Не думаю, что всех всё устраивает в клубе. А когда есть такое недовольство, то это разлогает коллектив.
Не увидел в статье ни слова про ошибочную ставку на Долларуму вместо Наваса.
Не увидел в статье ни слова о самом великом и лучшем игроке мира на данный момент по версии жёлтой прессы или какого-то там журнала. А он вчера играл между прочим. А вот почему футболка сухая и не пахнет, было бы интересно разобраться.
Не думаю, что всех всё устраивает в клубе. А когда есть такое недовольство, то это разлогает коллектив.
Не увидел в статье ни слова про ошибочную ставку на Долларуму вместо Наваса.
Не увидел в статье ни слова о самом великом и лучшем игроке мира на данный момент по версии жёлтой прессы или какого-то там журнала. А он вчера играл между прочим. А вот почему футболка сухая и не пахнет, было бы интересно разобраться.