Бийол: «Сейчас в ЦСКА лучшая атмосфера за всё время, что я в клубе»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ .

В команде сейчас очень хорошая атмосфера. Думаю, лучшая за то время, что я в ЦСКА . Поэтому есть игра и результат. Надо продолжать в том же духе до конца сезона. Мы хорошо чувствуем друг друга. Новички хотят показать свои лучшие качества.

Как могу описать Марио Фернандеса? Лучший! О Марио могу сказать только хорошее. Он всегда отдает себя команде. Спасибо за его характер. Его игра говорит сама за себя.

ЦСКА борется за чемпионство? Надо идти от игры к игре. Думаю, мы можем победить во всех играх до конца сезона. Тогда и посмотрим, будет ли чемпионство.

Комфортно ли мне играть в защите? Думаю, видно, что не очень комфортно.