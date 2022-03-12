Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

Почеттино о проигрыше «Реалу»: «До 60-й минуты мы были сильнее»

вчера, 16:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

Чувствую себя не очень хорошо. Мы проанализировали этот вылет. Мы были хороши дома и 60 минут матча в Мадриде. Я плохо себя чувствую, ощущаю ярость, выплескиваю дискомфорт. По ночам трудно уснуть. Но нужно думать о чемпионате Франции. Если анализировать матч, то до 60-й минуты мы были сильнее. Мы посмотрели игру несколько раз. Я не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме. Все сошлось. Мы не знали, как справиться с трудностями.

Ранее тренер «Нанта» также дал комментарий по поводу матча парижан с испанцами.

Все новости
Бийол: «Сейчас в ЦСКА лучшая атмосфера за всё время, что я в клубе»
Сегодня, 00:49
Роналду: «Безмерно рад хет-трику. Доказали, что можем обыграть кого угодно»
Сегодня, 00:07
Семшов: «ЦСКА ещё поборется за тройку, а может, и за двойку»
Вчера, 23:59
Изидор: «Надеюсь, „Локомотив“ извлечет уроки из поражения от ЦСКА»
Вчера, 23:52
Тренер «Брентфорда»: «Я был убежден, что Эриксен сможет нам помочь»
Вчера, 23:37
Хохлов: «„Локомотиву“ не хватило забитого мяча в матче с ЦСКА»
Вчера, 23:27
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:48
бесславное поражение
evge78
evge78
вчера в 21:06
Бедный Маурисио, не понимает почему не свистнули фол... Потому что игра была на Сантьяго Бернабеу, потому что Реал проигрывал в два мяча, потому что у Реала игра не ладилась. Если бы Доннарумма так "прессинговал" Бензема, то получил бы жёлтую карточку и был бы назначен пенальти. И, самое главное, что все бы с этим согласились.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
вчера в 19:00
Да вас и так нагнули бы.Собрали бесполезных пешеходов.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:54
Нечего оправдывать свой промах...
Elliada
Elliada
вчера в 17:08
У Доннаруммы было время выбить мяч, вместо этого решил технику показать. Его вина 100%. А уж что потом было - фол или не фол, уже неважно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ futbol liiverpool (раскрыть)
вчера в 17:04
Так-то ты всё верно сказал, только такое отношение и отличает тренера-победителя от тренера среднего звена - победитель сделает выводы, выкинет из головы горечь поражения и пойдет дальше, другой же станет всё это пережевывать из раза в раз, прокручивать у себя в голове и не забудет напоминать об этом журналистам на протяжении следующих дней, от такого подхода не будет ничего хорошего ни ему ни команде
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:37
Я его честно говоря понимаю он не оправдывается а просто ищет плюсы , сейчас человеку тяжело все для чего он и его команда трудилась пропало , да команда трудилась , и это тяжело принять такое поражение, для этого нужно где от1 недели до 3 недель , честно трудно представить , каким составом будет играть псж с бордо , и как будет вести себя мбаппе он тоже много старался для этого , и возможно он разочаровался в партнерах
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Это точно,а потом развалились.
Nazi
Nazi
вчера в 16:34
Поча со всеми южноамериканцами нак..

Леонардо нак..

Мбаппе с 50 лимонной зп нак.

Строить новую команду с новым директором, новым тренером и европейскими футболистами.

Ныть не надо..
Garry Green 1
Garry Green 1
вчера в 16:28, ред.
Возможно, но матч длится 90 минут и 60 минут не значат ровым счётом ничего!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:26
Это для своего успокоения
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:26, ред.
Может, прозвучит грубо, но кого волнует - до какой минуты ПСЖ был сильнее, если, по итогу встреча проиграна? Слова Почеттино звучат как нытьё
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 