«Спартак» отменил международный товарищеский турнир к 100-летию клуба

Пресс-служба «Спартака» объявила, что «красно-белые» приняли решение сократить программу мероприятий, запланированных к 100-летию клуба.

События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то — из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

— Юбилейный выставочный матч легенд;

— Международный красно-белый товарищеский турнир;

— Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха);

— Ретро-форма и форма на юбилейный сезон;

— Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор;

— Выпуск фан-токенов;

— Выпуск NFT-коллекции;

— Ряд совместных проектов с европейскими брендами;

— Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса;

— Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе.