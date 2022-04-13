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В «Црвене Звезде» отреагировали на слухи об участии в Кубке Матч Премьер

13 апреля 2022, 18:12

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отреагировал на слухи о приглашении сербского клуба на Кубок Матч Премьер.

Мы не получали никакую информацию по этому поводу.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 23:06
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Црвеныч...
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 19:21
Сербы с удовольствием приехали бы к нам на турнир, но есть определённые препятствия. Они могут нарваться на дисквалификацию в связи с тем, что РФС исключена из УЕФА. Так, что это скорее желание российской стороны.
После окончания сезона будет решаться вопрос о дальнейшем сотрудничестве РФС и УЕФА, после чего будет видно где будут участвовать наши клубы и кто к нам поедет.
beefs
beefs
13 апреля в 19:10
Звезда спонсируется газпромом...
1 984
1 984
13 апреля в 18:49
Я думаю вряд ли.
lotsman
lotsman
13 апреля в 18:13
Их ещё не приглашали, зато уже анонсировали.))
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