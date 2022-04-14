Бышовец: «В Крыму хорошие условия для проведения сборов команд РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном проведении сборов российских команд в Крыму.
В Крыму хорошие условия для проведения сборов. Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Я думаю, что в такое время комфортно проводить сборы в России, не будет проблем с выбором соперников для товарищеских матчей. Есть смысл подумать о проведении турнира.
В Крыму я проводил сборы с «Шахтёром», там были хорошие условия. Были проблемы со спарринг-партнерами, а так там прекрасные поля.
Также недавно Бышовец высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Светоч тренировал Шахтер 1999г. за 23 года там много что поменялось. Сомневаюсь, что в Крыму сейчас есть приличные футбольные базы и поля.
Светоч тренировал Шахтер 1999г. за 23 года там много что поменялось. Сомневаюсь, что в Крыму сейчас есть приличные футбольные базы и поля.