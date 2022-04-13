Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кубок Матч Премьер состоится летом в Москве

13 апреля 2022, 13:59

Кубок Матч Премьер будет проведен летом в Москве.

Принять участие в турнире предложено «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо», «Зениту», «Црвене Звезде» и «Партизану».

Точное место проведения пока неизвестно и зависит от участников. Столичные команды могут играть на собственных стадионах.

Все новости
Официально«Манчестер Сити» летом проведёт два товарищеских матча в США
Вчера, 20:10
«Рубин» проведёт летние сборы в Казани
19 апреля
В «Сочи» рассказали, где проведут летние сборы
19 апреля
«Спартак», скорее всего, проведёт все летние сборы в России
17 апреля
Тарханов: «Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ»
14 апреля
Бышовец: «В Крыму хорошие условия для проведения сборов команд РПЛ»
14 апреля
Сортировать
Все комментарии
МапС
МапС ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
14 апреля в 01:09
Привет! И тебе Дед не хворать. Я бы сходил на это дерби.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 апреля в 21:00
Или ещё одну сербскую.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ МапС (раскрыть)
13 апреля в 17:22, ред.
Привет Сергей. Всё это вилами по воде написано. УЕФА с ФИФА могут не рекомендовать посещение России и писец приглашению. Будь здрав.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 17:21
Любимый турнир спартака, кубок канделаки, даже спартак умудряется побеждать турнир.
МапС
МапС
13 апреля в 16:24
Цревна Звезда и Партизан - классная тема!
Наши местные непримиримые точно придут!
МапС
МапС
13 апреля в 16:18, ред.
Я бы беларусов и казахов пригласил исчо.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 апреля в 15:58
Будем смотреть.
makkie
makkie
13 апреля в 15:36, ред.
Надеюсь, Спартак откажется.
Во-первых, из-за "особых" отношений с Матч ТВ, а, во-вторых, из-за скомканной подготовки к сезону. Кто лучше всех выглядит на Кубке Матч Премьер, тот потом проваливается в чемпионате. Зачем снова наступать на те же грабли?
drug01
drug01
13 апреля в 14:41
Очень хорошо
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 14:23
Это лучше, чем за тридевять земель. Скорее всего на эти матчи будут пускаться зрители и матчи будут собирать большое количество болельщиков.
По идеи этот турнир надо проводить каждый год в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 апреля в 14:20
7 команд, не логично. Надо я бы пригласил или КС, или Ростов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 14:00
Отличная новость,будем смотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 