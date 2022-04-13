«Спартак» отменил международный товарищеский турнир к 100-летию клуба

Пресс-служба «Спартака» объявила, что «красно-белые» приняли решение сократить программу мероприятий, запланированных к 100-летию клуба.
События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то — из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.
Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:
— Юбилейный выставочный матч легенд;
— Международный красно-белый товарищеский турнир;
— Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха);
— Ретро-форма и форма на юбилейный сезон;
— Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор;
— Выпуск фан-токенов;
— Выпуск NFT-коллекции;
— Ряд совместных проектов с европейскими брендами;
— Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса;
— Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе.
Точнее позор в год юбилея
Точнее позор в год юбилея
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Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно.
Сказало руководство Спартака своим болельщикам и отменила празднования столетнего юбилея...
Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно.
Сказало руководство Спартака своим болельщикам и отменила празднования столетнего юбилея...