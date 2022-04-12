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«Ньюкасл» нашёл замену Сен-Максимену в «Брайтоне»

12 апреля 2022, 19:35

«Ньюкасл» нацелился на подписание нападающего «Брайтона» и сборной Бельгии Леандро Троссарда, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

С большой долей вероятности стан «сорок» летом покинет Аллен Сен-Максимен, а выручка с его продажи пойдет на новые трансферы.

«Ньюкасл» уже включил Троссарда в список потенциальных вариантов для усиления.

Ранее появлялась информация, что на трансфер Сен-Максимена претендуют три клуба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
12 апреля в 21:41
Глупое решение....Сен-Максимен один из лидеров атаки нынешнего Ньюкасла, игрок который приносит много пользы и при этом не ведет себя шапкозакидательски...да и "сороки" сейчас не в таком положении, при котором им нужно продать игрока, чтоб на вырученные деньги купить другого....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 апреля в 20:14
Надо договариваться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 апреля в 20:04, ред.
У «Ньюкасла» на данный момент стоит большая проблема с составом.
Казалось с приходом новых хозяев «Ньюкасл» становится в один рад с самыми богатыми клубами АПЛ и всей Европы, а если посмотреть у кого денег больше, то рядом никого даже близко нет. Но это на первый взгляд.

Во-первых «Ньюкасл» столкнулся с нежеланием многих клубов принимать ещё одного конкурента под солнцем, тем более сама АПЛ преследовала свои цели. Они могут потерять большие деньги так как катарская компания beIN Sports может уйти из АПЛ, так как у них проблемы с новыми хозяевами «Ньюкасла».

И самая большая проблема - игроки не горят желания играть за команду, которая ещё несколько лет будет иметь проблемы с АПЛ. Некоторым игрокам предлагают зарплату и выкуп не несколько раз больше чем они стоят, но они не соглашаются.
«Ньюкасл» думаю, что в ближайшие годы будет много тратить, а командой станет только через несколько лет.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 19:49
У "сорок" нет проблем с деньгами и тем более будет выручка Аллен Сен-Максимена , так почему же не попробовать подписать молодого Антони из Аякса ?
Троссард не обладает взрывной скоростью которая есть у Максимена и тем более есть у Антони , а для игры с краю это очень важно! В любом случае будет интересно посмотреть!
shlomo
shlomo
12 апреля в 19:36
Если договорятся, то будет хорошо для всех
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