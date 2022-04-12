Представители Дибалы ведут переговоры с «Интером»

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12 апреля 2022, 21:40

Окружение нападающего «Ювентуса» ведет переговоры с «Интером» о возможном переходе игрока летом, сообщает Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Недавно стало известно, что туринский клуб и аргентинский футболист приняли решение не продлевать контракт, который истекает летом.

По информации источника, переговоры с «Интером» продолжаются, но никаких соглашений достигнуто пока не было.