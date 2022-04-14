Бышовец: «В Крыму хорошие условия для проведения сборов команд РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России высказался о возможном проведении сборов российских команд в Крыму.

В Крыму хорошие условия для проведения сборов. Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у «Спартака», ЦСКА , «Динамо». Я думаю, что в такое время комфортно проводить сборы в России, не будет проблем с выбором соперников для товарищеских матчей. Есть смысл подумать о проведении турнира.

В Крыму я проводил сборы с «Шахтёром», там были хорошие условия. Были проблемы со спарринг-партнерами, а так там прекрасные поля.