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Представители Дибалы ведут переговоры с «Интером»

12 апреля 2022, 21:40

Окружение нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы ведет переговоры с «Интером» о возможном переходе игрока летом, сообщает Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Недавно стало известно, что туринский клуб и аргентинский футболист приняли решение не продлевать контракт, который истекает летом.

По информации источника, переговоры с «Интером» продолжаются, но никаких соглашений достигнуто пока не было.

Недавно появлялась информация, что «Ювентус» может подписать хавбека ПСЖ на замену Дибале.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
13 апреля в 04:51
Раз Ювентусу не нужен, то тут стоит задуматься.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 02:54
Посмотрим чем закончится.
A.S.A
A.S.A
12 апреля в 23:22
Ну что, такой вариант вполне вероятен, тем более аргентинец очень комфортно чувствует себя в Италии, и возможно Пауло и сам захочет играть за одного из лидеров СерииА
Желание Интера заполучить Дибалу понятно, хороший игрок, полностью адаптирован к лиге, по игре должен легко вписаться в стиль Индзаги, плюс ко всему заполучив Пауло, Интер может выгодно продать Лаутаро Мартинеса, а деньги вырученные с его продажи смогут пойти на усиление команды...(как вариант)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 22:29
Дибала всё ни как не приткнётся!
VeniaminS
VeniaminS
12 апреля в 22:27
Пора ему домой,в Аргентину.
Птица Феникс
Птица Феникс
12 апреля в 21:52
Ну и Италия!
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 21:41
Интеру такой игрок нужен.
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