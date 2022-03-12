Почеттино о проигрыше «Реалу»: «До 60-й минуты мы были сильнее»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

Чувствую себя не очень хорошо. Мы проанализировали этот вылет. Мы были хороши дома и 60 минут матча в Мадриде. Я плохо себя чувствую, ощущаю ярость, выплескиваю дискомфорт. По ночам трудно уснуть. Но нужно думать о чемпионате Франции. Если анализировать матч, то до 60-й минуты мы были сильнее. Мы посмотрели игру несколько раз. Я не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме. Все сошлось. Мы не знали, как справиться с трудностями.