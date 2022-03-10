10 попыток катарского ПСЖ покорить Европу позади. Один финал, ноль титулов и куча досадных поражений

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сегодня, 12:46

Летопись неудач.

ПСЖ и вещи, которые нельзя купить

После поражения от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи утратил контроль над собой: бил и пинал попадающиеся на пути предметы, собирался расправиться с судьями и даже крикнул «Я тебя убью!» представителю «Реала». УЕФА уже запросил видеозаписи инцидента, теперь даже дружба с президентом Чеферином не спасет Аль-Хелаифи от дисквалификации.

Нассер потерял лицо, а это непозволительная роскошь для человека его статуса, однако на эмоциональном уровне понять президента ПСЖ можно. За последние 11 лет только в команду (приобретение футболистов + зарплаты) закачано больше 2 миллиардов евро, щедрые катарцы рассчитывали, что к этому моменту Лига чемпионов и весь европейский футбол будет у них в кармане, но оказывается, что есть вещи, которые нельзя купить.

«Пари Сен-Жермен» вот уже 10 лет вынашивает амбиции по завоеванию европейской короны, но каждый раз что-то или кто-то мешает им. А свежий вылет от «Реала» получился, пожалуй, наиболее болезненным из всех сразу по нескольким причинам:

- Во-первых, сам сюжет противостояния получился шокирующим для ПСЖ : после 150 минут вели в два мяча и, казалось бы, полностью контролировали ситуацию, а потом упустили путевку в четвертьфинал в течение каких-то 17 минут.

- Во-вторых, ПСЖ вновь откатился назад в Лиге чемпионов после двух более удачных сезонов, когда доходили до финала и полуфинала. Вылет после первого раунда плей-офф для такого клуба — всегда больно.

- В-третьих, именно на этот сезон делалась огромная ставка: пригласили Месси и удержали Мбаппе точно не ради возвращения первого места в Лиге 1. А теперь Килиан, скорее всего, уйдет, а Лео станет еще на год старше. Шанс упущен.

- В-четвертых, противостояние именно с «Реалом» для ПСЖ выходило за рамки футбола из-за конфронтации между клубами. Парижане не отпустили Мбаппе в «Мадрид» прошлым летом за 200 миллионов евро и до последнего пытались оставить Килиана в Париже, делая безумные предложения. Победа над «Реалом» могла дать дополнительные аргументы в этом споре или хотя бы обеспечить ПСЖ психологическое преимущество, но вышло совсем наоборот. Команда дала трещину, последствия могут не ограничиться потерей Мбаппе.

На совести «Реала» и «Барселоны» 50% вылетов ПСЖ из ЛЧ при катарцах

Нужно сказать, что от откровенных «андердогов» ПСЖ из Лиги чемпионов не вылетал. За последние десять лет парижан в плей-офф останавливали только клубы из высшего света: «Барселона» (трижды), «Реал» (дважды), «Манчестер Сити» (дважды), «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Другое дело, что не все они были в лучшей форме на момент встреч с «Пари Сен-Жермен», не говоря о том, сколько раз парижане теряли ощутимое преимущество по ходу дуэлей.

2012/13. ПСЖ — «Барселона» (четвертьфинал) — 2:2, 1:1

2013/14. ПСЖ — «Челси» (четвертьфинал) — 3:1, 0:2

2014/15. ПСЖ — «Барселона» (четвертьфинал) — 1:3, 0:2

2015/16. ПСЖ — «Манчестер Сити» (четвертьфинал) — 2:2, 0:1

2016/17. ПСЖ — «Барселона» (1/8 финала) — 4:0, 1:6

2017/18. ПСЖ — «Реал» (1/8 финала) — 1:3, 1:2

2018/19. ПСЖ — «Манчестер Юнайтед» (1/8 финала) — 2:0, 1:3

2019/20. ПСЖ — «Бавария» (финал) — 0:1

2020/21. ПСЖ — «Манчестер Сити» (полуфинал) — 1:2, 0:2

2021/22. ПСЖ — «Реал» (1/8 финала) — 1:0, 1:3

- Еще один сюжет, в некотором смысле закольцевавший десятилетнюю историю неудач ПСЖ в Лиге чемпионов: впервые при катарских владельцах ПСЖ в плей-офф ЛЧ вывел Карло Анчелотти. Команда с Бекхэмом и Ибрагимовичем играла на равных с «Барселоной» и вылетела только из-за правила выездного гола — 2:2 дома и 1:1 на «Камп Ноу». После сезона 2012/13 Анчелотти покинул Париж ради «Реала», с которым сходу выиграл «Десиму», а победа над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов станет яркой страницей второго пришествия Карлетто на «Сантьяго Бернабеу».

- Четырежды «Пари Сен-Жермен» вылетал из плей-офф Лиги чемпионов, побеждая в первом матче. Камбэки против парижан порадовали болельщиков «Челси», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Реала». Особняком, конечно, стоит упущенное преимущество в четыре мяча над «Барсой» в сезоне 2016/17. Нужно сильно умудриться, чтобы проиграть со счетом 1:6 после победы 4:0. ПСЖ это удалось. По ходу каждого из этих четырех противостояний преимущество парижан составляло, как минимум, два мяча.

- В трех из десяти случаев ПСЖ уступал вчистую, проигрывая своим соперникам и дома, и в гостях. Абсолютного превосходства над парижанами добивались «Барселона» (5:1 по сумме двух матчей в сезоне 2014/15), мадридский «Реал» (5:2, сезон 2017/18) и «Манчестер Сити» (4:1, сезон 2020/21).

- Если говорить о двухматчевых противостояниях, завершавшихся вылетом ПСЖ , то у парижан 8 поражений в 9 ответных матчах. В сезоне 2012/13 попрощались с Лигой чемпионов после ничьей 1:1 на «Камп Ноу», а после этого неизменно проигрывали напоследок, хотя в первых матчах боролись и нередко были лучше противника (4В 2Н 3П).