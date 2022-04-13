Кубок Матч Премьер состоится летом в Москве

Кубок Матч Премьер будет проведен летом в Москве.
Принять участие в турнире предложено «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо», «Зениту», «Црвене Звезде» и «Партизану».
Точное место проведения пока неизвестно и зависит от участников. Столичные команды могут играть на собственных стадионах.
Наши местные непримиримые точно придут!
Наши местные непримиримые точно придут!
Во-первых, из-за "особых" отношений с Матч ТВ, а, во-вторых, из-за скомканной подготовки к сезону. Кто лучше всех выглядит на Кубке Матч Премьер, тот потом проваливается в чемпионате. Зачем снова наступать на те же грабли?
Во-первых, из-за "особых" отношений с Матч ТВ, а, во-вторых, из-за скомканной подготовки к сезону. Кто лучше всех выглядит на Кубке Матч Премьер, тот потом проваливается в чемпионате. Зачем снова наступать на те же грабли?
По идеи этот турнир надо проводить каждый год в России.
По идеи этот турнир надо проводить каждый год в России.