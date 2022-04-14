Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бышовец: «В Крыму хорошие условия для проведения сборов команд РПЛ»

14 апреля 2022, 14:56

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном проведении сборов российских команд в Крыму.

В Крыму хорошие условия для проведения сборов. Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Я думаю, что в такое время комфортно проводить сборы в России, не будет проблем с выбором соперников для товарищеских матчей. Есть смысл подумать о проведении турнира.

В Крыму я проводил сборы с «Шахтёром», там были хорошие условия. Были проблемы со спарринг-партнерами, а так там прекрасные поля.

Также недавно Бышовец высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Все новости
Официально«Манчестер Сити» летом проведёт два товарищеских матча в США
Вчера, 20:10
«Рубин» проведёт летние сборы в Казани
19 апреля
В «Сочи» рассказали, где проведут летние сборы
19 апреля
«Спартак», скорее всего, проведёт все летние сборы в России
17 апреля
Тарханов: «Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ»
14 апреля
В «Црвене Звезде» отреагировали на слухи об участии в Кубке Матч Премьер
13 апреля
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp
14 апреля в 16:19
В Крыму я проводил сборы с «Шахтёром»...


Светоч тренировал Шахтер 1999г. за 23 года там много что поменялось. Сомневаюсь, что в Крыму сейчас есть приличные футбольные базы и поля.
112910415
112910415
14 апреля в 16:04
команды ПФЛ там любили проводить сборы ...
ARMENIAN
ARMENIAN
14 апреля в 15:17
не говорите про мой Крым! Вы убили футбол в Крыму в 2014 году!
Cat01
Cat01
14 апреля в 15:16
Как было раньше!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
14 апреля в 15:11
Может на коленях попросить разрешения?)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 апреля в 15:08
Небо не упадет на Землю, если будет так, как говорит Бышовец.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
14 апреля в 15:08
Сбор в Крыму - это отличная возможность получить бан от мирового футбола не на пару лет (если вдруг конфликт закончится), а на десятки. Хорошая идея. Еще напомню, что россиянин, побывавший в Крыму, получает бан от США и ряда других стран навсегда.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 14:58
В советские времена все наши команды проводили сборы в Крыму и Сочи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 