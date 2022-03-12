Стукалов: «„Уфа“ должна была выиграть матч с „Нижним Новгородом“»

Главный тренер «Уфы» поделился мыслями после ничьей с «Нижним Новгородом» (0:0) в 21-м туре РПЛ .

Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты. То, что там пенальти, не пенальти — это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьей.

Ради чего играет команда с учетом последних новостей, связанных с мораторием на вылет команд в ФНЛ ? Во-первых, этого решения нет. Как решат, никто не знает. Поэтому мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока это все это домыслы, какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать, и все.

Как я отношусь к этому мораторию? Я не хочу участвовать в этом диалоге только по одной простой причине, что есть органы, которые принимают эти решения, моя задача — тренировать. Не хочу смотреть на месяц вперед или еще через какой-то период. У меня есть задача — команда «Уфа», задача с ней работать и добиваться результата. Как будет проходить заседание исполкома — это уже не мой вопрос, но все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас сложилась.