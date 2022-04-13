В «Црвене Звезде» отреагировали на слухи об участии в Кубке Матч Премьер

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отреагировал на слухи о приглашении сербского клуба на Кубок Матч Премьер.
Мы не получали никакую информацию по этому поводу.
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отреагировал на слухи о приглашении сербского клуба на Кубок Матч Премьер.
Мы не получали никакую информацию по этому поводу.
После окончания сезона будет решаться вопрос о дальнейшем сотрудничестве РФС и УЕФА, после чего будет видно где будут участвовать наши клубы и кто к нам поедет.
После окончания сезона будет решаться вопрос о дальнейшем сотрудничестве РФС и УЕФА, после чего будет видно где будут участвовать наши клубы и кто к нам поедет.