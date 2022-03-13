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Почеттино: «Я с грустью воспринял победу ПСЖ над „Бордо“»

сегодня, 18:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0). Это была первая игра команды после вылета от «Реала» на этапе 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это была трудная игра с учетом обстоятельств. Команда хорошо отреагировала на произошедшее, с профессиональным характером. Нынешняя ситуация не самая лучшая. Мы довольны результатом и содержанием, но если говорить о контексте, то я воспринял его с грустью.

Я думаю, что все, кто любит ПСЖ, разделяют это чувство вместе с болью от вылета. И мне грустно из-за того, что я сегодня пережил. Мы понимаем разочарование фанатов. Ответственность лежит на нас, и мы должны принять ее все вместе, как команда.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:22
Да, все пророчили ПСЖ победу в финале или хотя бы участие в нём. Но жребий свёл их с Реалом. Не повезло. Возможно, что любой другой клуб, кроме пожалуй Сити и Барсы, они бы точно прошли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:06
Плачь , не плачь, назад ничего не вернуть.
112910415
112910415
сегодня в 19:59
вернулись в свою песочницу ...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:10
Пусть довольствуются чемпионатом
idres
idres
сегодня в 18:25
Это вам не в Европе играть...бордо обидеть большого мастерства не надо
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:24
Скоро на выход.
протон
протон
сегодня в 18:24
Интересно, как главы Лиги 1 и другие клубы себя чувствуют? ПСЖ вообще не уважает Лигу 1, это как то жалко выглядит
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