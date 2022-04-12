Представители Дибалы ведут переговоры с «Интером»

Окружение нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы ведет переговоры с «Интером» о возможном переходе игрока летом, сообщает Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Недавно стало известно, что туринский клуб и аргентинский футболист приняли решение не продлевать контракт, который истекает летом.
По информации источника, переговоры с «Интером» продолжаются, но никаких соглашений достигнуто пока не было.
Недавно появлялась информация, что «Ювентус» может подписать хавбека ПСЖ на замену Дибале.
Желание Интера заполучить Дибалу понятно, хороший игрок, полностью адаптирован к лиге, по игре должен легко вписаться в стиль Индзаги, плюс ко всему заполучив Пауло, Интер может выгодно продать Лаутаро Мартинеса, а деньги вырученные с его продажи смогут пойти на усиление команды...(как вариант)
Желание Интера заполучить Дибалу понятно, хороший игрок, полностью адаптирован к лиге, по игре должен легко вписаться в стиль Индзаги, плюс ко всему заполучив Пауло, Интер может выгодно продать Лаутаро Мартинеса, а деньги вырученные с его продажи смогут пойти на усиление команды...(как вариант)