Почеттино: «Я с грустью воспринял победу ПСЖ над „Бордо“»

Главный тренер ПСЖ поделился мыслями о матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0). Это была первая игра команды после вылета от «Реала» на этапе 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это была трудная игра с учетом обстоятельств. Команда хорошо отреагировала на произошедшее, с профессиональным характером. Нынешняя ситуация не самая лучшая. Мы довольны результатом и содержанием, но если говорить о контексте, то я воспринял его с грустью.