«Ньюкасл» нашёл замену Сен-Максимену в «Брайтоне»

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12 апреля 2022, 19:35

«Ньюкасл» нацелился на подписание нападающего «Брайтона» и сборной Бельгии , сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

С большой долей вероятности стан «сорок» летом покинет , а выручка с его продажи пойдет на новые трансферы.

«Ньюкасл» уже включил Троссарда в список потенциальных вариантов для усиления.

Ранее появлялась информация, что на трансфер Сен-Максимена претендуют три клуба.