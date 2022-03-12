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Стукалов: «„Уфа“ должна была выиграть матч с „Нижним Новгородом“»

вчера, 18:28
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мыслями после ничьей с «Нижним Новгородом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты. То, что там пенальти, не пенальти — это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьей.

Ради чего играет команда с учетом последних новостей, связанных с мораторием на вылет команд в ФНЛ? Во-первых, этого решения нет. Как решат, никто не знает. Поэтому мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока это все это домыслы, какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать, и все.

Как я отношусь к этому мораторию? Я не хочу участвовать в этом диалоге только по одной простой причине, что есть органы, которые принимают эти решения, моя задача — тренировать. Не хочу смотреть на месяц вперед или еще через какой-то период. У меня есть задача — команда «Уфа», задача с ней работать и добиваться результата. Как будет проходить заседание исполкома — это уже не мой вопрос, но все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас сложилась.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 19:14
это уже не впервой...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 19:05
Смотри на табло, остальное все рассуждения ни о чем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:04
С какой стати?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:59
Выглядели почти одинаково.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:55
Новичок оказался крепким орешком...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:43
Должна не значит выиграть
drug01
drug01
вчера в 18:29
Счёт на табло
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