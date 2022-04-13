Кубок Матч Премьер состоится летом в Москве

1649847575

13 апреля 2022, 13:59

Кубок Матч Премьер будет проведен летом в Москве.

Принять участие в турнире предложено «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА , «Динамо», «Зениту», «Црвене Звезде» и «Партизану».

Точное место проведения пока неизвестно и зависит от участников. Столичные команды могут играть на собственных стадионах.