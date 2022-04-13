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«Спартак» отменил международный товарищеский турнир к 100-летию клуба

13 апреля 2022, 13:17

Пресс-служба «Спартака» объявила, что «красно-белые» приняли решение сократить программу мероприятий, запланированных к 100-летию клуба.

События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то — из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

— Юбилейный выставочный матч легенд;
— Международный красно-белый товарищеский турнир;
— Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха);
— Ретро-форма и форма на юбилейный сезон;
— Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор;
— Выпуск фан-токенов;
— Выпуск NFT-коллекции;
— Ряд совместных проектов с европейскими брендами;
— Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса;
— Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе.

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Все комментарии
gfhzhk5w7v5u
gfhzhk5w7v5u
14 апреля в 11:17
Скромнее надо быть Ребята
nqgyd23v2jjz
nqgyd23v2jjz
14 апреля в 11:16
Нынешний Спартак не достоин праздников.
Сп62
Сп62
13 апреля в 22:10
Пир во время тяжёлых событий никому не нужен.
112910415
112910415
13 апреля в 17:48
с любой точки зрения - не время
zooveterinar
zooveterinar
13 апреля в 17:12
Для болельщика лудший подарок к юбилею,когда команда на верху турнирной таблице!!!
zooveterinar
zooveterinar
13 апреля в 17:09
До Ростова не надо бежать,вон пусть на Краснодар бегуть!!! Тут и без них бегунов хватаить!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Loko57 (раскрыть)
13 апреля в 14:48
Мешают "успехи в рпл
Точнее позор в год юбилея
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 апреля в 14:31
Сказал бы честно, что провал в рпл это причина отмены. А то начал нести всякую лабуду
Loko57
Loko57
13 апреля в 14:16
Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха) - что мешает это осуществить?!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 13:58
Жаль, конечно, но...
beefs
beefs
13 апреля в 13:39
И это правильно...
drug01
drug01
13 апреля в 13:37
Очень жаль
.
ОПС
ОПС
13 апреля в 13:34
Может оно и правильно.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 13:26
День рождения– грустный праздник,
Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно.

Сказало руководство Спартака своим болельщикам и отменила празднования столетнего юбилея...
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